Live TV

Video Perturbări neobișnuite ale semnalului GPS în Europa și în zona Atlanticului de Nord. Un satelit rusesc, în colimator

Data publicării:
Space satellite orbiting the earth. Elements of this image furnished by NASA.
Satelit spațial care orbitează în jurul Pământului. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
Tipar de interferențe În anumite zile ale săptămânii Întrebarea incomodă Există și o teorie diferită

Sateliții ruși interferează cu semnalul GPS? Cercetătorii americani au semnalat perturbări neobișnuite ale semnalului GPS în Europa și în zona Atlanticului de Nord. În mai multe țări s-au înregistrat întreruperi scurte și simultane ale semnalului GPS, cu o durată de până la 10 secunde, scrie arstechnica.com. Studiul a identificat o posibilă sursă de interferență — satelitul rus „Kosmos-2546”, lansat pe orbită la 22 mai 2020.

Sateliții ruși au fost identificați ca fiind cauza unor interferențe misterioase de GPS, cu o durată de câteva secunde, înregistrate în întreaga Europă – un exemplu rar de interferență GPS provocată de om și provenind din spațiu. Totuși, rămâne incert dacă aceste interferențe sunt intenționate și dacă ar putea fi transformate în viitor într-o armă mai puternică, capabilă să bruieze semnalul GPS la scară continentală.

Descoperirea a rezultat dintr-o investigație detaliată într-un articol preprint din 2 iunie de către Todd Humphreys și studentul său Zach Clements de la Universitatea din Texas la Austin, împreună cu Argyris Kriezis de la Universitatea Stanford din California.

Tipar de interferențe

Analizând datele publice provenite de la stațiile terestre echipate cu receptoare GNSS (sistem global de navigație prin satelit), aceștia au identificat un tipar de interferențe de mare putere, cu o durată de sub 10 secunde de fiecare dată, dar detectabile simultan de stațiile terestre din întreaga Europă, de la Norvegia la Spania și Polonia, ajungând chiar și în vest, până în Groenlanda și Canada.

Prin analiza datelor stațiilor terestre din perioada ianuarie 2019 – aprilie 2026, cercetătorii au identificat 75 de zile în care a avut loc cel puțin un eveniment de interferență GNSS pe scară largă, care s-a suprapus cu banda de frecvență GPS L1 centrată pe 1575,42 megahertzi. Aceasta reprezintă banda principală utilizată pentru transmiterea semnalului de către constelația de sateliți GPS de fabricație americană și de către constelațiile GNSS din alte țări.

În anumite zile ale săptămânii

Astfel de tipare de interferență au avut loc mai ales marțea, miercurea și joia, în timpul orelor de lucru din Europa, a declarat Humphreys pentru canalul YouTube Veritasium. Deoarece o astfel de interferență la „scală continentală” afecta simultan receptoarele GPS din întreaga Europă și dincolo de aceasta, Humphreys și colegii săi au calculat că sursa trebuia să se afle la cel puțin 1.200 de kilometri deasupra Pământului.

Analizând care sateliți se aflau deasupra orizontului în regiunea afectată în timpul fiecărui episod de interferență, cercetătorii și-au restrâns căutarea la câțiva sateliți suspecți. Însă nu au putut merge mai departe, deoarece dispuneau doar de date prelucrate de receptoarele GNSS ale stațiilor terestre — aveau nevoie să capteze datele brute ale semnalului radio provenite de la sursa interferenței.

În septembrie 2025, cercetătorii au solicitat ajutorul comunității mai largi la conferința Institutului de Navigație din Baltimore, Maryland, potrivit Veritasium. Câteva luni mai târziu, Humphreys a primit un indiciu decisiv cu privire la datele brute ale semnalului de interferență care fuseseră captate de stațiile din Amsterdam, Olanda, și Trondheim, Norvegia, în timpul unui eveniment de interferență din 11 februarie 2026.

Examinând diferența de timp la care semnalul a ajuns la cele două stații diferite, Humphreys și Clements au calculat o „suprafață cvasihiperboloidă” – termenul pe care l-au folosit în articol – care se întindea pe zeci de mii de kilometri în spațiu, unde trebuie să fi fost situat satelitul care producea interferența. După cum a explicat Veritasium, marja de eroare reprezentată de grosimea acelei suprafețe era de doar cinci metri.

O comparație a orbitelor sateliților suspecți cu suprafața cvasihiperboloidă a arătat că doar orbita unui singur satelit se alinia perfect — satelitul rus Kosmos 2546.

Această descoperire, la rândul ei, i-a îndreptat către șase sateliți din constelația rusă Edinaya Kosmicheskaya Sistema (EKS), inclusiv Kosmos 2546, care sunt proiectați să ofere avertismente timpurii atunci când detectează lansări de rachete balistice.

Astfel de sateliți se află pe orbite Molniya extrem de eliptice, care se extind mult deasupra latitudinilor înalte ale Pământului și asigură o acoperire de lungă durată a emisferei nordice. Analiza realizată de Humphreys, Clements și Kriezis a arătat că, pentru fiecare stație terestră de referință, exista cel puțin un astfel de satelit rus situat mult deasupra orizontului în timpul tuturor evenimentelor de interferență GPS.

Întrebarea incomodă

Rămâne încă deschisă întrebarea de ce sateliții ruși par să se angajeze periodic în scurte rafale de interferențe GPS țintite asupra Europei — mai ales deoarece semnalul de bruiaj este ușor decalat față de banda de frecvență GPS obișnuită.

În videoclipul Veritasium, Humphreys a speculat că rușii ar fi testat capacitățile de interferență GPS ale sateliților doar pentru scurt timp pe o frecvență vecină, adiacentă benzii tipice GPS. „Și apoi, într-un viitor eventual, când va exista un conflict fierbinte, vor merge mai departe și își vor regla emițătorul pe banda GPS, dar este mult mai dăunător acum că se află chiar pe acea bandă”, a spus el.

De altfel, datele brute au scos la iveală și o a doua rafală de interferențe provenită de la sateliții ruși, pe o bandă de frecvență mai joasă utilizată de sistemul de navigație chinez BeiDou.

„Nu mai pot afirma cu certitudine că este vorba de o întâmplare”, a declarat Humphreys pentru Veritasium. El a descris, de asemenea, această demonstrație discretă a sateliților ruși drept o „escaladare masivă a conflictului de fond din domeniul războiului electronic care se desfășoară în acest moment”.

Există și o teorie diferită

Însă Richard Bowden, șeful diviziei de PNT asigurat și rezilient al companiei multinaționale de tehnologie GMV din Spania, a împărtășit cu Veritasium o teorie diferită cu privire la modul în care aceste rafale de interferență ar putea reprezenta, de fapt, mesaje scurte de comunicație trimise de sateliții ruși.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Echipa lui Bowden a identificat în mod independent cel puțin doi dintre sateliții ruși ca sursă a modelului de interferență GPS.

„Aceste semnale sunt, fără îndoială, intenționate și plasate pe sau în jurul semnalelor GNSS și au potențialul de a perturba utilizarea legitimă a serviciilor GNSS”, a scris Bowden într-un comentariu pe LinkedIn. „Dar, cel puțin din partea noastră, nu putem fi siguri că sunt intenționat rău intenționate sau destinate să fie o armă de război electronic (EW).”

O sursă activă de bruiaj GPS, de origine artificială și situată în spațiu, este încă extrem de rară. Majoritatea surselor de bruiaj GPS provin de la stații terestre sau vehicule și, eventual, de la nave și aeronave.

Experții intervievați de The New York Times și-au exprimat scepticismul cu privire la faptul că Rusia ar folosi singurii săi sateliți de avertizare timpurie cunoscuți pentru un scop secundar de bruiaj GPS. Uniunea Europeană a declarat că a investigat, dar nu a putut împărtăși rezultatele deoarece acestea erau clasificate. Ambasada Rusiei la Washington, DC, a declarat ziarului că nu are niciun comentariu de făcut pe această temă.

Însă Rusia a demonstrat un număr tot mai mare de sisteme care pot neutraliza potențial resursele spațiale aparținând Statelor Unite și Europei.

În aprilie 2026, șeful Comandamentului Spațial al SUA a avertizat că Rusia a operaționalizat arme antisatelit capabile să vizeze sateliții guvernului american.

