Peste 10.000 de cămile din Australia vor fi împușcate din elicoptere pentru că beau prea multă apă

Peste 10.000 de cămile vor fi împușcate, în sudul Australiei, pentru a le împiedica să bea prea multă apă în zonele afectate de secetă și pentru a opri distrugerile provocate de animele, informează The Independent.

Vânătoarea va începe miercuri, la ordinele liderilor aborigeni din zona Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY).

Localnicii s-au plâns că animalele însetate au început să intre în comunitățile locuite și să provoace daune în căutarea oricărei surse de apă, chiar dacă apa se află în rezervoare.

"Îndurăm condiții grele, deoarece cămilele doboară gardurile și se apropie de case, în căutarea apei", a spus Marita Baker, membru al conducerii zonei APY.

Reducerea numărului de cămile are loc și din cauza cantității mari de gaze cu efect de seră, deoarece animalele emis gaz metan echivalent cu o tonă de dioxid de carbon în fiecare an, informează publicația The Australian.

Un purtător de cuvânt pentru Departamentul de Mediu și Apă din sudul Australiei a spus că numărul crescut de cămile a ridicat probleme în regiune. "Cămilele au provocat daune serioase infrastructurii, dar au devenit și un pericol pentru familii și comunități", a spus acesta pentru news.com.au. "În anumite cazuri, animalele moarte au contaminat surse importante de apă".

Operațiunea de reducere a populației de cămile, estimată la 1,2 milioane de exemplare în Australia, va dura 5 zile.

Cămilele au fost ajuns în Australia în secolul 19, fiind aduse din India și Afganistan , și folosite la transport și construcții.

Dacă numărul acestora nu ar fi ținut sub control, populația de cămile din Australia s-ar dubla la fiecare 8 sau 10 ani.

Se estimează că peste 1 miliard de animale au murit în incendiile de vegetație din Australia.

