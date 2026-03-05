Live TV

Pentagonul vrea să achiziționeze drone ucrainene de interceptare, pentru a contracara atacurile Iranului

Data actualizării: Data publicării:
pentagon
Pentagon. Foto: Shutterstock
Din articol
Iranul a stocat zeci de mii de drone Shahed

Pentagonul și cel puțin un guvern din Golf sunt în negocieri pentru achiziționarea de interceptori fabricați în Ucraina pentru a respinge atacurile dronelor iraniene, potrivit unor date din industria ucraineană, citate de Financial Times.

Statele din Golf au folosit rachete Patriot scumpe pentru a se apăra de valurile de drone iraniene Shahed în zilele de după declanșarea războiului dintre SUA și Israel. Însă stocurile lor sunt în scădere și se orientează către experiența Kievului pentru a găsi o soluție de apărare mai ieftină împotriva barajelor de drone rusești.

Ucraina a fost pionieră în utilizarea interceptorilor produși în serie, care costă câteva mii de dolari, pentru a distruge versiunile rusești ale Shahed, lansate în valuri asupra orașelor ucrainene.

Shahed costă doar 30.000 de dolari, în timp ce rachetele interceptor, precum PAC-3 utilizate în sistemul Patriot, costă peste 13,5 milioane de dolari fiecare. Un oficial ucrainean a descris discuțiile cu Pentagonul ca fiind un subiect „sensibil”. „Cu toate acestea, este evident că există un interes crescut pentru interceptorii de drone ucraineni, care pot intercepta Shahed la un cost foarte mic.”

O personalitate din industria locală a declarat că orice vânzare de sisteme ucrainene, chiar și cele realizate în afara țării, ar trebui să se facă în coordonare cu Kievul.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că a luat legătura cu șeicul Tamim bin Hamad al-Thani, emirul Qatarului, și cu Mohammed bin Zayed al-Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite, în legătură cu utilizarea tehnologiei ucrainene anti-drone. „Experiența Ucrainei în combaterea dronelor „Shahed” este în prezent cea mai avansată din lume”, a declarat Zelenski. „Cu toate acestea, orice astfel de cooperare menită să protejeze partenerii noștri poate avea loc numai fără a diminua propriile noastre capacități de apărare.”

Pentagonul nu a răspuns la solicitarea de comentarii, precizează Financial Times.

Iranul a stocat zeci de mii de drone Shahed

Experții spun că Iranul ar fi stocat zeci de mii de drone Shahed. De când a fost atacat de Israel și SUA, a lansat sute de drone, utilizându-le în principal asupra statelor din Golf pentru a semăna teroarea și a epuiza rachetele sol-aer și aer-aer ale adversarilor.

Deoarece sunt ușor de ascuns și pot fi lansate de oriunde, dronele Shahed sunt mai puțin vulnerabile la tacticile SUA și Israelului, care se bazează pe distrugerea lansatoarelor și a stocurilor de rachete de la sol înainte ca acestea să fie lansate.

Kievul a trecut la utilizarea de arme mai ieftine, cum ar fi tunurile antiaeriene și camioanele cu mitraliere, pentru a doborî dronele, inclusiv Shahed, pe care Moscova le-a folosit împotriva Ucrainei de când a lansat invazia pe scară largă în 2022.

De asemenea, din toamnă, Ucraina utilizează interceptori rapizi care pot atinge viteze de 250 km/h, capabili să prindă un Shahed, a cărui viteză maximă este de 185 km/h. Până în prezent, Kievul nu a reușit să pună în funcțiune un interceptor eficient pentru noile drone Geran-3 produse local de Rusia, care zboară cu o viteză de peste 550 km/h.

Moscova a lansat 54.000 dintre acestea asupra Ucrainei anul trecut, potrivit Ministerului ucrainean al Apărării.

Kievul este îngrijorat de propriile sale rezerve de muniție anti-drone. Dar mizează pe faptul că, dacă țările din Orientul Mijlociu vor folosi interceptorii săi de drone în locul rachetelor PAC-3 pentru bateriile Patriot, vor rămâne mai multe rezerve globale de PAC-3 pentru Ucraina, care are nevoie de ele pentru a se apăra împotriva rachetelor de croazieră și balistice avansate.

