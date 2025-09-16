Live TV

Percheziții în Germania la o grupare de extremă dreaptă. S-au găsit arme, muniţie, bani lichizi şi materiale cu potențial exploziv

Data publicării:
Percheziții Germania Poliție
Poliţia germană a confiscat mai multe arme în timpul unor percheziţii efectuate marţi în trei landuri şi care au vizat o grupare de extremă dreapta, relatează DPA.

Procurorii şi poliţia judiciară din Saxonia Inferioară au anunţat, într-un comunicat, că au fost percheziţionate 14 proprietăţi din landurile Saxonia Inferioară (nord), Renania de Nord-Westfalia (vest) şi Baden-Württemberg (sud-vest).

Se bănuieşte că opt suspecţi, cu vârste cuprinse între 32 şi 57 de ani, au format o grupare armată bazată pe convingeri extremiste de dreapta. Patru dintre ei se crede că deţineau echipamente militare şi arme de foc automate.

Potrivit procurorilor din oraşul Celle (Saxonia Inferioară), ofiţerii de poliţie au confiscat în acest oraş arme de foc de diferite lungimi. Armele erau încărcate, dar concluziile iniţiale ale anchetei indică faptul că ele nu fac obiectul Legii privind controlul armelor de război.

De asemenea, anchetatorii germani au găsit muniţie, bani lichizi şi materiale care pot fi utilizate ca explozibili, potrivit comunicatului citat.

Procurorii au declarat că scopul percheziţiilor este de a confisca armele şi de a strânge informaţii despre activitatea grupării.

Ministrul de interne al landului Saxonia Inferioară, Daniela Behrens, a afirmat că operaţiunea ilustrează cea mai mare ameninţare - extremismul de dreapta - cu care se confruntă statul de drept şi democraţia în Germania.

Poliţia şi serviciile de informaţii ''monitorizează constant eforturile făcute mai ales de extremiştii de dreapta pentru a se înarma'', a avertizat Behrens.

''Nu putem şi nu vom accepta această situaţie în niciun caz'', a subliniat ea, cerând autorităţilor din domeniul securităţii şi sistemului judiciar să analizeze toate posibilităţile de dezarmare a inamicilor Constituţiei şi a extremiştilor de dreapta''.

