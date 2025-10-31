Pentru prima dată, parlamentul francez a adoptat o rezoluție propusă de extrema dreaptă condusă de Marine Le Pen

Adunarea Naţională a Franţei a adoptat joi, pentru prima dată în istorie, un text propus de grupul parlamentar de extremă dreaptă Rassemblement National (RN), condus de Marine Le Pen, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la riscul normalizării politice a partidului extremist, relatează POLITICO, citată de News.ro.

Într-o şedinţă revelatoare, 185 de parlamentari au votat în favoarea unei rezoluţii fără caracter obligatoriu care îndeamnă guvernul să abroge un acord din 1968 cu Algerul prin care se facilita imigraţia algeriană în Franţa. Un total de 184 de parlamentari, în principal de stânga, au votat împotrivă.

Rezoluţia promovată de RN a fost adoptată cu o marjă mică, dar a trecut cu sprijinul decisiv al unor parlamentari de dreapta şi de centru, dar şi datorită faptului că mulţi membri ai partidului preşedintelui Emmanuel Macron nu s-au prezentat la vot, din motive neclare.

Chiar dacă textul nu are efect juridic, votul reprezintă o victorie simbolică importantă pentru partidul lui Le Pen, care până acum a fost izolat de parlamentarii de centru şi de stânga din cauza aşa-numitului „cordon sanitar”, o regulă nescrisă autoimpusă care îi împiedică să colaboreze cu extrema dreaptă.

„Pentru prima dată, un text prezentat de Rassemblement National a fost adoptat”, a declarat Le Pen la scurt timp după vot, îndemnându-l din nou pe premierul Sébastien Lecornu să abroge acordul.

Rassemblement National a reuşit să obţină o victorie fără precedent, alegând o bătălie în care a obţinut sprijin dincolo de rândurile partidului. Textul a fost susţinut şi de 17 parlamentari din Horizons, partidul de centru-dreapta al fostului prim-ministru Edouard Philippe.

În trecut, chiar şi Gabriel Attal, şeful partidului lui Macron, Renaissance, a cerut abrogarea acordului, pe fondul tensiunilor crescânde dintre Franţa şi Algeria. Dar Attal a fost absent în timpul votului de joi şi doar 30 din cei 92 de parlamentari ai partidului au votat împotriva textului.

Grupurile de opoziţie de stânga l-au atacat rapid pe Attal şi partidul său, acuzându-i că au permis partidului lui Le Pen să adopte un text pe care îl consideră rasist, permiţând în acelaşi timp ca RN să obţină o victorie simbolică.

