Live TV

Pentagonul le-a cerut oficialilor europeni să nu mai „provoace” Rusia (surse)

Data publicării:
Vladimir Putin
Rusia lui Putin este provocată de slăbiciune, spune un analist. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Mesaje neconflictuale „Șobolan încolţit”

Oficiali ai Pentagonului au cerut în ultimele săptămâni mai multor ţări membre NATO să-şi tempereze retorica privind ameninţarea reprezentată de Rusia, argumentând că unele declaraţii ale liderilor şi oficialilor europeni au subminat securitatea pe continent, au declarat patru surse familiare cu această chestiune, relatează vineri Reuters, potrivit Agerpres.

Printre ţările care au primit mesaje prin care li se cerea să-şi modereze declaraţiile publice se numără Lituania, Letonia şi Estonia, au precizat sursele sub rezerva anonimatului.

Nu este clar dacă aceste mesaje, transmise în cadrul unor întâlniri bilaterale, au fost comunicate şi altor guverne europene.

Solicitările Statelor Unite vin în contextul în care administraţia Trump reia eforturile de a promova o soluţie negociată pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Această nouă iniţiativă combină oferirea de stimulente Rusiei, inclusiv relaxarea sancţiunilor, cu exercitarea de presiuni asupra Ucrainei pentru a opri atacurile asupra infrastructurii energetice ruseşti.

Solicitat să comenteze, un oficial al Pentagonului a declarat: „Discuţiile private dintre aliaţi rămân private. Prin urmare, nu vom comenta aceste afirmaţii”.

Printre declaraţiile care au atras atenţia oficialilor americani se numără sugestiile unor lideri europeni conform cărora Rusia ar fi încolţită şi ar recurge la măsuri tot mai disperate, pe măsură ce invazia sa în Ucraina stagnează, a explicat una dintre surse.

Mesaje neconflictuale

Elbridge Colby, responsabilul Pentagonului pentru politica de apărare şi o figură-cheie în procesul actual de reevaluare a efectivelor militare americane în Europa, a fost unul dintre oficialii americani care au transmis acest mesaj, au precizat sursele.

Reuters nu a putut stabili ce alţi oficiali au fost implicaţi.

Niciuna dintre aceste persoane, trei oficiali europeni şi un oficial american, nu a sugerat că această recomandare ar fi fost transmisă într-un mod conflictual.

Mesajele din partea Statelor Unite reflectă o dezbatere în cadrul NATO cu privire la modul în care ar trebui abordată public ameninţarea reprezentată de o Rusie tot mai agresivă.

Unii oficiali occidentali au afirmat că accentuarea ameninţării reprezentate de Moscova ar putea servi intereselor Kremlinului, despre care ei afirmă că încearcă să semene teamă şi să submineze sprijinul pentru Ucraina.

Alţii susţin că guvernele europene trebuie să dea dovadă de transparenţă pentru a le arăta propriilor cetăţeni că sunt necesare sacrificii şi resurse pentru a ţine Moscova la distanţă.

Acest lucru este cu atât mai relevant cu cât Rusia pare să intensifice o campanie clandestină de sabotaj pe întregul continent.
Rusia a negat desfăşurarea unei astfel de campanii.

„Șobolan încolţit”

Una dintre surse a declarat pentru Reuters că recent Colby i-a transmis unui oficial dintr-o ţară baltică faptul că ruşii nu ar trebui „provocaţi”.

Aceeaşi sursă a precizat că Elbridge Colby a dat ca exemplu de retorică neconstructivă declaraţiile unor europeni care au afirmat că Rusia ar fi „încolţită ca un şobolan”.

Nu este clar la ce afirmaţie a făcut referire Colby. Cu toate acestea, la sfârşitul lunii septembrie, premierul estonian Kristen Michal l-a descris pe Putin drept un „şobolan încolţit”, sugerând că liderul rus recurge la acte de sabotaj în Europa pe măsură ce Rusia a ajuns tot mai împotmolită în Ucraina.

Într-o altă întâlnire recentă, Pentagonul a îndemnat o delegaţie estoniană să dea dovadă de măsură în declaraţiile sale, potrivit unei persoane informate în legătură cu această discuţie, care nu a precizat însă dacă oficialii Pentagonului s-au plâns de vreo declaraţie anume.

