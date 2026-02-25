Live TV

Galerie Foto „Pentru prima dată în istorie”. Record la Moscova, unde stratul de zăpadă a depăşit 80 de centimetri. Imagini din capitala Rusiei

Data publicării:
Snowfall in Moscow
Moscova, Rusia. Foto: Profimedia Images
Din articol
„Record istoric absolut”

Grosimea stratului de zăpadă din capitala Rusiei a depăşit 80 de centimetri, doborând recordul istoric anterior din 1994, după ninsorile abundente căzute în ultimele săptămâni, a anunţat miercuri meteorologul rus Evgeny Tishkovets. 

„Strat-record de zăpadă în Moscova, pentru prima dată în istorie; vremea s-a întrecut pe sine", a scris Evgeny Tishkovets pe canalul său de Telegram, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Agenţia spaţială rusă Roscosmos a publicat marţi o fotografie satelitară care arată întreaga regiune centrală a Rusiei, în special Moscova, afectată de ninsoare abundentă.

Potrivit meteorologului, „în doar 24 de ore a căzut un sfert din precipitaţiile lunare normale, iar străzile Moscovei s-au acoperit cu mormane de zăpadă".

„În VDNJ (principalul târg din capitala rusă), 73 de centimetri, comparativ cu normalul de 38 de centimetri; în centrul Moscovei, pe Balciug, 81 de centimetri; în Tuşino, 75 de centimetri; la Universitatea de Stat din Moscova, 84 de centimetri", a declarat el.

Moscova, Rusia. Foto: Profimedia Images
Moscova, Rusia. Foto: Profimedia Images
Deschide galeria foto

Moscova, Rusia. Foto: Profimedia Images | Poza 1 din 9
Moscova, Rusia. Foto: Profimedia Images
Moscova, Rusia. Foto: Profimedia Images | Poza 2 din 9
Moscova, Rusia. Foto: Profimedia Images
Moscova, Rusia. Foto: Profimedia Images | Poza 3 din 9
Moscova, Rusia. Foto: Profimedia Images
Moscova, Rusia. Foto: Profimedia Images | Poza 4 din 9
Moscova, Rusia. Foto: Profimedia Images
Moscova, Rusia. Foto: Profimedia Images | Poza 5 din 9
Moscova, Rusia. Foto: Profimedia Images
Moscova, Rusia. Foto: Profimedia Images | Poza 6 din 9
Moscova, Rusia. Foto: Profimedia Images
Moscova, Rusia. Foto: Profimedia Images | Poza 7 din 9
Moscova, Rusia. Foto: Profimedia Images
Moscova, Rusia. Foto: Profimedia Images | Poza 8 din 9
Moscova, Rusia. Foto: Profimedia Images
Moscova, Rusia. Foto: Profimedia Images | Poza 9 din 9
Moscova, Rusia. Foto: Profimedia Images
,

„Record istoric absolut”

Recordul anterior din zona VDNJ, a amintit el, a fost înregistrat în 1994, când grosimea stratului de zăpadă a atins 65 de centimetri.

„Dar asta nu este tot! Grosimea totală a stratului de zăpadă din februarie a stabilit în acest an un record istoric absolut: până acum n-a mai existat niciodată o astfel de cantitate de zăpadă în februarie", a concluzionat el.

Din cauza ninsorilor abundente, care au început să cadă marţi la Moscova, au fost înregistrate întârzieri pe aeroporturile Şeremetievo, Vnukovo, Domodedovo şi Jukovski, potrivit autorităţilor din cadrul aviaţiei civile ruse.

Meteorologul rus Marina Makarova a declarat că ninsoarea a scăzut în intensitate, însă a avertizat că precipitaţiile vor continua până miercuri noaptea, stratul de zăpadă putând creşte în continuare, cu aproximativ doi centimetri, pe lângă cei cincisprezece centimetri depuşi marţi şi miercuri dimineaţa.