Interceptoarele de drone desfășurate de Ucraina includ Merops, o dronă cu aripi fixe fabricată de companii finanțate de fostul director executiv al Google, Eric Schmidt. Un alt quadcopter în formă de glonț, cunoscut sub numele de Sting, fabricat de compania ucraineană Wild Hornets, a fost desfășurat în largul coastei Odessei pe bărci drone Magura fabricate de Uforce, o companie start-up. General Cherry, o altă companie ucraineană, produce, de asemenea, o dronă interceptor rapidă „Shahed hunting”.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Strait of Hormuz
1
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
European Union leaders' summit in Brussels
2
Volodimir Zelenski: Dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, nu sunt sigur...
Strait of Hormuz
3
China pune presiune asupra Iranului pentru a lăsa deschisă Strâmtoarea Ormuz, vitală...
sanchez
4
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor...
F-35I Israel
5
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
Răsturnare de situație în cazul lui Mario Iorgulescu: decizia ÎCCJ
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul lui Mario Iorgulescu: decizia ÎCCJ
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Kristalina Georgieva
„Incertitudinea este acum noua normalitate”. Avertismentul șefei FMI privind efectele războiului din Orientul Mijlociu
rusia iran
Rusia vrea să medieze conflictul dintre SUA și Iran: „Americanii gestionează foarte prost situaţia”
An intercontinental ballistic missile launching across the ocean on a blue sky backgrund - 3D render
Iranul neagă că a tras o rachetă spre „țara vecină și prietenă” Turcia. Oficiali de la Ankara cred că, de fapt, era vizat Ciprul
Donald Trump
Eşec în Senatul american privind o rezoluţie care ar fi limitat puterile lui Trump împotriva Iranului
Imagine cu caracter ilustrativ. Aeroportul Henri Coandă, decolare. Foto Profimedia
CNAB: 23 de curse spre şi dinspre Tel Aviv, Damasc, Dubai, Doha, anulate din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu
Recomandările redacţiei
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 6. Iranul amenință cu atacuri...
oameni in aeroport
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au...
Președintele Nicușor Dan.
Președintele, în vizită la Varşovia. Nicușor Dan și Karol Nawrocki...
De la confruntare limitată la război regional: cum s-ar putea încheia...
Ultimele știri
China impune restricții principalelor rafinarii din țară, din cauza războiului în Orientul Mijlociu (Bloomberg)
(P) Ford Pro şi UniCredit Leasing lansează o ofertă pentru companii: programul RABLA şi dobândă fixă 0% la leasing financiar
Cutremur în România, joi dimineaţa
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii atrag abundență și noroc pe 4 martie 2026. Luna intră în Balanță și aduce dorința de echilibru și...
Cancan
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după...
Fanatik.ro
Câți bani alocă Bucureștiul, orașul cu șapte primării, pentru reparația străzilor. Sectorul cu cele mai mici...
editiadedimineata.ro
SUA, în alertă maximă cu privire la posibile atacuri cibernetice, pe fondul războiului cu Iran
Fanatik.ro
Marea surpriză a lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! A găsit super atacant în Italia pe care să-l...
Adevărul
Cine plătește pentru turiștii blocați în zone de conflict - Dilema românească: Ajutor de la stat sau pomană...
Playtech
Top 11 cele mai sigure state din lume în caz de război mondial. Două sunt din Europa
Digi FM
O familie cu trei copii a cumpărat o rulotă veche și a amenajat-o. Cu un buget minim s-a transformat într-un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
Pro FM
Cine este Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026. A studiat Fizică și a câștigat un...
Film Now
8 filme de neuitat cu Toma Caragiu. Se împlinesc 49 de ani de la moartea marelui actor
Adevarul
Cum se pregătește Europa după ce Iran a amenințat cu atacuri
Newsweek
VIDEO SUA au lansat o rachetă Minuteman III din triada nucleară. Trump a testat „butonul roșu”
Digi FM
Mark Zuckerberg și-a cumpărat o vilă în "Buncărul Miliardarilor". Cât a plătit pe a doua cea mai scumpă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poți fi dependent de scroll? Ce spune neuroștiința despre dopamină și rețelele sociale
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Ea joacă în „Diplomata”, el în „The Beast In Me”. Soții Keri Russell și Matthew Rhys au făcut furori la Actor...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii