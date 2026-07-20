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Peru, lovit de două cutremure: cel puțin șase morți și 21 de răniți

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Victime și pagube materiale, în urma a două cutremure în Peru. Foto Profimedia
Victime și pagube materiale, în urma a două cutremure în Peru. Foto: Profimedia
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Cel puțin șase persoane și-au pierdut viața și alte 21 au fost rănite, după ce două cutremure au lovit Peru, anunță Reuters, preluată de News.ro.

Cutremurele, cu magnitudini de 5,1 şi 3,7, au avut loc în provincia Chupaca din regiunea Junín, la aproximativ 300 de kilometri est de Lima, potrivit unei postări a Centrului Naţional de Seismologie din Peru pe X.

Primul cutremur s-a produs la o adâncime de 24 de kilometri, iar al doilea la 18 kilometri, a precizat centrul.

Centrul Seismologic Euro-Mediteranean a anunțat anterior că primul cutremur a avut o magnitudine de 5,6.

Luis Vásquez, şeful Institutului Naţional de Apărare Civilă din Peru, a declarat postului de radio local Exitosa că rapoartele preliminare indicau distrugerea a aproximativ 48 de locuinţe şi avarierea altor 18, afectând circa 300 de persoane cărora li se pun la dispoziţie corturi.

Locuinţele din comunităţile afectate din Chupaca sunt, în general, structuri rudimentare construite din blocuri de chirpici.

Vásquez a precizat că echipele de urgenţă şi pompierii au sosit în zonele afectate, duminică, pentru a îndepărta dărâmăturile, în contextul temerilor că ar putea exista şi alte victime blocate sub dărâmături.

Peru se află de-a lungul Centurii de Foc a Pacificului, o zonă care reprezintă aproximativ 85% din activitatea seismică mondială.

Editor : M.C

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