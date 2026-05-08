Live TV

Efectul Trump: percepția globală asupra SUA, mai rea decât cea a Rusiei. Cum sunt evaluate democrația și statul de drept din România

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump și Vladimir Putin.
Donald Trump și Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Din articol
Rusia, văzută mai bine în lume decât SUA România, printre cele mai slab cotate state europene Percepția globală asupra SUA s-a prăbușit în mandatul lui Trump

Percepția globală asupra Statelor Unite s-a deteriorat pentru al doilea an consecutiv și este acum mai proastă decât imaginea Rusiei, arată un studiu anual privind democrația publicat vineri de Reuters. România apare printre țările europene cu cele mai slabe evaluări privind funcționarea democrației și încrederea în statul de drept.

Raportul Democracy Perception Index, realizat pentru Alliance of Democracies Foundation din Danemarca, vine într-un context tensionat pentru relațiile transatlantice, pe fondul politicilor promovate de președintele american Donald Trump, care au afectat relațiile cu aliații NATO.

Rusia, văzută mai bine în lume decât SUA

Potrivit sondajului, percepția netă asupra SUA a scăzut la -16%, de la +22% în urmă cu doi ani. Prin comparație, Rusia are un scor de -11%, iar China de +7%.

Studiul măsoară imaginea țărilor pe o scară de la -100% la +100%.

Fundația care a comandat cercetarea susține că Statele Unite au fost indicate frecvent și ca răspuns la întrebarea privind țara percepută drept cea mai mare amenințare pentru lume, după Rusia și Israel.

„Declinul rapid al percepției Statelor Unite în lume este trist, dar nu surprinzător”, a declarat Anders Fogh Rasmussen, fondatorul organizației și fost secretar general al NATO.

El a afirmat că politica externă americană din ultimele 18 luni „a pus sub semnul întrebării relația transatlantică, a impus tarife comerciale pe scară largă și a amenințat cu invadarea teritoriului unui aliat NATO”.

România, printre cele mai slab cotate state europene

Raportul arată că evaluările privind performanța democratică diferă puternic în Europa. Țările nordice și Elveția au cele mai bune scoruri, fiind încadrate în categoria „Foarte pozitiv”.

La polul opus se află Ucraina, România, Rusia, Franța și Serbia, toate incluse în categoria „Foarte negativ”. România are un scor de -21, identic cu cel al Rusiei, în timp ce Ucraina este singura țară europeană evaluată mai slab, cu -23.

Datele privind încrederea în statul de drept plasează România printre ultimele state analizate. Potrivit studiului, România și Liban au cel mai slab scor privind încrederea că instanțele iau decizii corecte și imparțiale, ambele având un indice de -36.

Percepția globală asupra SUA s-a prăbușit în mandatul lui Trump

Potrivit raportului, tarifele impuse de Donald Trump, amenințările repetate privind preluarea controlului asupra Groenlandei, reducerea ajutorului american pentru Ucraina și tensiunile generate de conflictul dintre SUA, Israel și Iran au afectat profund relațiile transatlantice.

Reuters notează că Trump a declarat în aprilie că ia în calcul retragerea SUA din NATO, după ce mai multe state europene au refuzat să trimită nave militare pentru securizarea Strâmtorii Ormuz și a transportului maritim global.