Aceste ninsori abundente vin la scurt timp după un episod similar recent - al treilea din acest sezon - care a afectat capitala Rusiei în urmă cu doar o săptămână şi a stabilit un nou record de precipitaţii, determinând autorităţile locale să mobilizeze „numărul maxim de lucrători" pentru a curăţa străzile şi autostrăzile, unde s-au produs numeroase ambuteiaje. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
Dmitri Medvedev încruntat
3
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
4
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
bilet loterie
5
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
Nu a crezut! Noi detalii ies la iveală, după despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac: "Era jos de tot!"
Digi Sport
Nu a crezut! Noi detalii ies la iveală, după despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac: "Era jos de tot!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului.
Mesajul sfidător al Kremlinului la patru ani de când Putin a ordonat începerea invaziei pe scară largă în Ucraina
Police officer killed in explosion outside train station in Moscow
Explozie lângă o gară din Moscova: un polițist a fost ucis, alți doi răniți
Relations,Between,Iran,And,Russia.,Iran,Russia
Înțelegere secretă între Iran și Rusia. Moscova s-a angajat să livreze armament de 500 de milioane de euro Teheranului (FT)
Serghei Sobianin
Autoritățile ruse au raportat un presupus atac cu drone la Moscova. Operațiunile aeroportuare au fost suspendate
BUCURESTI - METEO - COD ROSU - NINSOARE - URMARI - 18 FEB 2026
Weekend cu vreme severă în București: Revin ninsorile și gerul și se va așterne un nou strat de zăpadă
Recomandările redacţiei
Permis de conducere
Cosmin Andreica, despre măsura care leagă plata amenzilor de dreptul...
Trump SOTU TW 2026
Discursul-record al lui Trump despre Starea Națiunii, marcat de...
Screenshot 2026-02-25 at 15.42.04
Scandalul privind desființarea județului Ilfov continuă. Gheorghe...
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Ministrul german al Apărării îl critică pe Trump pentru că i-a...
Ultimele știri
Raport: Fructe cu pesticide au fost identificate în mai multe județe. Ce produse sunt neconforme
România rămâne campioana inflației în UE: prețurile au crescut cu 8,5% în ianuarie 2026, de peste patru ori față de media europeană
Interviul pentru șefia DIICOT. Antonia Diaconu: „Să ne întoarcem către esență, către dosarele de impact care pot să ia mai mult timp”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop chinezesc pentru zodia Capră, în 2026. Unul dintre cei mai norocoși ani din ultimul deceniu
Cancan
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de...
Fanatik.ro
Cartelurile dezlănțuite după moartea lui „El Mencho”! America ar putea interveni în orice moment. Declarații...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Profeţia lui Dumitru Dragomir despre calificarea FCSB-ului în play-off: “Dacă o să câştige acolo se califică”
Adevărul
Eroarea lui Putin care va costa curând Rusia. Expert în spațiul ex-sovietic: „Nu există nicio cale să iasă...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Corina Dănilă, mesaj pentru soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret: „Sufletul tău bun și blând e bucuria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Ultima căsnicie a durat 24 de zile!" La 44 de ani, a spus că nu se mai însoară niciodată
Pro FM
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani: „Sper să nu sufere de vreo boală gravă!” Imaginile cu...
Film Now
Cine sunt cei trei copii ai lui Martin Short. Actorul și-a pierdut soția în 2010, iar acum fiica lor s-ar fi...
Adevarul
„Mica recalculare”, după mai bine de un an de așteptare: „Și-au bătut joc de pensionari”/ „De ce trebuie să...
Newsweek
Înfrângere pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte decide să nu le crească pensiile într-o speță crucială
Digi FM
Cristian Preda, după ce și-a rupt diploma în direct: „Am făcut artă performativă – diploma de doctor a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Viața lui Martin Short, un șir lung de tragedii începute încă din adolescență. Până la 20 de ani își pierduse...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...