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Performanță înfricoșătoare a IA: Mythos 5 a spart sistemele Agenției Naționale de Securitate a SUA în doar câteva ore

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grafica inteligenta artificiala
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Testele efectuate pe cel mai nou model de inteligență artificială (IA) Mythos 5 al companiei Anthropic au demonstrat capacitățile sale fără precedent în ceea ce privește atacurile cibernetice, scrie The Economist.

Vicepreședintele Comisiei de Informații a Senatului, Mark Warner, a declarat că Mythos 5 a reușit să obțină acces la aproape toate sistemele clasificate ale Agenției Naționale de Securitate a SUA nu în câteva săptămâni, ci în câteva ore. Informația a fost comunicată senatorilor de către directorul Agenției și șeful Comandamentului Cibernetic al Pentagonului, Joshua Rudd. Nivelul de acces obținut de sistem nu a fost dezvăluit. Sistemul a demonstrat capacități pentru a căror realizare ar fi fost necesari ani de muncă din partea specialiștilor obișnuiți în securitate cibernetică.

Pe 7 aprilie 2026, Anthropic a prezentat modelul Mythos 5. Compania a declarat că sistemul este capabil să detecteze și să exploateze vulnerabilități critice în principalele sisteme de operare, browsere web și programe software. Conform publicației americane Forbes, multe dintre vulnerabilitățile descoperite de model existau de zeci de ani și nu fuseseră identificate în cadrul numeroaselor verificări efectuate de specialiștii în securitate cibernetică. Mythos 5 a fost testat în cadrul programului Project Glasswing. Potrivit Anthropic, modelul a contribuit la descoperirea a peste 10.000 de vulnerabilități de nivel ridicat și critic. Conducerea Anthropic a recunoscut că aceste capacități pot transforma sistemul într-un instrument periculos pentru hackeri și serviciile de informații străine. Din acest motiv, compania a renunțat la lansarea publică a modelului și a acordat acces doar unui cerc restrâns de parteneri.

În paralel, Anthropic a dezvoltat modelul Fable 5 — prima versiune accesibilă publicului a tehnologiilor din clasa Mythos. Spre deosebire de Mythos 5, aceasta este dotată cu restricții încorporate care blochează solicitările legate de securitatea cibernetică, biologie și chimie. Potrivit companiei, Fable 5 depășește modelele publice anterioare ale Anthropic în ceea ce privește programarea, analiza informațiilor, prelucrarea imaginilor, cercetarea științifică și îndeplinirea sarcinilor complexe în mai multe etape.

Noile posibilități oferite de IA îngrijorează administrația președintelui Donald Trump. În aprilie, vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a organizat o întâlnire cu ușile închise cu conducătorii OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft și SpaceX. Aceștia au discutat despre noile modele de inteligență artificială, capabile să identifice în mod autonom vulnerabilități software și să lanseze atacuri cibernetice la scară largă, care ar putea paraliza activitatea băncilor, a spitalelor și a infrastructurii publice. Tot atunci, la Casa Albă au început să apară îndoieli cu privire la strategia anterioară de dezvoltare accelerată a IA și s-a început analizarea posibilității introducerii unei supravegheri mai stricte asupra modelelor de ultimă generație.

Pe 2 iunie, Donald Trump a semnat un decret privind crearea unui sistem voluntar de colaborare între stat și principalele companii din domeniul IA, în cadrul căruia dezvoltatorii trebuie să ofere guvernului acces la noile modele înainte de lansarea lor publică. Pe 12 iunie, autoritățile americane au adoptat măsuri și mai stricte. Guvernul a cerut companiei Anthropic să blocheze accesul la modelele Mythos 5 și Fable 5 pentru cetățenii străini, inclusiv pentru angajații străini ai companiei însăși. Reprezentanții Anthropic au declarat că se vor conforma deciziei în interesul securității naționale și vor respecta cerințele privind controlul exporturilor.

Restricțiile au afectat chiar și cei mai apropiați aliați ai Washingtonului din cadrul alianței de informații „Five Eyes” — Australia, Marea Britanie, Canada și Noua Zeelandă. The Economist remarcă faptul că acțiunile Washingtonului amintesc de politica SUA de după cel de-al Doilea Război Mondial, când autoritățile americane încercau să-și păstreze monopolul asupra tehnologiilor nucleare și limitau transferul de cercetări chiar și către aliați. Experții avertizează că restricțiile la export nu garantează protecția completă a tehnologiei. Fosta angajată a diviziei cibernetice a FBI, Cynthia Kaiser, subliniază că pe piața neagră se pot achiziționa deja date de autentificare americane pentru accesul la servicii de IA restricționate.

Anthropic este un dezvoltator american de sisteme de inteligență artificială, fondat în 2021 de foști angajați ai OpenAI. Compania are sediul în San Francisco. Fondatorii săi au părăsit OpenAI din cauza divergențelor privind securitatea IA și strategia de dezvoltare. Valoarea companiei Anthropic se ridică la aproximativ 965 miliarde de dolari, ceea ce o face unul dintre cele mai scumpe proiecte de IA din lume.

Editor : A.R.

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