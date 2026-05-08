Efectul Trump: percepția globală asupra SUA, mai rea decât cea a Rusiei. Cum sunt evaluate democrația și statul de drept din România

Percepția globală asupra Statelor Unite s-a deteriorat pentru al doilea an consecutiv și este acum mai proastă decât imaginea Rusiei, arată un studiu anual privind democrația publicat vineri de Reuters. România apare printre țările europene cu cele mai slabe evaluări privind funcționarea democrației și încrederea în statul de drept.

Raportul Democracy Perception Index, realizat pentru Alliance of Democracies Foundation din Danemarca, vine într-un context tensionat pentru relațiile transatlantice, pe fondul politicilor promovate de președintele american Donald Trump, care au afectat relațiile cu aliații NATO.

Rusia, văzută mai bine în lume decât SUA

Potrivit sondajului, percepția netă asupra SUA a scăzut la -16%, de la +22% în urmă cu doi ani. Prin comparație, Rusia are un scor de -11%, iar China de +7%.

Studiul măsoară imaginea țărilor pe o scară de la -100% la +100%.

Fundația care a comandat cercetarea susține că Statele Unite au fost indicate frecvent și ca răspuns la întrebarea privind țara percepută drept cea mai mare amenințare pentru lume, după Rusia și Israel.

„Declinul rapid al percepției Statelor Unite în lume este trist, dar nu surprinzător”, a declarat Anders Fogh Rasmussen, fondatorul organizației și fost secretar general al NATO.

El a afirmat că politica externă americană din ultimele 18 luni „a pus sub semnul întrebării relația transatlantică, a impus tarife comerciale pe scară largă și a amenințat cu invadarea teritoriului unui aliat NATO”.

România, printre cele mai slab cotate state europene

Raportul arată că evaluările privind performanța democratică diferă puternic în Europa. Țările nordice și Elveția au cele mai bune scoruri, fiind încadrate în categoria „Foarte pozitiv”.

La polul opus se află Ucraina, România, Rusia, Franța și Serbia, toate incluse în categoria „Foarte negativ”. România are un scor de -21, identic cu cel al Rusiei, în timp ce Ucraina este singura țară europeană evaluată mai slab, cu -23.

Datele privind încrederea în statul de drept plasează România printre ultimele state analizate. Potrivit studiului, România și Liban au cel mai slab scor privind încrederea că instanțele iau decizii corecte și imparțiale, ambele având un indice de -36.

Percepția globală asupra SUA s-a prăbușit în mandatul lui Trump

Potrivit raportului, tarifele impuse de Donald Trump, amenințările repetate privind preluarea controlului asupra Groenlandei, reducerea ajutorului american pentru Ucraina și tensiunile generate de conflictul dintre SUA, Israel și Iran au afectat profund relațiile transatlantice.

Reuters notează că Trump a declarat în aprilie că ia în calcul retragerea SUA din NATO, după ce mai multe state europene au refuzat să trimită nave militare pentru securizarea Strâmtorii Ormuz și a transportului maritim global.

Sondajul a fost realizat de compania Nira Data între 19 martie și 21 aprilie, pe baza răspunsurilor a peste 94.000 de persoane din 98 de țări. Raportul a fost publicat înaintea Summitului Democrației de la Copenhaga, programat pentru 12 mai.

