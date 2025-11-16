Pentagonul retrage o parte din trupele Gărzii Naţionale din Chicago şi Portland, la câteva săptămâni după ce preşedintele american Donald Trump le-a trimis pentru a combate ceea ce el a descris ca fiind o creştere a criminalităţii, a declarat duminică un oficial al apărării americane familiarizat cu această decizie.

Oficialul, care a vorbit sub protecţia anonimatului, a declarat că 200 de soldaţi ai Gărzii Naţionale din California, trimişi la Portland, şi 200 de membri ai Gărzii Naţionale din Texas, trimişi la Chicago, se vor întoarce în statele lor de origine încă de duminică.

Administraţia Trump a trimis trupele în aceste oraşe luna trecută, afirmând că acestea erau necesare pentru a sprijini personalul intern de aplicare a legilor privind imigraţia, care se confrunta cu activişti şi protestatari, relatează Reuters, citată de News.ro.

Însă trupele Gărzii Naționale nu au participat niciodată la operaţiunile privind imigraţia din aceste oraşe din cauza proceselor care contestau desfăşurarea lor.

„În zilele următoare, Departamentul va modifica şi/sau va redimensiona prezenţa noastră în Portland, Los Angeles şi Chicago, în conformitate cu Titlul 10, pentru a asigura o prezenţă constantă, durabilă şi pe termen lung în fiecare oraş”, a anunţat vineri Comandamentul Nord al SUA pe X.

„Trupele noastre din fiecare oraş (şi din alte oraşe) sunt antrenate şi pregătite şi vor fi mobilizate ori de câte ori va fi necesar pentru a sprijini forţele de ordine şi a garanta siguranţa cetăţenilor noştri”, se mai arată în mesaj.

Trump, republican, a trimis Garda Naţională şi în alte oraşe conduse de democraţi, printre care Los Angeles, Memphis şi Washington.

Aceste măsuri au fost criticate de democraţi, care au intentat un proces pentru a le bloca, iar Curtea Supremă a Statelor Unite urmează să decidă dacă acţiunile lui Trump sunt legale.

Editor : M.B.