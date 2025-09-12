Un atac cu drone asupra portului Primorsk din nord-vestul Rusiei a provocat vineri incendierea unei nave şi a unei staţii de pompare, a declarat guvernatorul regional, acesta fiind primul atac cu drone raportat asupra unuia dintre cele mai mari terminale pentru exporturile de petrol şi combustibil din ţară, relatează Reuters, scrie News.ro



De la începutul lunii august, Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice a Rusiei, inclusiv asupra rafinăriilor şi conductelor, în contextul în care negocierile de pace rămân în impas.

Alte porturi, inclusiv Ust-Luga şi Novorossiisk de la Marea Neagră, au fost ţinta repetată a atacurilor în ultimele luni.

Pentru luna septembrie, Rusia şi-a revizuit planul de export de ţiţei prin porturile vestice la 2,1 milioane de barili pe zi (bpd), o creştere de 11% faţă de planul iniţial, deoarece atacurile cu drone asupra rafinăriilor interne au redus cererea locală de ţiţei.

Guvernatorul Aleksandr Drozdenko a declarat că incendiul de pe nava din Primorsk, pe care nu a identificat-o, a fost stins şi că nu există riscul unei scurgeri de produse petroliere.

Peste 30 de drone au fost distruse în regiune, a adăugat el într-o postare pe Telegram, fără a menţiona războiul din Ucraina.

Comentariile de sub postarea sa reflectă însă anxietatea locală.

„Cât va mai dura asta? Nu am dormit toată noaptea şi toată dimineaţa. Îmi doresc doar ca totul să fie bine. Copilul nu doarme, doar încearcă să adoarmă, apoi bang, bang — este pur şi simplu îngrozitor. Îmi doresc ca totul să se termine curând”, a scris un utilizator pe nume Saşulia.

Primorsk este situat în Golful Finlandei, lângă Sankt Petersburg. Agenţia rusă de transport aerian Rosaviaţia a declarat că aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg şi-a suspendat operaţiunile pentru câteva ore vineri dimineaţă.

Armata rusă a declarat că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat şi distrus 221 de drone ucrainene peste noapte, inclusiv nouă în regiunea Moscovei.

Solicitat să comenteze, purtătorul de cuvânt al Statului Major al Ucrainei a declarat că nu are deocamdată informaţii.

