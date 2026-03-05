Pentagonul vrea să achiziționeze drone ucrainene de interceptare, pentru a contracara atacurile Iranului

Pentagonul și cel puțin un guvern din Golf sunt în negocieri pentru achiziționarea de interceptori fabricați în Ucraina pentru a respinge atacurile dronelor iraniene, potrivit unor date din industria ucraineană, citate de Financial Times.

Statele din Golf au folosit rachete Patriot scumpe pentru a se apăra de valurile de drone iraniene Shahed în zilele de după declanșarea războiului dintre SUA și Israel. Însă stocurile lor sunt în scădere și se orientează către experiența Kievului pentru a găsi o soluție de apărare mai ieftină împotriva barajelor de drone rusești.

Ucraina a fost pionieră în utilizarea interceptorilor produși în serie, care costă câteva mii de dolari, pentru a distruge versiunile rusești ale Shahed, lansate în valuri asupra orașelor ucrainene.

Shahed costă doar 30.000 de dolari, în timp ce rachetele interceptor, precum PAC-3 utilizate în sistemul Patriot, costă peste 13,5 milioane de dolari fiecare. Un oficial ucrainean a descris discuțiile cu Pentagonul ca fiind un subiect „sensibil”. „Cu toate acestea, este evident că există un interes crescut pentru interceptorii de drone ucraineni, care pot intercepta Shahed la un cost foarte mic.”

O personalitate din industria locală a declarat că orice vânzare de sisteme ucrainene, chiar și cele realizate în afara țării, ar trebui să se facă în coordonare cu Kievul.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că a luat legătura cu șeicul Tamim bin Hamad al-Thani, emirul Qatarului, și cu Mohammed bin Zayed al-Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite, în legătură cu utilizarea tehnologiei ucrainene anti-drone. „Experiența Ucrainei în combaterea dronelor „Shahed” este în prezent cea mai avansată din lume”, a declarat Zelenski. „Cu toate acestea, orice astfel de cooperare menită să protejeze partenerii noștri poate avea loc numai fără a diminua propriile noastre capacități de apărare.”

Pentagonul nu a răspuns la solicitarea de comentarii, precizează Financial Times.

Iranul a stocat zeci de mii de drone Shahed

Experții spun că Iranul ar fi stocat zeci de mii de drone Shahed. De când a fost atacat de Israel și SUA, a lansat sute de drone, utilizându-le în principal asupra statelor din Golf pentru a semăna teroarea și a epuiza rachetele sol-aer și aer-aer ale adversarilor.

Deoarece sunt ușor de ascuns și pot fi lansate de oriunde, dronele Shahed sunt mai puțin vulnerabile la tacticile SUA și Israelului, care se bazează pe distrugerea lansatoarelor și a stocurilor de rachete de la sol înainte ca acestea să fie lansate.

Kievul a trecut la utilizarea de arme mai ieftine, cum ar fi tunurile antiaeriene și camioanele cu mitraliere, pentru a doborî dronele, inclusiv Shahed, pe care Moscova le-a folosit împotriva Ucrainei de când a lansat invazia pe scară largă în 2022.

De asemenea, din toamnă, Ucraina utilizează interceptori rapizi care pot atinge viteze de 250 km/h, capabili să prindă un Shahed, a cărui viteză maximă este de 185 km/h. Până în prezent, Kievul nu a reușit să pună în funcțiune un interceptor eficient pentru noile drone Geran-3 produse local de Rusia, care zboară cu o viteză de peste 550 km/h.

Moscova a lansat 54.000 dintre acestea asupra Ucrainei anul trecut, potrivit Ministerului ucrainean al Apărării.

Kievul este îngrijorat de propriile sale rezerve de muniție anti-drone. Dar mizează pe faptul că, dacă țările din Orientul Mijlociu vor folosi interceptorii săi de drone în locul rachetelor PAC-3 pentru bateriile Patriot, vor rămâne mai multe rezerve globale de PAC-3 pentru Ucraina, care are nevoie de ele pentru a se apăra împotriva rachetelor de croazieră și balistice avansate.

Interceptoarele de drone desfășurate de Ucraina includ Merops, o dronă cu aripi fixe fabricată de companii finanțate de fostul director executiv al Google, Eric Schmidt. Un alt quadcopter în formă de glonț, cunoscut sub numele de Sting, fabricat de compania ucraineană Wild Hornets, a fost desfășurat în largul coastei Odessei pe bărci drone Magura fabricate de Uforce, o companie start-up. General Cherry, o altă companie ucraineană, produce, de asemenea, o dronă interceptor rapidă „Shahed hunting”.

