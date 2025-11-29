Live TV

Pentru prima dată după Războiul Rece, Europa discută deschis despre riposta la războiului hibrid al Rusiei

First serial PILICA anti aircraft missile and artillery system to Polish Armed Forces
Sistemul de artilerie antiaeriană PILICA în Polonia. Foto:Art Service / PAP / Profimedia
Români, Moldova și Polonia, în centrul atenției Frecvența și amploarea atacurilor actuale sunt fără precedent Răspunsul, pentru moment: întărirea apărării Schimbarea tacticii Trecerea de la vorbe la fapte. Din nou despre România Europa are nevoie de o soluție pentru a răspunde campaniilor de dezinformare ale Rusiei Demonstrație de forță

Dronele și agenții ruși lansează atacuri în țările NATO, iar Europa face acum ceea ce ar fi părut de neconceput acum câțiva ani: planifică cum să riposteze. Ideile variază de la operațiuni cibernetice ofensive comune împotriva Rusiei și atribuirea mai rapidă și mai coordonată a atacurilor hibride, arătând rapid cu degetul spre Moscova, până la exerciții militare surpriză conduse de NATO, potrivit unor oficiali guvernamentali europeni și diplomați ai UE, citați de POLITICO.

„ Rușii testează constant limitele – care este răspunsul, cât de departe putem merge?”, a remarcat ministrul de Externe al Letoniei, Baiba Braže, într-un interviu. „Este nevoie de un răspuns mai proactiv”, a declarat ea pentru POLITICO. „Și nu vorbele transmit un semnal, ci faptele.”

Români, Moldova și Polonia, în centrul atenției

Dronele rusești au survolat Polonia și România în ultimele săptămâni și luni, în timp ce drone misterioase au provocat haos în aeroporturi și baze militare de pe întreg continentul. Alte incidente includ bruiajul GPS-ului, incursiuni ale avioanelor de vânătoare și navelor militare și o explozie pe o linie feroviară poloneză importantă care transporta ajutor militar către Ucraina.

„În general, Europa și Alianța trebuie să se întrebe cât timp suntem dispuși să tolerăm acest tip de război hibrid și dacă ar trebui să luăm în considerare să devenim mai activi în acest domeniu”, a declarat săptămâna trecută secretarul de stat german pentru apărare, Florian Hahn, pentru Welt TV.

Atacurile hibride nu sunt o noutate. În ultimii ani, Rusia a trimis asasini pentru a ucide dușmani politici în Marea Britanie, a fost acuzată de distrugerea unor depozite de arme în Europa Centrală, a încercat să destabilizeze UE prin finanțarea partidelor politice de extremă dreapta, s-a angajat în război pe rețelele sociale și a încercat să influențeze alegerile în țări precum România și Moldova.

Frecvența și amploarea atacurilor actuale sunt fără precedent

Dar amploarea și frecvența atacurilor actuale sunt fără precedent. GLOBSEC, un grup de reflecție cu sediul la Bratislava, a calculat că între ianuarie și iulie au avut loc peste 110 acte de sabotaj și tentative de atac în Europa, în principal în Polonia și Franța, comise de persoane cu legături la Moscova.

„Lumea de astăzi oferă un spațiu mult mai deschis – s-ar putea spune chiar creativ – pentru politica externă”, a declarat liderul rus Vladimir Putin în octombrie, în cadrul conferinței Valdai, adăugând: „Urmărim cu atenție militarizarea crescândă a Europei. Este doar retorică sau este timpul să răspundem?”

Rusia poate considera UE și NATO ca rivali sau chiar dușmani. Fostul președinte rus și actualul vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Kremlinului, Dmitri Medvedev, a declarat luna trecută: „Statele Unite sunt adversarul nostru”.

Cu toate acestea, Europa nu dorește un război cu Rusia, care deține arme nucleare, și trebuie să găsească o modalitate de a răspunde care să descurajeze Moscova, fără a depăși însă limitele impuse de Kremlin, care ar putea duce la un război deschis. Asta nu înseamnă să ne ascundem, potrivit șefului apărării suedeze, generalul Michael Claesson. „Nu ne putem permite să fim temători și să avem multe temeri legate de escaladare”, a declarat el într-un interviu. „Trebuie să fim fermi.”

Răspunsul, pentru moment: întărirea apărării

Până în prezent, răspunsul a fost întărirea apărării. După ce drone de război rusești au fost doborâte deasupra Poloniei, NATO a declarat că va întări apărarea împotriva dronelor și aeriană a alianței pe flancul său estic — un apel repetat și de UE.

Chiar și acest lucru înfurie Moscova.

Europenii „ar trebui să se teamă și să tremure ca niște animale proaste într-o turmă condusă la abator”, a declarat Medvedev la începutul lunii octombrie. „Ar trebui să se murdărească de frică, simțind sfârșitul lor apropiat și agonizant.”

Schimbarea tacticii

Provocările frecvente ale Rusiei schimbă tonul în capitalele europene.

