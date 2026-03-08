Live TV

Analiză Cum a forțat Israelul mâna SUA să atace Iranul. Washingtonul era nepregătit pentru amploarea conflictului

Soldați americani
Foto: Profimedia
Washingtonul, nepregătit Cum a forțat Israelul mâna Washingtonului

Un conflict care se preconiza că va dura „câteva săptămâni” se prelungește acum la câteva luni și amenință să domine mandatul de președinte al lui Donald Trump, potrivit Middle East Eye.

Pentagonul se grăbește să extindă operațiunile de informații, în timp ce Washingtonul se pregătește pentru un război prelungit împotriva Iranului, lansat alături de Israel, planurile militare extinzându-se acum până în toamnă.

Un raport publicat de publicația americană Politico a dezvăluit că Comandamentul Central al SUA a solicitat Pentagonului să trimită ofițeri suplimentari de informații militare la sediul său din Tampa, Florida.

Întăririle ar sprijini operațiunile împotriva Iranului timp de cel puțin 100 de zile și, potențial, până în septembrie.

Solicitarea marchează prima măsură cunoscută a administrației Trump de a crește personalul de informații pentru război și semnalează că Washingtonul se pregătește pentru o campanie mult mai lungă decât cea prezentată inițial publicului.

La începutul acestei săptămâni, președintele american Donald Trump a sugerat că această campania militară ar putea dura patru-cinci săptămâni, dar a avertizat că ar putea „dura mult mai mult”.

Washingtonul, nepregătit

Efortul rapid de a mobiliza mai mult personal și resurse expune cât de nepregătit era Washingtonul pentru amploarea conflictului neprovocat pe care l-a lansat împreună cu Israelul.

Operațiunile militare de această amploare sunt de obicei planificate cu luni în avans, însă agitația bruscă din interiorul Pentagonului indică faptul că oficialii au subestimat consecințele atacului asupra Iranului, informează Politico.

Un raport anterior al Politico din 25 februarie a revelat următorul fapt: consilierii superiori ai lui Trump au preferat ca Israelul să atace Iranul înainte ca Statele Unite să lanseze propriul atac.

Această secvență s-a desfășurat în cele din urmă, atrăgând Washingtonul direct în război.

Cum a forțat Israelul mâna Washingtonului

Conflictul amenință acum să domine președinția lui Trump și să adâncească diviziunile din cadrul bazei sale politice, unde mulți susținători se opun unui alt război în Orientul Mijlociu în numele Israelului.

Secretarul de stat american Marco Rubio a recunoscut deschis că acțiunile Israelului au forțat mâna Washingtonului.

„Știam că va avea loc o acțiune israeliană”, a explicat Rubio.

„Știam că asta va precipita un atac împotriva forțelor americane și știam că, dacă nu îi atacam preventiv înainte să lanseze aceste atacuri, am fi suferit pierderi mai mari.”

Declarațiile lui Rubio subliniază refuzul Washingtonului de a restricționa Israelul, chiar și atunci când deciziile israeliene atrag Statele Unite într-un război regional major.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a continuat să sărbătorească în mod deschis al doilea război israeliano-american cu Iranul în mai puțin de un an.

Duminică, el a declarat că atacurile asupra Iranului au fost efectuate cu „ajutorul Statelor Unite, al prietenului meu, președintele american Donald Trump, și al armatei americane”.

El a prezentat, de asemenea, războiul ca fiind punctul culminant al unui obiectiv urmărit de zeci de ani.

„Această coaliție de forțe ne permite să facem ceea ce mi-am dorit să fac de 40 de ani. ... Asta am promis – și asta vom face.”

