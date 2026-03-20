Peste 100 de persoane arestate în Abu Dhabi pentru răspândirea de „informații înșelătoare” despre războiul din Orientul Mijlociu

Poliția din Abu Dhabi a anunțat vineri că a arestat peste 100 de persoane acuzate că au filmat și distribuit „informații înșelătoare” despre războiul din Orientul Mijlociu, în contextul în care statele din Golf intensifică măsurile de control asupra conținutului online.

Potrivit unui comunicat publicat pe platforma X, autoritățile au reținut „109 persoane de diverse naționalități, care au filmat locuri și incidente și au difuzat informații înșelătoare pe rețele de socializare în timpul evenimentelor actuale”, potrivit AFP preluată de News.ro.

Poliția avertizează că „asemenea acte sunt susceptibile să incite la ură și să răspândească zvonuri în rândul populației”.

Măsuri similare au fost adoptate și în alte state din Golful Persic, pe fondul escaladării tensiunilor, în condițiile în care Iranul vizează în regiune atât interese americane, cât și infrastructuri civile, precum instalații petroliere și de gaze, aeroporturi sau zone rezidențiale.

În Qatar, autoritățile au arestat peste 300 de cetățeni străini, acuzați că au răspândit „informații înșelătoare pe timpul conflictului”.

De asemenea, Bahrain și Kuweit au anunțat măsuri similare în încercarea de a limita propagarea informațiilor considerate false în contextul conflictului regional.

