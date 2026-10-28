Pentru arabii din Israel, prezența record la vot ar putea însemna o influență politică sporită

Cetățenii palestinieni din Israel par să fie pe cale să obțină un număr record de locuri în parlament și ar putea deveni factori decisivi în formarea guvernului, după o prezență puternică la vot în alegerile de marți, stimulată de ceea ce ei descriu drept politicile rasiste ale guvernului prim-ministrului Benjamin Netanyahu, scrie Reuters. Însă, deși ar fi putut contribui la împiedicarea unei victorii categorice a lui Netanyahu și a aliaților săi de extremă dreaptă, partidele care reprezintă minoritatea arabă de 21% din Israel au fost până acum ignorate de principalul adversar al prim-ministrului, Gadi Eisenkot, care nu are o cale clară către putere fără ele.

Rezultatele provizorii arată că cele două principale partide arabe sunt pe cale să câștige aproximativ 19 din cele 120 de locuri din parlament, aproape dublu față de reprezentarea lor actuală în Knesset. Blocul de coaliție al lui Netanyahu se îndreaptă spre 53 de locuri, sub cele 61 necesare pentru majoritate, în timp ce gruparea lui Eisenkot este de așteptat să obțină 48 de locuri.

„Eliminarea guvernului lui Netanyahu”

Yousef Jabareen, liderul Listei Comune, dominată de arabi, a declarat pentru Reuters că partidul său va încerca să-și folosească cele 12 locuri prevăzute „pentru a facilita înlăturarea guvernului lui Netanyahu și, sperăm, pentru a contribui la schimbarea situației politice din Israel”.

Jabareen a afirmat că Lista Comună nu se poate alătura unui guvern condus de Eisenkot din cauza sprijinului acordat de acesta campaniei militare a Israelului în Gaza și ocupației sudului Libanului.

Totuși, el a lăsat deschisă posibilitatea de a susține blocul lui Eisenkot din exterior, sprijinind un guvern minoritar care ar putea supraviețui voturilor de încredere.

„Avem cerințele noastre pentru a ne proteja comunitatea, pentru a promova drepturile comunității noastre și pentru a promova egalitatea pentru comunitatea noastră”, a spus Jabareen, vorbind de la domiciliul său din orașul arab Umm al-Fahm.

El a afirmat că prioritățile sunt combaterea criminalității în creștere, sporirea finanțării și a oportunităților în comunitățile arabe, precum și reluarea negocierilor de pace privind un stat palestinian.

Al doilea partid arab important, Ra'am, este condus de Mansour Abbas, care s-a alăturat guvernului lui Naftali Bennett în 2021, aceasta fiind prima dată când un partid arab independent a intrat într-o coaliție israeliană. Acel guvern s-a prăbușit după 18 luni, parțial din cauza dezacordurilor privind Cisiordania ocupată.

De data aceasta, Abbas, un dentist devenit politician, a încercat să facă din Ra'am un partener de coaliție mai atractiv, adăugând pe lista sa un fost ofițer de poliție evreu și declarând că s-ar alătura unui guvern condus de Eisenkot.

Într-o declarație acordată televiziunii israeliene după încheierea votului marți seara, liderul Ra'am, Mansour Abbas, a spus: „Cred că putem depăși dificultățile... și cred că majoritatea alegătorilor blocului (Eisenkot) doresc într-adevăr un guvern care să includă partidul Ra'am.”

El a afirmat că membri de rang înalt ai blocului lui Eisenkot au discutat cu el despre o posibilă înțelegere chiar înainte de alegeri.

În timpul campaniei electorale, Eisenkot a exclus formarea unui guvern cu partidele arabe, invocând ceea ce el a numit o lipsă de valori comune, inclusiv recunoașterea Israelului ca stat evreiesc și democratic.

În declarațiile adresate susținătorilor săi după publicarea rezultatelor sondajelor la ieșirea de la urne, marți seara, Eisenkot a afirmat că va depune eforturi pentru a forma un „guvern sionist stabil, care să servească toți cetățenii israelieni”.

Ameer Fakhoury, sociolog politic la Institutul Van Leer din Ierusalim, a afirmat că voturile arabe ar putea să-l blocheze pe Netanyahu și să facă posibilă formarea unui guvern alternativ.

„Dar aritmetica nu înseamnă legitimitate. Opoziția evreiască ar putea avea nevoie de voturile palestiniene, în timp ce refuză parteneri palestinieni. Acesta este paradoxul central”, a spus el.

Arabii frustrați de retorica de dreapta

Minoritatea arabă din Israel provine în mare parte din palestinieni care au trăit sub dominația otomană și în perioada colonială britanică și care au rămas în interiorul granițelor a ceea ce a devenit statul modern Israel în 1948.

Pe tot parcursul campaniei electorale, extrema dreaptă din Israel i-a demonizat pe cetățenii palestinieni ai țării și a etichetat participarea politică arabă drept o amenințare la adresa statului.

Înaintea votului, ministrul finanțelor Bezalel Smotrich a propus un plan de „iudaizare” a zonelor din jurul Nazaretului și din sudul Israelului, unde locuiesc mulți arabi, comparându-l cu extinderea așezărilor evreiești din Cisiordania.

Sondajele prevăzuseră o prezență ridicată la vot a arabilor, iar, în ziua alegerilor, Netanyahu, Smotrich și partenerul lor de extremă dreaptă, Itamar Ben-Gvir, au avertizat în repetate rânduri că arabii votau în număr mare, îndemnându-și propriii susținători să se prezinte la urne.

Mohamed Abbas, în vârstă de 19 ani, a declarat la Nazaret că el și mulți alții din generația sa au fost motivați să voteze de ceea ce a descris ca fiind un rasism în creștere față de cetățenii arabi palestinieni. „Vrem egalitate... nu vrem legi de strămutare sau tratament preferențial acordat poporului evreu”, a spus Abbas.

Editor : B.E.