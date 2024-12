Președintele Coreei de Sud va fi suspendat din funcție și pus sub acuzare. Peste 200.000 de sud-coreeni, așteptați la manifestații

Președintele Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol va fi suspendat și pus sub acuzare. Cel puţin 200.000 de persoane sunt aşteptate să participe sâmbătă la o manifestaţie împotriva preşedintelui Yeol în capitala Seul, a declarat o sursă din cadrul poliţiei pentru AFP. Proteste sunt planificate și în celelalte mari oraşe sud-coreene, a informat sâmbătă agenţia de ştiri Yonhap, preluată de Agerpres.

ACTUALIZARE: Parlamentul sud-coreean a votat sâmbătă punerea sub acuzare a preşedintelui Yoon Suk Yeol din cauza încercării sale de a impune legea marţială la începutul acestei luni. Rezoluţia care va duce la suspendarea sa din funcţie a întrunit 204 voturi favorabile, în condiţiile în care era necesară o majoritate de 200 de voturi, informează news.ro.

Știrea inițială:

De asemenea, mii de oameni au ieşit pe străzile capitalei Coreei de Sud, Seul, la mitinguri de protest, în timp ce preşedintele Yoon Suk Yeol se confruntă cu un vot de demitere din funcţie, după încercarea eşuată de a institui legea marţială, conform The Guardian, preluată de news.ro.

În cealaltă parte a Seulului, lângă piaţa Gwanghwamun, alte mii de oameni s-au adunat în sprijinul lui Yoon, intonând cântece patriotice şi fluturând steaguri sud-coreene şi americane.

La o săptămână după ce prima încercare de a-l înlătura pe Yoon a eşuat, Adunarea Naţională urmează să voteze în jurul orei 16:00, ora locală, sâmbătă, cu privire la demiterea sa pentru „acte insurgenţionale care subminează ordinea constituţională”.

Sunt necesare 200 de voturi pentru ca demiterea să fie aprobată, ceea ce înseamnă că parlamentarii din opoziţie trebuie să convingă opt membri ai partidului conservator de guvernământ, Partidul Puterii Poporului (PPP) , să treacă de partea lor. Până vineri, şapte parlamentari ai partidului de guvernământ au declarat că vor sprijini demiterea, ceea ce face ca rezultatul votului să fie incert.

Mii de sud-coreeni au ieşit pe străzile Seulului cerând demisia şi încarcerarea lui Yoon, după ce la 3 decembrie a impus brusc legea marţială, pentru prima dată în peste patru decenii, înainte de a reveni asupra deciziei sale şase ore mai târziu, sub presiunea parlamentului şi a mii de manifestanţi.

Manfestaţii în favoarea demiterii sunt aşteptate să aibă loc în apropierea Parlamentului în jurul prânzului de sâmbătă. Organizatorii au promis să distribuie mâncare şi bannere protestatarilor pentru a le ridica moralul, pe fondul temperaturile scăzute din decembrie.

Cântăreaţa Yuri din trupa Girls’ Generation – al cărei cântec Into the New World a devenit un imn al protestelor – a anunţat că a plătit anticipat pentru mâncare pentru fanii care participă la miting. „Aveţi grijă de voi şi de sănătatea voastră!” a transmis ea online.

