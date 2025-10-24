Live TV

Video Pericol de inundații: furtuna tropicală Melissa poate deveni un „uragan puternic”, avertizează meteorologii din SUA. Unde va lovi

Hurricane Florence Slams Into Coast Of Carolinas
Furtuna tropicală Melissa ar putea deveni "un uragan major" până duminică (NHC). Sursa: Getty Images
MAE, atenționare de călătorie pentru Jamaica

Furtuna tropicală Melissa ar putea deveni un uragan majorpână duminică, a avertizat vineri Centrul Naţional pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, informează AFP. Zonele cele mai vizate sunt Haiti și Jamaica.

Melissa ar trebui să devină un uragan până sâmbătă şi un uragan major până duminică, a precizat NHC în buletinul său publicat la ora 09:00 GMT.

Vineri dimineaţă, Melissa se afla la 260 de kilometri sud-est de Kingston (Jamaica) şi la 445 de kilometri sud-vest de Port-au-Prince (Haiti).

Furtuna tropicală Melissa ar trebui să aducă mai multe zile de precipitaţii abundente în Republica Dominicană, Haiti şi Jamaica şi ar putea să provoace inundaţii catastrofale" şi periculoase pentru vieţile omeneşti, precum şi alunecări de teren, a avertizat NHC.

Melissa, cea de-a 13-a furtună tropicală din acest sezon, se afla într-o poziţie cvasi-staţionară vineri dimineaţă, însă ar trebui să se deplaseze lent spre nord-est şi nord mai târziu în cursul acestei zile şi pe parcursul nopţii următoare.

Din cauza deplasării sale lente, condiţiile meteorologice nefavorabile ar urma să persiste timp de mai multe zile în zonele afectate.

Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Jamaica că autoritățile locale au emis alerte privind uraganul Melissa și au activat planurile de urgență.

Conform prognozelor, furtuna se va intensifica între 25 și 27 octombrie 2025 și ar putea atinge intensitatea unui uragan de categoria I în cursul zilei de 25 octombrie, afectând teritoriul jamaican.

MAE recomandă românilor să respecte instrucțiunile autorităților locale, inclusiv în cazul în care sunt dispuse evacuări, și să urmărească sursele oficiale de informare: Institutul Național de Meteorologie din Jamaica, Jamaica Information Service și Centrul Național al Uraganelor din SUA (www.nhc.noaa.gov/cyclones).

Românii aflați în zonele care urmează să fie afectate sau care se confruntă cu situații de urgență pot contacta Ambasada României la Havana la numărul de urgență +53 5286 8386.

