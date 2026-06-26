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Video Peste 2.800 de autoturisme blocate pe podul Crimeei, în cel mai mare ambuteiaj din acest an. Se stă câte 5 ore la coadă

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crimeea cozi
Sursa: capturi video X
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Ambuteiajele la trecerea peste Podul Crimeei, care leagă peninsula ucraineană anexată de teritoriul continental al Rusiei, au atins săptămâna aceasta un număr record de 2.800 de autoturisme, cu întârzieri de peste cinci ore pentru a efectua traversarea, pe fondul situaţiei tensionate provocate de atacurile intense ale Ucrainei din ultimele săptămâni.

Conform informaţiilor de pe Telegram ale companiei care operează podul, „la coadă la punctul de control din Taman se află 1.000 de vehicule. Timpul de aşteptare este de peste trei ore. La coada de la punctul de control din Kerci se află 1.800 de vehicule. Timpul de aşteptare este de aproape cinci ore”, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

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De ambele părţi ale podului s-au format cozi de câţiva kilometri lungime.

Blocajul a început să se agraveze joi seara, când mulţi turişti au încercat să traverseze podul în ambele sensuri.

Coada de vehicule care încearcă să plece din peninsulă, unde întreruperile de curent şi penuria de carburanţi s-au intensificat din cauza atacurilor masive ucrainene, este aproape de două ori mai lungă decât coada celor care încearcă să intre.

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Este cel mai mare ambuteiaj de până acum din acest an, după recordul înregistrat joi, când peste 1.000 de vehicule au fost nevoite să aştepte mai mult de trei ore pentru a traversa podul.

Peninsula este supusă unor atacuri constante cu drone şi rachete, care i-au afectat infrastructura energetică şi logistică, ceea ce a provocat deja o criză din cauza lipsei de carburanţi.

Unul dintre principalele obiective ale Ucrainei a fost să izoleze logistic peninsula de teritoriul rus, tăind, mai ales, reţeaua de transport care leagă teritoriul la nord de regiunile ucrainene ocupate de Moscova.

Editor : M.B.

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