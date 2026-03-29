Pentagonul se pregăteşte pentru operaţiuni terestre de câteva săptămâni în Iran (WP)

Pentagonul se pregăteşte pentru săptămâni de operaţiuni terestre în Iran, potrivit unor oficiali americani citați de Washington Post, scrie News.ro. Mii de soldaţi americani şi puşcaşi marini sosesc în Orientul Mijlociu pentru ceea ce ar putea deveni o nouă fază periculoasă a războiului, în cazul în care preşedintele Donald Trump ar decide să escaladeze conflictul.

Orice potenţială operaţiune terestră nu ar ajunge la nivelul unei invazii pe scară largă şi ar putea implica, în schimb, raiduri efectuate de o combinaţie de forţe de operaţiuni speciale şi trupe de infanterie convenţionale, au spus oficialii citați de WP.

Toţi au vorbit sub protecţia anonimatului despre planuri militare extrem de sensibile care se află în dezvoltare de săptămâni întregi.

O astfel de misiune ar putea expune personalul american la o serie de ameninţări, inclusiv drone şi rachete iraniene, foc de la sol şi explozivi improvizaţi.

Sâmbătă, nu era clar dacă Trump va aproba toate, unele sau niciunul dintre planurile Pentagonului.

Scenarii luate în calcul

Administraţia Trump a oscilat în ultimele zile între a declara că războiul se apropie de sfârşit şi a ameninţa că îl va amplifica.

În timp ce preşedintele a semnalat dorinţa de a negocia încetarea conflictului, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a avertizat, marţi, că, dacă regimul de la Teheran nu renunţă la ambiţiile sale nucleare şi nu încetează ameninţările împotriva Statelor Unite şi a aliaţilor săi, Trump este „pregătit să dezlănţuie iadul” asupra lor.

„Este sarcina Pentagonului să facă pregătiri pentru a oferi comandantului suprem opţiuni maxime. Asta nu înseamnă că preşedintele a luat o decizie”, a spus Leavitt.

Discuţiile din cadrul administraţiei din ultima lună au abordat posibila capturare a insulei Kharg, un nod cheie al exporturilor de petrol iranian din Golful Persic, şi raiduri în alte zone de coastă din apropierea Strâmtorii Ormuz pentru a găsi şi distruge arme care pot viza transportul comercial şi militar, au spus oficialii.

Unul dintre aceştia a afirmat că obiectivele luate în considerare ar dura probabil „săptămâni, nu luni” pentru a fi îndeplinite. Altul a estimat durata potenţială la „câteva luni”.

Pentagonul nu a răspuns sâmbătă la solicitările de comentarii.

Trump, pe 20 martie: „Nu trimit trupe nicăieri”

Trump a declarat, în 20 martie, reporterilor, în Biroul Oval: „Nu trimit trupe nicăieri. Dacă aş face-o, cu siguranţă nu v-aş spune, dar nu trimit trupe.”

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat, vineri, în Franţa, după o reuniune a aliaţilor SUA îngrijoraţi de costurile economice crescânde ale războiului, că „nu va fi un conflict prelungit”.

El a repetat o evaluare frecventă, deşi vagă, a administraţiei, potrivit căreia operaţiunea este înaintea programului, şi a spus că Statele Unite „pot atinge toate obiectivele fără trupe terestre”.

Comentariile lui Rubio au urmat unui raport al Axios, care indica faptul că Pentagonul pregăteşte o „lovitură finală” împotriva Iranului, care ar putea include atât forţe terestre, cât şi o campanie masivă de bombardamente.

Axios şi Wall Street Journal au relatat, de asemenea, în ultimele zile că administraţia ia în considerare trimiterea a încă 10.000 de soldaţi în Orientul Mijlociu, pentru a-i completa pe cei aflaţi deja în regiune. Washington Post nu a putut verifica aceste rapoarte.

În ultima lună, 13 soldaţi americani au fost ucişi în luptă, dintre care şase într-un accident aviatic în Irak, şase într-un atac cu drone asupra Portului Shuaiba din Kuweit şi unul într-un atac asupra bazei aeriene Prince Sultan din Arabia Saudită.

Peste 300 de militari au fost răniţi de drone şi rachete iraniene în atacuri de represalii care au vizat instalaţii americane în cel puţin şapte ţări din Orientul Mijlociu, dintre care cel puţin 10 au suferit răni grave, au declarat oficialii.

Americanii, împotriva trimiterii de trupe

Perspectiva desfăşurării trupelor de luptă americane pe teritoriul iranian se confruntă cu o opoziţie semnificativă în rândul americanilor, potrivit sondajelor recente.

Un sondaj, realizat în comun de Associated Press şi Centrul Naţional de Cercetare a Opiniei Publice de la Universitatea din Chicago, a constatat că 62% dintre respondenţi se opun ferm utilizării trupelor terestre în Iran, doar 12% fiind în favoarea acestei măsuri.

Cei chestionaţi au fost împărţiţi mai uniform în ceea ce priveşte oportunitatea ca SUA să lanseze atacuri aeriene împotriva ţintelor militare din Iran, 39% fiind împotrivă şi 33% în favoare.

Deşi au existat speculaţii publice semnificative cu privire la posibila capturare a insulei Kharg de către trupele americane, o astfel de misiune prezintă un pericol semnificativ, a declarat Michael Eisenstadt, directorul Programului de Studii Militare şi de Securitate de la Washington Institute for Near East Policy.

Ar putea fi mai sigur, a spus el, ca forţele americane să amplaseze mine în jurul insulei şi să o folosească ca punct de presiune pentru a obliga Iranul să îndepărteze orice mine pe care le-a amplasat în Strâmtoarea Ormuz.

