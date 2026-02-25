Grosimea stratului de zăpadă din capitala Rusiei a depăşit 80 de centimetri, doborând recordul istoric anterior din 1994, după ninsorile abundente căzute în ultimele săptămâni, a anunţat miercuri meteorologul rus Evgeny Tishkovets.

„Strat-record de zăpadă în Moscova, pentru prima dată în istorie; vremea s-a întrecut pe sine", a scris Evgeny Tishkovets pe canalul său de Telegram, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Agenţia spaţială rusă Roscosmos a publicat marţi o fotografie satelitară care arată întreaga regiune centrală a Rusiei, în special Moscova, afectată de ninsoare abundentă.

Potrivit meteorologului, „în doar 24 de ore a căzut un sfert din precipitaţiile lunare normale, iar străzile Moscovei s-au acoperit cu mormane de zăpadă".

„În VDNJ (principalul târg din capitala rusă), 73 de centimetri, comparativ cu normalul de 38 de centimetri; în centrul Moscovei, pe Balciug, 81 de centimetri; în Tuşino, 75 de centimetri; la Universitatea de Stat din Moscova, 84 de centimetri", a declarat el.

Moscova, Rusia. Foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

„Record istoric absolut”

Recordul anterior din zona VDNJ, a amintit el, a fost înregistrat în 1994, când grosimea stratului de zăpadă a atins 65 de centimetri.

„Dar asta nu este tot! Grosimea totală a stratului de zăpadă din februarie a stabilit în acest an un record istoric absolut: până acum n-a mai existat niciodată o astfel de cantitate de zăpadă în februarie", a concluzionat el.

Din cauza ninsorilor abundente, care au început să cadă marţi la Moscova, au fost înregistrate întârzieri pe aeroporturile Şeremetievo, Vnukovo, Domodedovo şi Jukovski, potrivit autorităţilor din cadrul aviaţiei civile ruse.

Meteorologul rus Marina Makarova a declarat că ninsoarea a scăzut în intensitate, însă a avertizat că precipitaţiile vor continua până miercuri noaptea, stratul de zăpadă putând creşte în continuare, cu aproximativ doi centimetri, pe lângă cei cincisprezece centimetri depuşi marţi şi miercuri dimineaţa.

Aceste ninsori abundente vin la scurt timp după un episod similar recent - al treilea din acest sezon - care a afectat capitala Rusiei în urmă cu doar o săptămână şi a stabilit un nou record de precipitaţii, determinând autorităţile locale să mobilizeze „numărul maxim de lucrători" pentru a curăţa străzile şi autostrăzile, unde s-au produs numeroase ambuteiaje.

