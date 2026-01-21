Live TV

Pentru prima oară în ultimul secol, Canada face o simulare a potențialului răspuns la un model de atac american asupra țării

Data actualizării: Data publicării:
Armata canadiană. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Armata canadiană. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
Un model militar este un cadru conceptual și teoretic, nu un plan militar Președintele SUA a provocat aliații

Forțele armate canadiene au elaborat un model ipotetic al unei invazii militare americane în Canada și al răspunsului potențial al țării, care include tactici similare celor utilizate împotriva Rusiei și, ulterior, împotriva forțelor conduse de SUA în Afganistan, afirmă doi oficiali guvernamentali de rang înalt, citați de The Globe and Mail.

Se crede că este pentru prima dată într-un secol când Forțele Armate Canadiene au creat un model de atac american asupra acestei țări, membru fondator al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) și partener al SUA în apărarea aeriană continentală.

Un model militar este un cadru conceptual și teoretic, nu un plan militar

Un model militar este un cadru conceptual și teoretic, nu un plan militar, care este o directivă aplicabilă și pas cu pas pentru executarea operațiunilor.

The Globe and Mail nu identifică oficialii, care nu au fost autorizați să discute public opinia armatei cu privire la această chestiune. Oficialii, precum și o serie de experți, spun că este puțin probabil ca administrația Trump să ordone o invadare a Canadei.

The Globe a relatat săptămâna aceasta că Canada ia în considerare trimiterea unui mic contingent de trupe în Groenlanda pentru a se alătura unui grup de opt țări europene care organizează exerciții militare ca semn de solidaritate față de Danemarca, teritoriu al cărui insulă autonomă este Groenlanda.

Președintele SUA a provocat aliații

Președintele SUA, Donald Trump, a provocat aliații NATO cu apeluri repetate pentru ca SUA să achiziționeze Groenlanda și amenințări cu impunerea de taxe vamale țărilor europene care se opun preluării. Aceste amenințări s-au intensificat după atacul său asupra Venezuelei și capturarea președintelui Nicolás Maduro la începutul acestei luni.

Trump a speculat în repetate rânduri despre posibilitatea de a face din Canada al 51-lea stat al SUA. În weekend, NBC a relatat că Trump s-a plâns din ce în ce mai mult în ultimele săptămâni consilierilor săi cu privire la vulnerabilitatea Canadei față de adversarii SUA din Arctica. Steve Bannon, fostul strateg șef al lui Trump, care rămâne apropiat președintelui, a declarat că Ottawa se „schimbă rapid” și devine „ostilă” față de Statele Unite.

Cei doi oficiali guvernamentali de rang înalt au declarat că planificatorii din domeniul militar modelează o invazie americană din sud, așteptându-se ca forțele americane să depășească pozițiile strategice ale Canadei pe uscat și pe mare în decurs de o săptămână și, posibil, în doar două zile.

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
2
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
Carney și Macron
3
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
ID329192_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Curtea supremă a dat verdictul în cazul lui Paul Ciprian Pintea, senatorul POT care și-a...
The Norwegian Post Office's sorting center in Lørenskog during the annual Christmas gift rush.
5
Mii de proprietari, notificați de armata Norvegiei că imobilele și bunurile lor ar putea...
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte
Digi Sport
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mark Carney davos
„Când negociem bilateral cu un hegemon, o facem dintr-o poziție de slăbiciune”. Premierul Canadei, discurs tranșant la Davos
Canadian Army Private from 1st Battalion, Nova Scotia Highlanders, North, adjusts the sights on his C9 machine gun at the range during Exercise Southbound Trooper IX at Fort Pickett, Virginia, on February 16, 2009. The exercise demonstrates marksmanship a
Canada a simulat o invazie din partea SUA, pentru prima dată într-un secol. Concluziile militarilor
tancuri romanesti, armata romana, exercitii militare - Foto Capt. Daniel Nistor, Romanian Land Forces 2
Cum ar putea apăra România Republica Moldova în caz de război. Anunțul șefului Armatei
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Avertismentul șefului Armatei: „Românii trebuie să fie pregătiți pentru susținerea unui efort de război”
Make America go away, șepcile de succes în Danemarca. Foto X
O firmă daneză a epuizat stocul de șepci cu mesaje care ironizează MAGA. „Make America Go Away”
Recomandările redacţiei
Donald Trump
Mai mulți democrați cer demiterea lui Trump menționând o prevedere a...
Oameni pe strada in Bucuresti
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare...
pupitru psd
PSD cere Președinției și Guvernului să intervină după ce România a...
Avionul lui Trump a făcut cale-ntoarsă. Foto: X
Avionul lui Trump s-a întors din drumul spre Davos, din cauza unei...
Ultimele știri
Autoritatea Electorală Permanentă pregătește reducerea salariilor cu 10%: câți bani ar putea economisi în 2026
Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, anunță o întâlnire-surpriză cu Putin, joi
Oana Țoiu, la Forumul de la Davos. Discuții despre securitate cu secretarul general al NATO și președinții Poloniei și Finlandei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Brooklyn Beckham, pus la zid după declarațiile explozive: „Fără părinți, ar fi fost un simplu angajat la...
Cancan
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Fanatik.ro
60 de milioane de euro! Suma astronomică pe care Antena 1 ar putea ajunge s-o plătească fără România la CM de...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Noul director general al Apelor Române a solicitat executarea silită a instituției pe care o conduce. Ce...
Adevărul
Trupele europene din Groenlanda l-au speriat pe Trump. Expert: „Răspunsul de la Washington este ridicol de...
Playtech
Schimbări importante pentru cine cumpără maşini second-hand. Taxele din 2026
Digi FM
Ilie Năstase, reacție dură după ce fiica sa adoptivă ar fi ajuns pe străzi în SUA: „Nu mă interesează”
Digi Sport
Prima reacție a Gabrielei Ruse, după ce a reușit performanța carierei la Australian Open
Pro FM
Nora lui Jon Bon Jovi, transformare radicală de look. Millie Bobby Brown, apariție inedită la premiile Joy
Film Now
Scandalul dintre Blake Lively și Justin Baldoni continuă. Un producător a numit-o „teroristă” pe actriță în...
Adevarul
Fiul de miliardar o ține în joc pe Simona Halep. Fosta campioană, implicată în organizarea turneului de la...
Newsweek
Grindeanu anunță din nou creșterea pensiilor anul acesta „Au sărăcit 500.000 de pensionari”. Ce soluții are?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Părinți mândri și fericiți. Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas, vacanță inedită în Antarctica alături de...
UTV
Radu Drăgușin s-a căsătorit cu Ioana Stan. Primele imagini de la nunta fotbalistului au apărut în mediul...