Ministerele apărării din Lituania, Letonia şi Estonia nu au răspuns solicitărilor de comentarii, iar NATO a refuzat să dea declaraţii în legătură cu această chestiune.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski
1
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la...
482191782_1036873758300630_938301279193905301_n
2
Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de...
2017 Dubai International Film Festival - Portraits
3
Patrick Stewart a murit. Actorul faimos pentru rolul căpitanului Jean Luc Picard din...
Călin Georgescu este escortat de către polițiști în afara sediului DIICOT după ce a fost reținut pentru 24 de ore, în București, 21 septembrie 2026.
4
Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: Unde s-au pus de acord toți judecătorii care...
Two trains collide at Urda station (Toledo)
5
Catastrofă feroviară în Spania: 68 de morți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză...
Câți bani avea, de fapt, MM Stoica în geaca aruncată pe stadion și prinsă de un fan
Digi Sport
Câți bani avea, de fapt, MM Stoica în geaca aruncată pe stadion și prinsă de un fan
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
angajat1
„Nu e deloc amuzant.” Angajatul unui supermarket din SUA a primit donații de 250.000 de dolari după ce a fost hărţuit de un influencer
coridor umanitar in Oleşki ucraina
După săptămâni de pregătiri, un convoi umanitar a pornit spre oraşul ucrainean Oleşki, controlat de forțele ruse
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Cele cinci aspecte care pot influența un acord de pace în Ucraina. Ce șanse există pentru încheierea războiului
soldat comando german, cu casca si echipamente de vedere
„În patru ore vom fi în avion”. Forțele de elită din Germania au început pregătirea pentru un război împotriva Rusiei
racheta rusia racheta sol aer
Rusia nu a reușit să înlocuiască microcipurile americane din rachetele sale. Ucraina cere sancțiuni mai dure
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 23 OCT 2026
Guvernul discută astăzi prima rectificare bugetară din 2026...
un om cu umbrela si o femeie in ploaie
Noi alerte de vreme rea: ANM anunță ploi, vânt puternic și ninsori la...
lumanari comemorare colectiv
11 ani de la tragedia Colectiv. ISU încearcă să recupereze...
pnrr
Ultimele două cereri de plată din PNRR, în impas. România trebuie să...
Ultimele știri
Ce pedeapsă a primit un rus care a încercat să obțină acte de identitate românești folosind documente false
INS: Şomajul a ajuns la 6,3% în septembrie. Aproape unul din trei tineri nu are un loc de muncă
Sindicaliştii feroviari critică rectificarea bugetară şi îi invită pe guvernanţi în trenul Bucureşti-Satu Mare: „Vedeţi condiţiile”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Singurătatea devine amintire pentru aceste 3 zodii din 30 octombrie. Vindecare, iubire, emoție
Cancan
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
Fanatik.ro
Primul jucător care vrea să plece de la FCSB după eșecul rușinos din Cupă cu Gloria Bistrița. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
Ministerul Apărării mută decisiv la Steaua! El e omul de care depinde promovarea în SuperLiga
Adevărul
Putin spune că Rusia este pregătită de război cu Europa. Amenințarea liderului de la Kremlin: „Nimeni să nu...
Digieconomic
Programul Rabla Auto 2026 se redeschide pe 3 noiembrie. Bugetul disponibil și valoarea ecotichetelor
Digi FM
Melania Trump dezvăluie "anti-dieta" care o ajută să se mențină în formă la 56 de ani. Ce mănâncă în fiecare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cornel Dinu, declarații tulburătoare: "Sunt la pământ! Nu pot să trăiesc din banii ăștia!"
Pro FM
Piesa în care Eminem a rostit 225 de cuvinte în numai 31 de secunde. Deține recordul pentru cel mai rapid rap
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Judi Dench, mărturisire emoționantă despre Robin Williams, la 12 ani de la moartea actorului. Gestul pe care...
Adevarul
Accident în lanț lângă Iași. Momentul impactului, surprins de o cameră de bord. Șase persoane sunt rănite
Newsweek
Pensionarii, îmbătați cu apă rece. S-au alocat 3 miliarde lei la „pensii”. De ce banii nu merg la indexări?
Digi FM
Un român a fost martor la accidentul feroviar din Spania. Cum s-a petrecut tragedia: "A fost o explozie ca o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Greșeala pe care o poți face când bei ceai. Un studiu amplu a analizat legătura cu bolile de inimă
Digi Animal World
Reacția hilară a unui câine când stăpâna sa se pregătește să-l spele pe dinți: „Nu sunt sigură dacă îi place...
Film Now
Ian McKellen, devastat de moartea lui Patrick Stewart: "Un om pe care te puteai baza, pe care îl admirai și...
UTV
Robert Tudor și-a renovat terasa de la vila de un milion de euro. „Așa eleganță și stil n-am mai văzut în...