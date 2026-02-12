Live TV

Percheziții la proprietățile fostului premier norvegian Thorbjørn Jagland, în cadrul scandalului Epstein

Data publicării:
thorbjorn jagland - 7070129-AFP Mediafax Foto-VEGARD WIVESTAD GROTT
Thorbjorn Jagland,
Din articol
Cheltuielile de călătorie au fost acoperite Întâlnire dorită cu Putin

Poliția norvegiană a anunțat că a percheziționat joi proprietățile fostului prim-ministru Thorbjørn Jagland, care este acum suspectat oficial de „corupție agravată” în legătură cu contactele sale anterioare cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein.

Documentele publicate la sfârșitul lunii ianuarie în cazul Epstein sugerează în special că Jagland și/sau familia sa au locuit sau și-au petrecut vacanțele la finanțator într-o perioadă în care fostul șef al guvernului devenise președinte al Comitetului Nobel - care acordă Premiul Nobel pentru Pace - și secretar general al Consiliului Europei, scrie Der Spiegel.

„În urma unei decizii judecătorești, Økokrim (unitatea poliției responsabile cu criminalitatea financiară, n.r.) a efectuat astăzi o percheziție la domiciliul lui Thorbjørn Jagland din Oslo”, a declarat șeful acesteia, Pål Lønseth, într-un comunicat.

„Økokrim a percheziționat, de asemenea, alte două proprietăți situate în Risør și Rauland”, în sudul țării, a adăugat el.

Domnul Jagland a declarat săptămâna aceasta, prin intermediul avocatului său, că nu este vinovat de „nicio faptă penală”.

Potrivit imaginilor difuzate de posturile de televiziune norvegiene, mai multe persoane s-au prezentat în fața apartamentului său din Oslo în dimineața zilei de miercuri, cu niște cutii în mâini.

Fostul lider laburist în vârstă de 75 de ani a fost filmat zâmbind în timp ce părăsea locul însoțit de avocatul său.

Cheltuielile de călătorie au fost acoperite

Poliția a deschis o anchetă împotriva sa pentru „corupție agravată” săptămâna trecută. Perchezițiile au fost posibile după ce Consiliul Europei i-a ridicat imunitatea miercuri.

„Domnul Jagland dorește să contribuie la elucidarea completă a cazului, iar următorul pas va fi prezentarea sa pentru interogatoriu în fața Økokrim — așa cum el însuși a indicat că dorește”, a declarat avocatul său, Anders Brosveet, într-un comunicat.

Potrivit scrisorii trimise de Økokrim Consiliului Europei pentru a solicita ridicarea imunității, poliția anchetează pentru a stabili dacă mai multe avantaje pe care domnul Jagland le-ar fi primit constituie „corupție pasivă”.

Økokrim menționează utilizarea repetată, între 2011 și 2018, de către domnul Jagland și/sau membrii familiei sale a apartamentelor lui Epstein din Paris și New York, precum și șederile în proprietatea sa din Palm Beach, Florida.

„Pentru cel puțin unul dintre aceste sejururi private, cheltuielile de călătorie pentru șase adulți par să fi fost suportate de domnul Epstein”, se menționează în document.

Poliția menționează, de asemenea, o altă ofertă de acoperire a cheltuielilor de călătorie și de cazare în Caraibe pentru șase adulți, ofertă acceptată de domnul Jagland, dar anulată ulterior „din cauza unor circumstanțe externe”.

Întâlnire dorită cu Putin

„Domnul Jagland pare, de asemenea, să fi solicitat asistența domnului Epstein pentru obținerea unui împrumut bancar, dar nu se știe dacă acest lucru s-a concretizat”, adaugă ea.

„Documentele publicate indică faptul că, pe toată perioada în cauză, domnul Epstein a încercat să profite, în diverse moduri, de rețeaua și poziția domnului Jagland”, precizează ea.

Condamnat deja în 2008 pentru solicitare de favoruri sexuale de la o minoră, Epstein a murit în închisoare la New York în 2019, în așteptarea judecării pentru trafic sexual de minori.

Potrivit unor e-mailuri reproduse de ziarul Verdens Gang (VG), el l-a presat în repetate rânduri pe Jagland între 2013 și 2018 să organizeze o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin.

După ce a asigurat în trecut că legăturile sale cu Epstein erau „un aspect al unei activități diplomatice normale”, Jagland a declarat luna aceasta pentru ziarul Aftenposten că a comis „o eroare de judecată” menținând această relație.

Mai multe alte personalități norvegiene de rang înalt, printre care prințesa moștenitoare Mette-Marit, sunt, de asemenea, citate pe larg în noile documente publicate de Departamentul de Justiție al Statelor Unite.

Simpla menționare a numelui unei persoane în acest dosar nu presupune a priori nicio faptă reprobabilă din partea acesteia, dar documentele făcute publice arată existența unor legături între Epstein și anumite personalități care au minimizat sau chiar negat adesea astfel de relații.

După ce a fost prim-ministru, Jagland a fost timp de mai mulți ani secretar general al Consiliului Europei și președinte al Comitetului Nobel norvegian. Miercuri, la cererea Norvegiei, Consiliul Europei a ridicat imunitatea lui Jagland în legătură cu mandatul său de secretar general al organizației pentru drepturile omului din 2009 până în 2019.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Donald Tusk, premierul Poloniei
1
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul...
Donald Trump
2
Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu...
lucrări de reparații ale șinelor de la metroul bucureștean
3
CCR a declarat neconstituțională legea privind autorizarea și intabularea construcțiilor...
drapel steag spania romania
4
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează...
oana toiu fb
5
Oana Ţoiu: Discutăm ca limba română să devină materie de examen în şcolile britanice
Autocarul echipei s-a răsturnat. O persoană a murit și 32 au fost rănite. Anunțul autorităților
Digi Sport
Autocarul echipei s-a răsturnat. O persoană a murit și 32 au fost rănite. Anunțul autorităților
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Copii răpiți Ucraina
Cel mai recent narativ rusesc face referire la Dosarele Epstein: Copiii ucraineni răpiți de Moscova au fost salvați de la pedofilie
fructe
Alertă alimentară: peste 12 tone de fructe cu pesticide au ajuns la raft. Polițiștii fac percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Ialomiţa
Close-up of the brass plate at the entrance to the French government's Ministry for Europe and Foreign Affairs, located Quai d'Orsay in Paris, France
Jeffrey Epstein, FBI-ul și diplomatul Fabrice Aidan: ancheta care zguduie MAE francez
Pam Bondi
Procurorul general al SUA, acuzat că a „muşamalizat” cazul Epstein. Cum se apără Pam Bondi
thorbjorn jagland - 7070129-AFP Mediafax Foto-VEGARD WIVESTAD GROTT
Legăturile cu infractorul sexual Jeffrey Epstein îl lasă fără imunitate pe fostul șef al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland
Recomandările redacţiei
ilie bolojan sorin grindeanu marian neacsu _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
USR și PNL acuză PSD că blochează reforma administrației. Seidler...
miruta
Radu Miruță: Industria de apărare a României trebuie integrată în...
Ședință a Guvernului Bolojan.
Nou blocaj la Guvern: unii demnitari se opun tăierilor. Ministerul...
radu oprea face declaratii
Scandalul tăierilor de posturi la stat comparate cu „Auschwitz”. Radu...
Ultimele știri
Marea Britanie oferă Ucrainei 1000 de rachete pentru a ajuta Kievul să se apere de atacurile rușilor
Ciprian Ciucu își împarte biroul de la Primăria Capitalei cu o pisică adoptată recent. Cathy a devenit noua „colegă” a edilului
Un deputat AUR a ieșit la protest cu o capră îmbrăcată în sigla PSD: „E un simbol.” Reacția internauților: „Sunteți penibil!”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sumă impresionantă strânsă pentru familia mare a lui James Van Der Beek, după moartea lui: "Resursele lor...
Cancan
Primele imagini de la priveghiul lui Sorin și a Dianei Iacob 😢 Obiectul pe care l-a pus familia în sicriul cu...
Fanatik.ro
De față cu soțul ei a spus că îl iubește pe Novak Djokovic. Cine este femeia care nu s-a ferit de cuvinte
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Oficial! Lisav Eissat a semnat: ”Nu aș putea fi mai fericit”
Adevărul
Riposta Kremlinului: Reacția Moscovei la confiscarea petrolierelor din „flota fantomă”
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fata despre care s-a spus că a fost pipăită de Mihai Bendeac: "Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima și cum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal la Jocurile Olimpice! A fost interzis și nu s-a mai putut abține: "Ăsta e prețul demnității"
Pro FM
Jaafar Jackson, nepotul lui MJ, spune că a trebuit să câștige cu adevărat rolul din filmul "Michael": "Am...
Film Now
"Exact ca Mike Tyson". Jennifer Garner dezvăluie că a mușcat un coleg de ureche, la filmări: "Nu mă enervați!"
Adevarul
Cum rezistă soldații ucraineni în tranșee, în condiții de frig extrem: „Vin spre noi ca niște zombi”
Newsweek
Calcul greșit. Casa de Pensii, obligată să recunoască unui pensionar 5 ani de grupa I de muncă. Cum a reușit?
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele cancerului de colon care pot apărea la orice vârstă. Ce trebuie să știi despre boala care l-a ucis...
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Katie Holmes, mesaj scris "cu inima grea", după moartea lui James Van Der Beek: "Recunoscătoare că am...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online