Pentagonul răspunde acuzațiilor că Pete Hegseth ar fi încercat să facă investiţii în apărare, chiar înainte ca SUA să atace Iranul

Pentagonul a respins, luni, informațiile potrivit cărora secretarul apărării Pete Hegseth ar fi încercat să investească în companii importante din domeniul apărării, cu doar câteva zile înainte ca SUA să lanseze operațiunea militară împotriva Iranului, aşa cum a relatat anterior ziarul britanic The Financial Times (FT), citat de EFE.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a calificat drept „falsă şi inventată” informaţia publicată de FT, care indicase că un agent de bursă asociat cu Hegseth încercase să facă o investiţie de milioane de dolari într-un fond destinat investiţiilor în companii care produc arme, avioane şi sisteme de apărare.

Potrivit publicaţiei britanice, brokerul lui Hegseth de la Morgan Stanley ar fi contactat BlackRock în februarie pentru a face o investiţie de milioane de dolari în fondul Defense Industrials Active, cu doar câteva zile înainte ca SUA să lanseze (în comun cu Israelul) o ofensivă militară împotriva Teheranului.

„Este o altă calomnie nefondată şi lipsită de onestitate, destinată să înşele publicul. Cerem o retractare imediată”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului într-o postare pe contul său de pe platforma X.

Cazul a suscitat o dezbatere despre transparenţă şi posibilele conflicte de interese printre responsabilii cu acces la informaţii în domeniul apărării, în timp ce analiştii subliniază că mişcările financiare din sectoarele strategice se află adeseori sub lupa presei, chiar şi în absenţa unor dovezi de comportament ilegal.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat luni cu distrugerea pe scară largă a resurselor energetice ale Iranului şi a altor infrastructuri vitale ale acestuia, inclusiv staţii de desalinizare, dacă nu se ajunge „cât de curând” la un acord pentru a se pune capăt războiului, intrat deja în a cincea săptămână.

Între timp, secretarul de stat american Marco Rubio a criticat Spania şi alţi aliaţi din cadrul NATO pentru sprijinul limitat acordat în războiul cu Iranul, sugerând că Washingtonul şi-ar putea reevalua poziţia faţă de Alianţa Nord-Atlantică după încheierea conflictului în Orientul Mijlociu.

SUA au constatat că Spania, ţară membră NATO pe care s-au angajat să o apere, a refuzat să acorde Statelor Unite acces la spaţiul său aerian şi s-a lăudat cu aceasta, potrivit unei transcrieri a declaraţiilor făcute de Marco Rubio pentru canalul de televiziune qatarez Al Jazeera, publicată luni de Departamentul de Stat și preluată de dpa și Agerpres.

Mai mult, Washingtonul s-a confruntat cu o rezistenţă în ceea ce priveşte utilizarea bazelor militare din Spania şi din alte părţi, a spus el.

NATO este util SUA, întrucât permite staţionarea de trupe şi echipamente (americane) în străinătate, a indicat Rubio.

„Dar dacă NATO se rezumă doar la apărarea Europei în cazul unui atac, dar ne sunt refuzate drepturile de bază atunci când avem nevoie, acesta nu este un aranjament bun”, a declarat secretarul de stat american.

Editor : C.L.B.