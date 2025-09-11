Live TV

„Pentru noi, pământul este totul”: Povestea fermierului care a doborât peste 80 de drone rusești cu un tractor și o pușcă de vânătoare

fermierul ucrainean Oleksandr Hordienko
După ce a doborât zeci de drone rusești, fermierul Oleksandr Hordienko a devenit chiar el ținta atacurilor cu drone ale armatei ruse. Captură foto: X
Oleksandr Hordienko, un fermier ucrainean care a condus lupta împotriva celei mai noi tactici folosite de armata rusă în Ucraina - terorizarea fermierilor cu drone de atac cu care le distrug echipamentul și culturile agricole, a început să fie vânat de ruși începând din primăvara acestui an, după ce a doborât peste 80 de drone rusești.

Hordienko (58 de ani) și-a cumpărat echipament de monitorizare și o pușcă de vânătoare, apoi a început să doboare drone. Acțiunile sale au atras atenția rușilor.

Mai întâi, o dronă explozivă i-a distrus tractorul. Apoi, rușii i-au aruncat în aer mașina și i-au bombardat casa, pe care au lăsat-o în ruine. „Mă vânează”, a spus Hordienko pentru Wall Street Journal.

Bătălia care se poartă deasupra terenurilor agricole din Ucraina face parte dintr-un război mai amplu pe care Rusia îl desfășoară împotriva civililor ucraineni și împotriva economiei țării.

Fermierii din regiunea Herson au avut mult de suferit. Trupele ruse le-au ocupat fermele și le-au furat recoltele în primele luni de război, înainte ca forțele ucrainene să îi alunge de pe teritoriile aflate la vest de râul Nipru.

În timpul ocupației, Hordienko le-a cerut trupelor ucrainene să îi bombardeze propriile terenuri agricole pentru ca acestea să nu fie cultivate de ruși.

tractor camp profimedia
Armata rusă a început anul trecut să folosească drone explozive mici ca să vâneze civili ucraineni în Herson, iar acum ținta lor este producția de grâu a Ucrainei. Foto: Profimedia Images

Arme noi, tactici vechi. Putin îl copiază pe Stalin

Armata rusă a început anul trecut să folosească drone explozive mici ca să vâneze civili ucraineni în Herson, iar acum ținta lor este producția de grâu a Ucrainei - una dintre cele mai importante industrii ucrainene.

Această tactică aduce aminte de încercările lui Stalin de a suprima mișcarea de independență ucraineană în anii '30 prin orchestrarea unei foamete artificiale - Holodomor - în care au murit milioane de oameni.

Mulți dintre cei peste 50 de fermieri uciși și răniți de armata rusă în regiunea Herson au fost atacați în timp ce își deminau terenurile agricole, potrivit autorităților de la Kiev.

În unele zone care nu au fost ocupate de ruși din apropierea râului Nipru, în regiunea Herson, anul acesta au fost de aproape două ori mai multe incendii care au distrus terenurile agricole ale ucrainenilor decât anul trecut.

„Am sânge de cazac. Ne batem pentru acest pământ”

Hordienko a început să doboare drone rusești după un atac în care unul dintre tractoarele sale a fost distrus. Câmpurile sale cultivate se află în apropierea localității Berîslav, aflată chiar pe malul râului Nipru.

Fermierul ucrainean a vândut mașina soției sale și a cumpărat două dispozitive de bruiaj al semnalului radio cu 10.000 de dolari bucata. A montat unul dintre aparate pe tractorul său și celălalt pe mașină - le pornea de fiecare dată când auzea cum se apropie dronele rusești.

A Fiber-optic-controlled Drone Designed For The Ukrainian Armed Forces, Kyiv Region, Ukraine - 29 Jan 2025
Dronele controlate prin fibră optică nu pot fi bruiate, ceea ce înseamnă că fermierii ucraineni nu le pot doborî decât folosind arme de foc. Foto: Profimedia Images

Apoi, Hordienko și-a cumpărat o pușcă de vânătoare și echipament de detectare a dronelor controlate prin fibră optică și care sunt imposibil de bruiat pentru că nu depind de semnalul radio.

În timp ce muncitorii lui conduceau combinele de cereale pe câmp, Hordienko îi păzea îndeaproape din mașina lui cu pușca la îndemână. A fost o zi în care a doborât opt drone de unul singur cu pușca.

„Am sânge de cazac”, a spus Hordienko, referindu-se la războinicii din secolele trecute care trăiau pe teritoriul de azi al Ucrainei. „Ne batem pentru acest pământ. Pentru noi, pământul este totul.”

Rușii nu îi înțeleg pe ucraineni. „Nu îi poți lua de pe pământul lor”

„Nu ne-am pregătit pentru asta”, a spus și Vasil Ștendera, un alt fermier din Herson care le-a dat muncitorilor lui echipamente cu care să se apere de drone, după ce unul dintre ei a murit și alți patru au fost răniți în urma unui atac în luna mai. „Nimeni nu ne-a învățat. Învățăm singuri cum să ne adaptăm.”

Unii veterani de război îi ajută pe fermierii ucraineni să se apere de drone și îi instruiesc ce să facă dacă sunt atacați: dacă ești lângă o clădire, adăpostește-te; dacă ești în câmp deschis, nu încerca să te ascunzi sub un tractor sau combină pentru că durează prea mult - găsește mai bine cea mai apropiată adâncitură în pământ și aruncă-te în ea; dacă sunt pâlcuri de copaci în apropiere, fugi în direcția aceea.

Mulți fermieri au lucrat pe timpul verii în zilele de caniculă protejați cu căști și veste antiglonț. „Toată lumea este în pericol. Toată lumea a avut câmpuri incendiate. Toată lumea a avut echipamente atacate. Unii au fost mai norocoși, nu au avut decese”, a spus Hordienko.

oleksandr-hordienko-fermier-vânătoare-drone
Oleksandr Hordienko și-a cumpărat echipamente pentru bruierea și monitorizarea dronelor și o pușcă de vânătoare cu care a doborât peste 80 de drone rusești. Capturi foto: X

În luna iulie, Hordienko a doborât o dronă rusească de atac, însă schijele rezultate i-au secerat piciorul șoferului său de tractor. În timp ce îl ducea cu mașina înspre cea mai apropiată stație de ambulanță, alte trei drone au început să îi vâneze.

„Când fugi de drone, ții cu o mână de volan și cu cealaltă îngrijești rănile”, a spus Hordienko. Șoferul de tractor, care a lucrat pentru Hordienko timp de 15 ani, a murit în ambulanță.

„Ei nu înțeleg ucrainenii. Un ucrainean va rămâne pe pământul lui, va muri, dar nu va pleca. Va muri, dar nu îl vei putea lua de pe pământul lui”, a mai spus Hordienko.

Rușii l-au prins până la urmă pe fermierul ucrainean, în timp ce își conducea mașina în apropierea unui tractor de pe câmp. Oficialii au spus că o dronă a lovit mașina, provocând o explozie.

Colegul lui l-a scos din mașină și l-a transportat până la cel mai apropiat punct medical. Hordienko a murit în ambulanță pe drumul spre spital.

Editor : Raul Nețoiu