În mai 2026, date de urmărire orbitală din surse deschise au revelat că cel puțin patru sateliți militari ruși au efectuat manevre orbitale pentru a se alinia la orbita unui satelit finlandez-american de supraveghere radar.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
MALMÖ, Sweden. , . Two JAS 39C Gripen make a flyover and begin the celebration of Veterans Day at the Bastion (Bastion Uppsala) in Malmö on Friday, May 29, 2026. Photo: Johan Nilsson/TT/Code 50090 undefined This text is auto translated Credit: TT News Age
2
NATO a declanșat cel mai înalt nivel de alertă de apărare aeriană după ce un avion de...
Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
3
Ce prevede proiectul de acord dintre SUA și Iran. Strâmtoarea Ormuz, în continuare sub...
profimedia-1107742527
4
Eugen Tomac, după ce USR a anunțat că nu-i votează guvernul: Peste 200 de parlamentari...
Yoon Suk Yeol in sala de tribunal
5
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk-yeol, condamnat la 30 de ani de închisoare pentru...
Apariție rară: Consuelo Matos, lângă Adrian Mutu și actuala lui soție! Cum arată fosta parteneră a ”Briliantului” la 53 de ani
Digi Sport
Apariție rară: Consuelo Matos, lângă Adrian Mutu și actuala lui soție! Cum arată fosta parteneră a ”Briliantului” la 53 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Laborator biologic. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Ucraina neagă că ar lucra la arme biologice, în urma acuzațiilor americane
Benzinărie
Polonia va elimina plafoanele la prețul combustibililor în această vară, a declarat premierul Donald Tusk
Refugiați adăpost
ONU: Mai a fost luna cu cele mai multe victime civile înregistrate în Ucraina de la începutul războiului
Global Nuclear War
Un comandant german avertizează: Rusia ar putea extinde amenințarea nucleară în spațiu. Consecințele unei detonări la mare înălțime
drona sahed reuters
Rusia instalează baze de lansare a dronelor lângă Belarus pentru „un acces mai ușor către Ucraina”
Recomandările redacţiei
Donald Trump
Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu...
INSTANT_TOMAC_PNL_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Când va depune Eugen Tomac programul de guvernare în Parlament. Azi...
mama tine de mana un bebelus
Programul de guvernare. Plafonul indemnizaţiei de creştere a...
trump vorbeste la birou
Donald Trump a anunțat când va fi semnat acordul cu Iranul: „Sperăm...
Ultimele știri
Coreea de Nord: „Denuclearizarea” este o chestiune încheiată definitiv
Câte ore pe zi pe rețelele sociale cresc riscul de depresie la adolescenți: Concluziile unui studiu desfășurat timp de un deceniu
„Rusia nu se prăbușește, dar apar fisuri”. După peste patru ani de război, Vladimir Putin se confruntă cu 5 provocări majore
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul Louis, adorabil la Trooping the Colour 2026. Ce a făcut pe balconul Palatului Buckingham
Cancan
O turistă a comandat meniul zilei la 35 lei, într-un restaurant din Eforie Nord. Ce a primit să mănânce, de...
Fanatik.ro
Sondaj INSCOP. Cine cred românii că va fi golgheterul CM 2026
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Larissa Riquelme, tânăra care a înnebunit lumea la Campionatului Mondial din 2010. Meseria...
Adevărul
Povestea incredibilă a primei Cupe Mondiale din 1930: o finală cu două mingi și un trofeu dispărut. Europenii...
Playtech
Ce avere are Dorin Mateiu. Cum a ajuns „Regele mezelurilor” în topul celor mai bogați oameni de afaceri din...
Digi FM
Ce vârstă are Dorin Mateiu, bărbatul care a însoțit-o pe Simona Halep în Mykonos. Diferența dintre ei nu a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FIFA a făcut un nou anunț. Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs la Cupa Mondială 2026
Pro FM
MGK dezvăluie calvarul prin care a trecut pentru tatuajul care îi acoperă aproape tot corpul: "Pielea mea...
Film Now
Cum arată azi Zack, blonduțul din "Salvați de clopoțel". A trecut de 50 de ani, are patru copii și e în formă...
Adevarul
Istoria fascinantă a fotbalului. De la lupte violente pe maidane, la un fenomen global
Newsweek
Premierul desemnat Tomac: pensiile vor crește cu sume între 120 lei și 600 lei. Există și o veste proastă
Digi FM
Ce băiat mare au Adrian Enache și Iuliana Marciuc! David a terminat anul doi de facultate în Olanda și vine...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Gestul uriaș al lui Spielberg: a renunțat la „Harry Potter” pentru a îndeplini una dintre ultimele dorințe...
UTV
Andra a făcut furori într-o rochie scurtă și mulată. Cum a reusit artista să slăbeasca 10 kilograme