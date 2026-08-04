Peste 150 de migranţi au fost salvați de pe un vas care a luat foc în Canalul Mânecii

Nave franceze şi britanice au salvat marţi 157 de migranţi în largul localităţii Boulogne-sur-Mer din departamentul Pas-de-Calais din nord-vestul Franţei, după ce vasul acestora a luat foc, informează AFP.

Conform prefecturii departamentului, „un vas mic a luat foc la limita apelor franceze şi britanice, determinându-i pe ocupanţi să se arunce în mare”, însă nu s-a raportat imediat nicio victimă.

A fost una dintre cele mai importante operaţiuni de salvare pe mare din 2018, când migranţii au început să traverseze Canalul Mânecii din Franţa în Anglia la bordul unor ambarcaţiuni precare.

Vasul incendiat marţi plecase din Veules-les-Roses, în departamentul Seine-Maritime, a precizat prefectura maritimă franceză a Canalului Mânecii şi Mării Nordului (Premar).

Iniţial, luni noaptea, au fost preluaţi de la bord doar cinci pasageri care trebuiau salvaţi; aceştia au fost debarcaţi la Boulogne-sur-Mer, a comunicat Premar. Celelalte persoane de pe vas au refuzat salvarea propusă, dar marţi dimineaţa, în timp ce se apropiau de apele britanice, motorul a luat foc şi „întreaga ambarcaţiune” s-a degradat foarte rapid.

Prefectura din Pas-de-Calais aştepta trei vase care urmau să îi debarce la Boulogne-sur-Mer pe toţi cei salvaţi.

Mai mulţi martori au declarat în ultimele săptămâni agenţiei France Presse că au văzut bărci mai lungi, de peste 12 metri lungime, faţă de cele obişnuite de 8-10 metri. Premar a deplâns recent „extinderea deosebită” a modului de acţiune respectiv, arătând că şi numărul de migranţi de pe fiecare ambarcaţiune creşte continuu, de la 26 în urmă cu cinci ani la 65 de la începutul anului curent.

În 2024, cel puţin 15 oameni şi-au pierdut viaţa în timpul traversărilor clandestine ale Canalului Mânecii, arată un bilanţ al AFP. Din ianuarie până acum, peste 14.000 de migranţi au reuşit însă să ajungă în Regatul Unit pe mare, iar totalul începând din 2018 se ridică la circa 200.000, consemnează agenţia citată.

Editor : Sebastian Eduard