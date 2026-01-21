Pentru prima oară în ultimul secol, Canada face o simulare a potențialului răspuns la un model de atac american asupra țării

Forțele armate canadiene au elaborat un model ipotetic al unei invazii militare americane în Canada și al răspunsului potențial al țării, care include tactici similare celor utilizate împotriva Rusiei și, ulterior, împotriva forțelor conduse de SUA în Afganistan, afirmă doi oficiali guvernamentali de rang înalt, citați de The Globe and Mail.

Se crede că este pentru prima dată într-un secol când Forțele Armate Canadiene au creat un model de atac american asupra acestei țări, membru fondator al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) și partener al SUA în apărarea aeriană continentală.

Un model militar este un cadru conceptual și teoretic, nu un plan militar

Un model militar este un cadru conceptual și teoretic, nu un plan militar, care este o directivă aplicabilă și pas cu pas pentru executarea operațiunilor.

The Globe and Mail nu identifică oficialii, care nu au fost autorizați să discute public opinia armatei cu privire la această chestiune. Oficialii, precum și o serie de experți, spun că este puțin probabil ca administrația Trump să ordone o invadare a Canadei.

The Globe a relatat săptămâna aceasta că Canada ia în considerare trimiterea unui mic contingent de trupe în Groenlanda pentru a se alătura unui grup de opt țări europene care organizează exerciții militare ca semn de solidaritate față de Danemarca, teritoriu al cărui insulă autonomă este Groenlanda.

Președintele SUA a provocat aliații

Președintele SUA, Donald Trump, a provocat aliații NATO cu apeluri repetate pentru ca SUA să achiziționeze Groenlanda și amenințări cu impunerea de taxe vamale țărilor europene care se opun preluării. Aceste amenințări s-au intensificat după atacul său asupra Venezuelei și capturarea președintelui Nicolás Maduro la începutul acestei luni.

Trump a speculat în repetate rânduri despre posibilitatea de a face din Canada al 51-lea stat al SUA. În weekend, NBC a relatat că Trump s-a plâns din ce în ce mai mult în ultimele săptămâni consilierilor săi cu privire la vulnerabilitatea Canadei față de adversarii SUA din Arctica. Steve Bannon, fostul strateg șef al lui Trump, care rămâne apropiat președintelui, a declarat că Ottawa se „schimbă rapid” și devine „ostilă” față de Statele Unite.

Cei doi oficiali guvernamentali de rang înalt au declarat că planificatorii din domeniul militar modelează o invazie americană din sud, așteptându-se ca forțele americane să depășească pozițiile strategice ale Canadei pe uscat și pe mare în decurs de o săptămână și, posibil, în doar două zile.

Editor : Marina Constantinoiu