Live TV

Video Pentru prima dată, Ucraina a atacat cu drone portul rusesc Primorsk. Importanța strategică a acestui obiectiv. „Cât va mai dura asta?”

Data actualizării: Data publicării:
primorsk
Foto Captură video Canal 13/Portalmorsk

Un atac cu drone asupra portului Primorsk din nord-vestul Rusiei a provocat vineri incendierea unei nave şi a unei staţii de pompare, a declarat guvernatorul regional, acesta fiind primul atac cu drone raportat asupra unuia dintre cele mai mari terminale pentru exporturile de petrol şi combustibil din ţară, relatează Reuters, scrie News.ro

De la începutul lunii august, Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice a Rusiei, inclusiv asupra rafinăriilor şi conductelor, în contextul în care negocierile de pace rămân în impas.

Alte porturi, inclusiv Ust-Luga şi Novorossiisk de la Marea Neagră, au fost ţinta repetată a atacurilor în ultimele luni.

Pentru luna septembrie, Rusia şi-a revizuit planul de export de ţiţei prin porturile vestice la 2,1 milioane de barili pe zi (bpd), o creştere de 11% faţă de planul iniţial, deoarece atacurile cu drone asupra rafinăriilor interne au redus cererea locală de ţiţei.

Guvernatorul Aleksandr Drozdenko a declarat că incendiul de pe nava din Primorsk, pe care nu a identificat-o, a fost stins şi că nu există riscul unei scurgeri de produse petroliere.

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Peste 30 de drone au fost distruse în regiune, a adăugat el într-o postare pe Telegram, fără a menţiona războiul din Ucraina.

Comentariile de sub postarea sa reflectă însă anxietatea locală.

„Cât va mai dura asta? Nu am dormit toată noaptea şi toată dimineaţa. Îmi doresc doar ca totul să fie bine. Copilul nu doarme, doar încearcă să adoarmă, apoi bang, bang — este pur şi simplu îngrozitor. Îmi doresc ca totul să se termine curând”, a scris un utilizator pe nume Saşulia.

Primorsk este situat în Golful Finlandei, lângă Sankt Petersburg. Agenţia rusă de transport aerian Rosaviaţia a declarat că aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg şi-a suspendat operaţiunile pentru câteva ore vineri dimineaţă.

Armata rusă a declarat că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat şi distrus 221 de drone ucrainene peste noapte, inclusiv nouă în regiunea Moscovei.

Solicitat să comenteze, purtătorul de cuvânt al Statului Major al Ucrainei a declarat că nu are deocamdată informaţii.

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump la birou
1
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19...
drone polonia
2
Polonia a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său. Președintele polonez a vorbit...
photo-collage.png - 2025-08-17T195026.745
3
Nicușor Dan: „E neplăcut să iei bani de la educație, sănătate și să plătești pentru...
CEO-ul Oracle, Larry Ellison, a devenit pentru prima dată e cea mai bogată persoană din lume
4
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea...
profimedia-1036013505
5
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga...
"E dezgustător!" / "Mă bucur că a vorbit". Adevărul despre viața personală a lui Carlos Alcaraz a ieșit la iveală
Digi Sport
"E dezgustător!" / "Mă bucur că a vorbit". Adevărul despre viața personală a lui Carlos Alcaraz a ieșit la iveală
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Statue of justice,law concept
Loteria generată de protestul magistraților. Mai multe instanțe din...
drona militara
Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia...
Cutite femeie parlament
Femeie prinsă cu șase cuțite asupra sa, la Palatul Parlamentului. Ea...
edl sincron marinescu_00410
Ministrul Justiției, după ce instanțe din țară au suspendat procese...
Ultimele știri
Șeful Rheinmetall: Nu are sens să tragi cu o armă de 500.000 de dolari împotriva unei drone de 20.000. Ar trebui sisteme mai ieftine
Alexandru Nazare, „maraton de întâlniri” cu marii finanţatori de pe Wall Street: Au sprijinit constant accesul României pe pieţe
Ungaria și Slovacia trebuie să renunțe la gazul și energia nucleară din Rusia, avertizează trimisul lui Trump
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Sanctions to Russia. Stop sign and caution tape over the Russian
Marea Britanie lovește în flota fantomă a Rusiei și impune sancțiuni împotriva a zeci de furnizori militari
Jean-Noël Barrot, şeful diplomaţiei franceze
Ambasadorul Rusiei în Franţa, convocat la MAE francez privind incursiunea dronelor în Polonia. „Nu ne vom lăsa intimidați”
Păpușă Labubu
O tânără din Rusia şi-a vândut sufletul pentru a cumpăra păpuşi Labubu şi un bilet la un concert. Biserica a declarat-o păcătoasă
Elicopter Mi-8
Momentul în care echipajul ucrainean al unui elicopter Mi-8 doboară o drona rusă Shahed-136 cu ajutorul mitralierei de la bord
dronă în zbor
Atac ucrainean masiv: Rusia susține că a doborât peste 200 de drone. Moscova și Sankt-Petersburg, printre țintele Kievului
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a terminat! Patru zodii vor avea noroc din plin: „Acum este momentul potrivit pentru a...
Cancan
Ce scrie pe gloanțele cu care asasinul a tras în Charlie Kirk. I-au mai rămas în cartuș 3, toate...
Fanatik.ro
Se schimbă legea “Mitică Dragomir!” Care sunt principalele modificări: dispare zona-tampon, liber la bere şi...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Plângere penală! Gigi Becali, patronul FCSB, are din nou probleme cu legea pentru că ar fi ridicat ilegal o...
Adevărul
Cum arată una dintre cele mai moderne școli din România. Se află într-un orășel de la capătul țării și este...
Playtech
Care sunt părțile corpului care îmbătrânesc cel mai repede. Răspunsul neașteptat al cercetătorilor
Digi FM
Cristina Cioran, după ce fostul ei iubit a fost condamnat la patru ani de închisoare: "Mă concentrez pe copii...
Digi Sport
"La revedere!" Xabi Alonso n-a stat la discuții: a dat un nume "greu" afară din antrenament
Pro FM
Val de reacții după ce Justin Bieber a apărut într-o pădure, plimbându-se pe un scuter în lenjerie: „Trăiește...
Film Now
Margot Robbie, cea mai îndrăzneață apariție din carieră. Rochia aproape inexistentă a lăsat totul la vedere
Adevarul
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să...
Newsweek
Ajutor la pensie pentru plata facturilor. Dacă nu te înscrii repede, pierzi banii pe două luni
Digi FM
La cine ajunge casa de modă Armani, după moartea designerului care a creat imperiul. Giorgio Armani nu avea...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Momentul când un câine prinde o dinamită cu botul și oprește explozia. A salvat 10 oameni de la moarte
Film Now
„Regina” lui. Cameron Diaz, alături de Benji Madden, la un an de la ultima lor apariție în public. Soții, la...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea