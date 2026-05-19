Peste 100 de posturi de ambasadori ai SUA sunt vacante în întreaga lume, inclusiv în state-cheie, aliate

Marco Rubio împreună cu Donald Trump. Foto: Profimedia
Peste 100 de posturi de ambasadori ai SUA sunt vacante în întreaga lume: un semn al diplomației abandonate de Casa Albă. După cum a dezvăluit Wall Street Journal, aceasta este o rată fără precedent în istoria diplomatică americană modernă. Diplomați cu experiență afirmă că aceste posturi vacante fără precedent afectează puterea globală a Statelor Unite, însă oficialii administrației Trump resping aceste critici, scrie WSJ.

În Orientul Mijlociu – unde SUA se luptă simultan să pună capăt războiului cu Iranul, să consolideze pacea în Gaza și să medieze un armistițiu între Israel și gruparea șiită libaneză proiraniană Hezbollah – SUA nu au ambasadori în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Irak sau Kuweit. În Africa, 37 dintre cele 51 de ambasade ale SUA de pe continent nu au ambasador.

În decembrie 2025, Marco Rubio a rechemat brusc aproape 30 de diplomați de carieră, inclusiv 13 din Africa (Nigeria , Senegal , Coasta de Fildeș , Rwanda , Camerun , Niger), pe motiv că nu erau „pe deplin aliniați” cu agenda America First. Acest lucru este agravat de un ritm foarte lent al numirilor și de un proces prelungit de confirmare din partea Senatului.

Printre țările în care această absență este cea mai problematică se numără cele din Orientul Mijlociu.

De asemenea, nu există ambasadori în mai multe locuri critice ale organizațiilor multilaterale: Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, Conferința pentru Dezarmare și Oficiul Națiunilor Unite de la Geneva.

Trump își demonstrează profundul dispreț pentru diplomația instituțională, punând politica externă a Statelor Unite în mâna unui cerc apropiat de promotori imobiliari sau jucători de golf și ai membrilor familiei sale (Witkoff, Kushner, Vance, familia Trump).

Consecințele sunt un vid strategic pe care China îl umple metodic, o pierdere a accesului la cercurile regale din Golf, unde realitățile de pe teren nu mai ajung la Casa Albă din cauza lipsei de diplomați care să le transmită și unde o erodare durabilă a credibilității americane se instalează la nivel local.

 

 

