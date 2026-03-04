Cel puțin 101 de persoane sunt date dispărute și 78 au fost rănite, în urma unui atac efectuat de un submarin asupra unei nave iraniene lângă Sri Lanka, au declarat surse pentru Reuters.

Anterior, ministrul de Externe din Sri Lanka, Vijitha Herath, a declarat că armata țării a salvat 32 de persoane aflate la bordul navei iraniene care se scufunda, dar nu a precizat cauza exploziei navei.

Un echipaj de 180 de persoane se găsea la bordul navei Iris Dena atunci când a fost lansat un apel SOS miercuri în zori, a indicat ministrul în faţa parlamentului.

Ministerul Apărării a informat că se află în căutarea celorlalţi membri ai echipajului fregatei.

Aceasta s-a scufundat în Oceanul Indian, la circa 40 km sud de Sri Lanka.

„Continuăm căutările, dar încă nu ştim ce s-a întâmplat cu restul echipajului”, a declarat un responsabil srilankez pentru AFP, dând de înţeles că există puţine şanse de a găsi alţi supravieţuitori.

Un deputat al opoziţiei a întrebat dacă nava a suferit un bombardament în cadrul războiului din Orientul Mijlociu, însă deocamdată nu a venit o reacţie a guvernului.

„Noi am răspuns unui apel SOS, conform obligaţiilor noastre internaţionale, dat fiind că era vorba despre zona noastră de căutări şi de salvare în Oceanul Indian”, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al marinei, Buddhika Sampath.

El a precizat că 32 dintre marinarii salvaţi au fost spitalizaţi la spitalul principal din Galle, la 115 km sud de capitala Colombo.

Marina şi aviaţia militare srilankeze au transmis că nu vor difuza imagini despre operaţiunile de salvare, întrucât ele privesc armata unui alt stat.

Editor : C.L.B.