Sondajul a fost realizat de compania Nira Data între 19 martie și 21 aprilie, pe baza răspunsurilor a peste 94.000 de persoane din 98 de țări. Raportul a fost publicat înaintea Summitului Democrației de la Copenhaga, programat pentru 12 mai.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
2
Liderul deputaţilor PNL: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier
nicusor si maia
3
Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)
claudiu manda, mimica dezamagita
4
Claudiu Manda spune că social democrații au două posibilități. „Nu este o lovitură de...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_12_INQUAM_Photos_George_Calin
5
Îl poate propune Nicușor Dan tot pe Ilie Bolojan premier? Explicațiile unui fost...
Surprins într-un club de noapte alături de mai multe jucătoare, Viorel Mazilu a reacționat vehement
Digi Sport
Surprins într-un club de noapte alături de mai multe jucătoare, Viorel Mazilu a reacționat vehement
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
harta cu stramtoarea ormuz
Analiza CIA care subminează optimismul lui Donald Trump. Cât timp poate rezista Iranul blocadei navale impuse de SUA
Silhouette of the Russian president Vladimir Putin in profile against a cracked Ukrainian flag and rubble, symbolizing political tension, conflict
UE se pregătește pentru „posibile” discuții cu Putin pentru pace în Ucraina: „Avem nevoie de o mai bună coordonare la nivel european”
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Un ziar ucrainean analizează criza politică de la București: România ar putea ocupa locul deținut de Viktor Orban până de curând
Strâmtoarea Ormuz
Ce rol au jucat aliații în decizia lui Trump de a opri operațiunea „Proiectul Libertate” în Strâmtoarea Ormuz
Russian,Anonymous,Hackers.,Russian,Flag,And,Programming,Code,In,Background
„Hogwarts” pentru spionajul rusesc. Cum sunt pregătiți studenții Departamentului 4 al Universității Bauman, școala de elită a GRU
Recomandările redacţiei
o persoana merge pe strada in ploaie puternica
Vremea se schimbă radical în weekend. ANM anunță ploi torențiale...
ilustrație cu hantavirus
Motivul morbid pentru care hantavirusul care s-a răspândit pe un vas...
Dominic Fritz
Dominic Fritz dezvăluie ce a discutat cu Nicușor Dan la Cotroceni
2026-02-26-5307
Ciprian Ciucu spune că viitorul premier trebuie să se bucure de...
Ultimele știri
Lipsa tancurilor din Piața Roșie, chiar de Ziua Victoriei: Povestea producției de armament a Rusiei, dincolo de narativele Kremlinului
Gimnasta Ana Maria Bărbosu, suspendată provizoriu din competiții. Acuzațiile aduse de ITA
Originea contagiunii cu hantavirus este încă neconfirmată, anunță Ministerul Sănătății din Argentina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
8 mai 2026, zi plină de noroc pentru patru zodii. Energie pozitivă, vindecare, optimism și schimbări...
Cancan
Localitatea din România în care o casă se vinde cu doar 2.500 euro, acum, în luna mai 2026
Fanatik.ro
Europa are o nouă Mecca a miliardarilor. Apartamentele au ajuns la 35.000 euro/mp, iar magnații își mută aici...
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Universitatea Craiova poate deveni matematic campioană chiar de ziua lui Mihai Rotaru, cu două etape înainte...
Adevărul
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge...
Playtech
Averea pe care Kelemen Hunor o are. Şeful UDMR, în atenţia lui Nicușor Dan în negocierile de la Cotroceni
Digi FM
Ultima postare a starului de reality show care a murit în vacanță: "Viața e grea uneori, dar încerc să-mi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Prințul William a "explodat"! Imagini rar întâlnite cu moștenitorul tronului britanic, pe Villa Park
Pro FM
Lora, mesaj emoționant dedicat soțului ei, care a împlinit 41 de ani. Fanii au reacționat: „Să fiți fericiți!”
Film Now
Martin Short, prima apariție publică după moartea fiicei sale. I-a avut alături pe cei doi băieți ai săi
Adevarul
Ce a făcut Carol I înainte de a deveni rege al României și ce origine etnică avea de fapt
Newsweek
De ce un pensionar cu 1.200 lei pensie NU a luat ajutorul de 500 lei? 2.200.000 pensionari nu iau ajutoare
Digi FM
Actrița care nu a mai ieșit din casă din ianuarie cere dreptul la moarte asistată: „Fiecare zi este o luptă”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce îți dispare pofta de mâncare când ești bolnav. Ce e bine să faci în astfel de momente
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Ultimele zile ale lui Dustin Diamond, Screech din “Salvați de clopoțel”. Singura colegă care i-a fost alături...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă