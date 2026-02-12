Percheziții la proprietățile fostului premier norvegian Thorbjørn Jagland, în cadrul scandalului Epstein

Poliția norvegiană a anunțat că a percheziționat joi proprietățile fostului prim-ministru Thorbjørn Jagland, care este acum suspectat oficial de „corupție agravată” în legătură cu contactele sale anterioare cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein.

Documentele publicate la sfârșitul lunii ianuarie în cazul Epstein sugerează în special că Jagland și/sau familia sa au locuit sau și-au petrecut vacanțele la finanțator într-o perioadă în care fostul șef al guvernului devenise președinte al Comitetului Nobel - care acordă Premiul Nobel pentru Pace - și secretar general al Consiliului Europei, scrie Der Spiegel.

„În urma unei decizii judecătorești, Økokrim (unitatea poliției responsabile cu criminalitatea financiară, n.r.) a efectuat astăzi o percheziție la domiciliul lui Thorbjørn Jagland din Oslo”, a declarat șeful acesteia, Pål Lønseth, într-un comunicat.

„Økokrim a percheziționat, de asemenea, alte două proprietăți situate în Risør și Rauland”, în sudul țării, a adăugat el.

Domnul Jagland a declarat săptămâna aceasta, prin intermediul avocatului său, că nu este vinovat de „nicio faptă penală”.

Potrivit imaginilor difuzate de posturile de televiziune norvegiene, mai multe persoane s-au prezentat în fața apartamentului său din Oslo în dimineața zilei de miercuri, cu niște cutii în mâini.

Fostul lider laburist în vârstă de 75 de ani a fost filmat zâmbind în timp ce părăsea locul însoțit de avocatul său.

Cheltuielile de călătorie au fost acoperite

Poliția a deschis o anchetă împotriva sa pentru „corupție agravată” săptămâna trecută. Perchezițiile au fost posibile după ce Consiliul Europei i-a ridicat imunitatea miercuri.

„Domnul Jagland dorește să contribuie la elucidarea completă a cazului, iar următorul pas va fi prezentarea sa pentru interogatoriu în fața Økokrim — așa cum el însuși a indicat că dorește”, a declarat avocatul său, Anders Brosveet, într-un comunicat.

Potrivit scrisorii trimise de Økokrim Consiliului Europei pentru a solicita ridicarea imunității, poliția anchetează pentru a stabili dacă mai multe avantaje pe care domnul Jagland le-ar fi primit constituie „corupție pasivă”.

Økokrim menționează utilizarea repetată, între 2011 și 2018, de către domnul Jagland și/sau membrii familiei sale a apartamentelor lui Epstein din Paris și New York, precum și șederile în proprietatea sa din Palm Beach, Florida.

„Pentru cel puțin unul dintre aceste sejururi private, cheltuielile de călătorie pentru șase adulți par să fi fost suportate de domnul Epstein”, se menționează în document.

Poliția menționează, de asemenea, o altă ofertă de acoperire a cheltuielilor de călătorie și de cazare în Caraibe pentru șase adulți, ofertă acceptată de domnul Jagland, dar anulată ulterior „din cauza unor circumstanțe externe”.

Întâlnire dorită cu Putin

„Domnul Jagland pare, de asemenea, să fi solicitat asistența domnului Epstein pentru obținerea unui împrumut bancar, dar nu se știe dacă acest lucru s-a concretizat”, adaugă ea.

„Documentele publicate indică faptul că, pe toată perioada în cauză, domnul Epstein a încercat să profite, în diverse moduri, de rețeaua și poziția domnului Jagland”, precizează ea.

Condamnat deja în 2008 pentru solicitare de favoruri sexuale de la o minoră, Epstein a murit în închisoare la New York în 2019, în așteptarea judecării pentru trafic sexual de minori.

Potrivit unor e-mailuri reproduse de ziarul Verdens Gang (VG), el l-a presat în repetate rânduri pe Jagland între 2013 și 2018 să organizeze o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin.

După ce a asigurat în trecut că legăturile sale cu Epstein erau „un aspect al unei activități diplomatice normale”, Jagland a declarat luna aceasta pentru ziarul Aftenposten că a comis „o eroare de judecată” menținând această relație.

Mai multe alte personalități norvegiene de rang înalt, printre care prințesa moștenitoare Mette-Marit, sunt, de asemenea, citate pe larg în noile documente publicate de Departamentul de Justiție al Statelor Unite.

Simpla menționare a numelui unei persoane în acest dosar nu presupune a priori nicio faptă reprobabilă din partea acesteia, dar documentele făcute publice arată existența unor legături între Epstein și anumite personalități care au minimizat sau chiar negat adesea astfel de relații.

După ce a fost prim-ministru, Jagland a fost timp de mai mulți ani secretar general al Consiliului Europei și președinte al Comitetului Nobel norvegian. Miercuri, la cererea Norvegiei, Consiliul Europei a ridicat imunitatea lui Jagland în legătură cu mandatul său de secretar general al organizației pentru drepturile omului din 2009 până în 2019.

Editor : M.C