Peskov: Descurajarea nucleară este „singurul lucru” care protejează lumea de un război mondial. „Nu ne-a mai rămas altceva”

Kremlinul a declarat miercuri că descurajarea nucleară este „singurul lucru” care protejează lumea de un nou „război mondial", fără a împiedica însă continuarea „conflictelor regionale".

„În afară de descurajarea nucleară, nu ne-a mai rămas nimic altceva în lume. Este singurul lucru care protejează planeta de un război mondial. Şi da, nu ne protejează de conflictele regionale al căror potenţial (de ameninţare) continuă să crească", a declarat purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Dmitri Peskov, la un forum de experţi organizat la Moscova, relatează AFP, citată de Agerpres.

De la începutul războiului lansat în Ucraina în urmă cu mai bine de patru ani, Moscova a lăudat puterea arsenalului său nuclear şi a ameninţat în repetate rânduri că îl va folosi.

În timpul bombardamentelor împotriva Ucrainei, armata rusă a lovit de trei ori teritoriul ucrainean folosind racheta Oreşnik, o armă de ultimă generaţie concepută să transporte încărcături nucleare şi capabilă să atingă viteze hipersonice.

Tratatul New START, ultimul acord bilateral de dezarmare nucleară dintre Rusia şi Statele Unite, a expirat în februarie. Semnat în 2010, acesta prevedea limitarea numărului de lansatoare şi încărcături nucleare strategice desfăşurate de ambele ţări.

La scurt timp după expirarea tratatului, ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a afirmat că Moscova va continua să respecte limitele impuse arsenalului său nuclear, cu condiţia ca Statele Unite să facă la fel.

Cu toate acestea, preşedintele rus Vladimir Putin a declarat, după expirarea New START, că dezvoltarea forţelor nucleare ale Moscovei reprezintă o „prioritate absolută".

Editor : M.B.