Peste 100 de iranieni, printre care și oficiali, ar fi fugit din țară cu un avion rusesc 

Foto: Getty Images

Aproximativ 100 de iranieni, inclusiv diplomaţi, au fost evacuaţi din Beirut în cursul nopţii la bordul unui avion rusesc, a declarat duminică pentru AFP un oficial libanez, vorbind sub protecţia anonimatului.

„Un total de 117 iranieni, între care diplomaţi şi personal al ambasadei, au fost evacuaţi la bordul unui avion rusesc care a plecat din Beirut în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică", a spus oficialul.

Guvernul libanez a decis joi să interzică orice potenţială activitate militară a Gardienilor Revoluţiei din Iran şi să impună obligativitatea vizelor pentru iranienii care intră în ţară, o măsură menită să contracareze Hezbollahul pro-iranian.

Oficialul a indicat că Ambasada Iranului informase anterior autorităţile libaneze despre această operaţiune de evacuare prin intermediul aeroportului internaţional din Beirut.

Oficialul nu a specificat destinaţia zborului rusesc.

Aeroportul, situat în apropierea suburbiilor sudice ale Beirutului, care au fost bombardate de avioane israeliene încă de luni, rămâne operaţional, dar zborurile sunt acum operate în principal de compania aeriană naţională, Middle East Airlines.

Cadavrul unui diplomat iranian ucis în timpul războiului, împreună cu cele ale soţiei şi celor trei copii ai săi, a fost, de asemenea, repatriat cu acest zbor, a adăugat el.

Hezbollah, care luni a atras Libanul în războiul din Orientul Mijlociu, este consiliat de ofiţeri de legătură iranieni, potrivit unei surse din domeniul securităţii libaneze.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, un atac aerian israelian a vizat un hotel de la malul mării în Beirut, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când centrul capitalei libaneze este lovit.

Armata israeliană a susţinut că a efectuat „un atac precis împotriva unor comandanţi cheie ai Corpului Libanez al Forţei Quds (...) la Beirut”, referindu-se la ramura de operaţiuni externe a Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică a Republicii Islamice.

Patru persoane au fost ucise şi zece rănite, conform Ministerului Sănătăţii din Liban.

Marţi, armata israeliană a anunţat că l-a ucis pe ofiţerul de legătură al Forţei Quds pentru Liban la Teheran