După desfășurarea a 10.000 de soldați săptămâna trecută pentru a proteja infrastructura critică a Poloniei în urma sabotării unei linii ferate care leagă Varșovia de Kiev, premierul polonez Donald Tusk a acuzat Moscova, pe 21 noiembrie, de „terorism de stat”. După incident, șeful politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat că astfel de amenințări reprezintă un „pericol extrem” pentru blocul comunitar, argumentând că acesta trebuie să „răspundă ferm” la atacuri.

Săptămâna trecută, ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a criticat „inerția” continentului în fața atacurilor hibride tot mai frecvente și a prezentat un plan de 125 de pagini pentru a riposta. În acesta, el a sugerat înființarea unui Centru european pentru combaterea războiului hibrid, o forță cibernetică de 1.500 de persoane, precum și personal militar specializat în inteligență artificială.

„Toată lumea trebuie să-și revizuiască procedurile de securitate”, a declarat ministrul polonez de Externe Radosław Sikorski pe 20 noiembrie. „Rusia intensifică în mod clar războiul hibrid împotriva cetățenilor UE.”

Trecerea de la vorbe la fapte. Din nou despre România

În ciuda retoricii din ce în ce mai aprige, ceea ce înseamnă o reacție mai puternică rămâne o întrebare deschisă.

O parte din aceasta se datorează diferenței dintre Moscova și Bruxelles — cea din urmă este mai constrânsă să acționeze în conformitate cu regulile, potrivit lui Kevin Limonier, profesor și director adjunct al grupului de reflecție GEODE din Paris. „Acest lucru ridică o întrebare etică și filosofică: pot statele guvernate de statul de drept să își permită să utilizeze aceleași instrumente ... și aceleași strategii ca rușii?”, a întrebat el.

Până în prezent, țări precum Germania și România consolidează regulile care ar permite autorităților să doboare dronele care zboară deasupra aeroporturilor și obiectivelor militare sensibile.

Serviciile naționale de securitate, între timp, pot opera într-o zonă gri din punct de vedere legal. Aliații din Danemarca până în Republica Cehă permit deja operațiuni cibernetice ofensive. Marea Britanie ar fi piratat rețelele ISIS pentru a obține informații despre un program de drone în stadiu incipient al grupului terorist în 2017.

Aliații trebuie „să fie mai proactivi în ofensiva cibernetică”, a spus Braže din Letonia, și să se concentreze pe „creșterea conștientizării situației – reunirea și coordonarea serviciilor de securitate și informații”.

În practică, țările ar putea utiliza metode cibernetice pentru a viza sisteme critice pentru efortul de război al Rusiei, cum ar fi zona economică Alabuga din Tatarstan, în centrul-estul Rusiei, unde Moscova produce drone Shahed, precum și instalații energetice sau trenuri care transportă arme, a declarat Filip Bryjka, politolog și expert în amenințări hibride la Academia Poloneză de Științe. „Am putea ataca sistemul și le-am putea perturba funcționarea”, a adăugat el.

Europa are nevoie de o soluție pentru a răspunde campaniilor de dezinformare ale Rusiei

Europa trebuie, de asemenea, să găsească o soluție pentru a răspunde campaniilor de dezinformare la scară largă ale Rusiei prin propriile eforturi în interiorul țării. „Opinia publică rusă ... este oarecum inaccesibilă”, a declarat un înalt oficial militar.

„Trebuie să colaborăm cu aliații care au o înțelegere destul de detaliată a modului de gândire rus — aceasta înseamnă că trebuie stabilită o cooperare și în domeniul războiului informațional.”

Totuși, orice măsuri noi „trebuie să poată fi negate în mod plauzibil”, a spus un diplomat al UE.

Demonstrație de forță

NATO, la rândul său, este o organizație defensivă și, prin urmare, este reticentă în privința operațiunilor ofensive. „Răspunsurile asimetrice sunt o parte importantă a discuției”, a spus un diplomat NATO, dar „nu vom recurge la aceleași tactici ca Rusia”.

În schimb, Alianța ar trebui să acorde prioritate demonstrațiilor de forță care ilustrează puterea și unitatea, a declarat Oana Lungescu, fostă purtătoare de cuvânt a NATO și membră a grupului de reflecție Royal United Services Institute din Londra. În practică, asta înseamnă să se anunțe rapid dacă Moscova se află în spatele unui atac hibrid și să se organizeze exerciții militare „fără preaviz” la granița Rusiei cu Lituania sau Estonia.

Între timp, Centrul european de excelență pentru combaterea amenințărilor hibride din Helsinki, susținut de NATO, care reunește oficiali aliați, „oferă expertiză și instruire” și elaborează „politici pentru combaterea acestor amenințări”, a declarat Maarten ten Wolde, analist senior al organizației.

„Fără îndoială, ar trebui să se facă mai mult în ceea ce privește amenințările hibride”, a declarat un diplomat NATO de rang înalt, inclusiv creșterea atribuirii colective după atacuri și asigurarea că „demonstrăm prin diverse mijloace că suntem atenți și că putem muta resursele în mod flexibil”.

 

Editor : M.C

