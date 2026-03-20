Peste 100 de persoane arestate în Abu Dhabi pentru răspândirea de „informații înșelătoare” despre războiul din Orientul Mijlociu

police car siren, closeup without car, closeup
Poliția din Abu Dhabi a anunțat vineri că a arestat peste 100 de persoane acuzate că au filmat și distribuit „informații înșelătoare” despre războiul din Orientul Mijlociu, în contextul în care statele din Golf intensifică măsurile de control asupra conținutului online.

Potrivit unui comunicat publicat pe platforma X, autoritățile au reținut „109 persoane de diverse naționalități, care au filmat locuri și incidente și au difuzat informații înșelătoare pe rețele de socializare în timpul evenimentelor actuale”, potrivit AFP preluată de News.ro.

Poliția avertizează că „asemenea acte sunt susceptibile să incite la ură și să răspândească zvonuri în rândul populației”.

Măsuri similare au fost adoptate și în alte state din Golful Persic, pe fondul escaladării tensiunilor, în condițiile în care Iranul vizează în regiune atât interese americane, cât și infrastructuri civile, precum instalații petroliere și de gaze, aeroporturi sau zone rezidențiale.

În Qatar, autoritățile au arestat peste 300 de cetățeni străini, acuzați că au răspândit „informații înșelătoare pe timpul conflictului”.

De asemenea, Bahrain și Kuweit au anunțat măsuri similare în încercarea de a limita propagarea informațiilor considerate false în contextul conflictului regional.

Top Citite
Femeie Moscova
1
Rusoaicele care refuză să facă copii vor fi trimise obligatoriu la psiholog, anunță...
Russian Navy Drill in Black Sea - 18 Feb 2022
2
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
3
Rusia avertizează orice țară care se alătură coaliţiei propuse de SUA pentru escortarea...
beirut
4
Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Trump susține că nu ia în considerare desfășurarea...
donald trump
5
Casa Albă: Trump suspendă restricțiile pentru transportul petrolului în SUA, pe fondul...
Primii prinși și executați în Iran! Un tânăr de 19 ani a fost spânzurat în public
Digi Sport
Primii prinși și executați în Iran! Un tânăr de 19 ani a fost spânzurat în public
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
mașini parcate
Caz absurd în Cluj-Napoca. O femeie a fost amendată pentru o parcare neregulamentară la trei ani după ce a murit
A portrait of Iran’s late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, killed in the opening salvo of a US and Israeli attack on Iran on February 28, is seen hanging on the wall of a destroyed building, the site of an Israeli airstrike in Beirut’s southern suburb of Haret Hr
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 16. Iranul susține că a lansat asupra Israelului racheta Sejil, cu rază de până la 2.500 km
sonda de petrol cu rasarit pe fundal
Una din țările cu cele mai mari rezerve de petrol din lume reduce producţia de petrol din cauza războiului din Iran
Atac Bahrain
Rachete trase din Iran au lovit din nou statul Bahrain. Ce ținte au fost vizate
USAF Tests Weapons In Nevada Desert
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii 30 de ani nu am înregistrat nicio pierdere”
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PARLAMENT - PLEN REUNIT - 1 OCT 2024
Bugetul de stat pentru anul 2026 a fost adoptat de Parlament...
Insula Kharg
Trump plănuiește ocuparea insulei Kharg pentru a forța Iranul în...
ID336408_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
AUR va contesta la CCR legea bugetului de stat pentru 2026. George...
E.S Hassan Abouyoub, ambasadorul Marocului_
Hassan Abouyoub, ambasadorul Marocului la București: „Dacă America va...
Ultimele știri
BAT România lansează glo™ Hilo și Hilo Plus, dispozitive cu TurboStart™ pentru încălzire rapidă a consumabilelor din tutun și plante
Amenzi de 86.000 lei în centrul Capitalei pentru fațade murdare. Ciucu: „E inacceptabil ce vedem în oraș”
General american de rang înalt, întrebat despre o posibilă invazie în Cuba: SUA sunt pregătite să abordeze orice ameninţări
