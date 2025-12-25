Live TV

Peste 100 de persoane, arestate în Turcia. Poliția: membrii ale Grupării Stat Islamic care plănuiau atacuri de Crăciun şi Anul Nou

Poliția Turcia
Poliția diTurcia a operat arestări. Foto: Profimedia

Ofiţerii de la Departamentul de Combatere a Terorismului din cadrul Poliţiei din Istanbul au efectuat joi raiduri simultane în 124 de locuri şi au reţinut peste o sută de membri suspectaţi ai grupării Stat Islamic, care ar fi planificat atacuri în perioada sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou, relatează AP.

Procuratura Generală din Istanbul a precizat într-un comunicat că autorităţile au primit informaţii potrivit cărora organizaţia extremistă a lansat un apel la acţiune îndreptat în special împotriva non-musulmanilor în perioada sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou, scrie News.ro.

Procuratura a emis mandate de reţinere pentru 137 de suspecţi, dintre care 115 au fost reţinuţi. În timpul raidurilor, ofiţerii au confiscat numeroase arme de foc, cartuşe şi documente organizaţionale.

Operaţiunea antiteroristă a poliţiei este încă în desfăşurare.

Anunţul vine la două zile după ce agenţii serviciilor secrete turce au efectuat un raid împotriva grupului la graniţa dintre Afganistan şi Pakistan.

Un cetăţean turc, suspectat că ar fi deţinut o funcţie importantă în cadrul aripii IS care operează în regiune, a fost reţinut şi acuzat de planificarea unor atacuri împotriva civililor.

Serviciile de securitate turce vizează în mod regulat persoanele suspectate de legături cu IS.

Ţara are o frontieră de 900 kilometri cu Siria, unde grupul continuă să opereze în anumite părţi ale ţării.

Preşedintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, care are legături strânse cu guvernul turc, a promis să colaboreze cu SUA şi Europa pentru a elimina elementele supravieţuitoare ale IS.
Vineri, SUA au lansat o serie de atacuri aeriene împotriva poziţiilor grupului în Siria, ca răspuns la uciderea a trei americani.

Doi soldaţi americani şi un interpret civil au fost ucişi de luptătorii IS într-o ambuscadă în această lună.

 

