Live TV

Pentagonul va folosi inteligenţa artificială Google pentru operaţiuni clasificate

Data actualizării: Data publicării:
Pentagonul a ajuns la un acord cu Google pentru a extinde utilizarea modelului de inteligenţă artificială (IA) generativă Gemini la operaţiuni clasificate, a declarat compania marţi pentru mai multe mass-media americane.

La fel ca OpenAI, Google va înlocui astfel Anthropic, al cărui model Claude era până acum singurul autorizat pentru operaţiuni clasificate, relatează miercuri AFP preluată de Agerpres.

La sfârşitul lunii februarie, administraţia Trump a decis rezilierea tuturor contractelor cu Anthropic, o decizie contestată în instanţă de startup-ul din California.

Administraţia a ajuns apoi la un acord cu OpenAI pentru a integra modelele sale în operaţiuni clasificate, dar procesul va dura câteva luni.

Potrivit site-ului The Information, xAI, startup-ul de IA fondat de Elon Musk, a încheiat, de asemenea, un acord cu Pentagonul după despărţirea de Anthropic.

„A depinde prea mult de un singur furnizor nu este niciodată un lucru bun”, a declarat pentru canalul CNBC responsabilul cu inteligenţa artificială din cadrul Pentagonului, Cameron Stanley.

Conform mai multor mass-media americane, acordul cu Google permite, la fel ca în cazul OpenAI şi xAI, utilizarea modelelor de inteligenţă artificială în limitele legii.

Această prevedere oferă Departamentului Apărării mai multă libertate de acţiune decât contractul cu Anthropic, care excludea supravegherea în masă a populaţiei civile americane şi atacurile letale.

Luni, peste 600 de angajaţi ai Google au solicitat într-o scrisoare conducerii companiei să înceteze să furnizeze armatei americane modelele sale pentru operaţiuni clasificate.

În 2018, o mişcare internă a determinat compania să se retragă din proiectul Maven, care folosea inteligenţa artificială pentru a analiza imaginile colectate de drone.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

