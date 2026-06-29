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Peste 200 de eurodeputați cer anchetă în PE asupra grupului „Europa Națiunilor Suverane” acuzat că încalcă valorile UE

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Parlamentul European
Parlamentul European. Foto Profimedia
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Din articol
Posibilă anchetă și riscul pierderii finanțărilor Subvenții europene de ordinul milioanelor

Peste 200 de eurodeputați au solicitat luni deschiderea unei anchete asupra familiei politice din care fac parte Alternativa pentru Germania (AfD) și formațiunea franceză Reconquęte în Parlamentul European (PE), de extremă dreapta și suspectată că ar încălca valorile Uniunii Europene.

Inițiativa ar putea duce la suspendarea finanțărilor europene acordate grupului „Europa Națiunilor Suverane”, relatează AFP, potrivit Agerpres.

La originea demersului se află un raport al Autorității pentru partidele politice europene, care inventariază mai multe materiale publicate de aleși ai grupului.

Printre acestea se numără o înregistrare video a unui deputat slovac care compară un migrant sudanez cu un „psihopat respingător și murdar”, precum și un comunicat al unui partid bulgar care asimilează homosexualitatea pedofiliei.

Sunt menționate și intervenții ale lui Eric Zemmour, liderul Reconquęte, inclusiv una intitulată „Furtul la Muzeul Luvru este un jihad zilnic”.

Posibilă anchetă și riscul pierderii finanțărilor

Cei peste 200 de eurodeputați semnatari cer ca autoritatea de profil să verifice dacă grupul încalcă valorile Uniunii Europene.

„Poziția noastră este clară: cei care încalcă regulile nu mai trebuie să fie recompensați cu milioane din banii publici”, a afirmat eurodeputatul german Daniel Freund.

Moțiunea urmează să fie supusă votului în Parlamentul European săptămâna viitoare.

Subvenții europene de ordinul milioanelor

Dacă ancheta va fi deschisă și concluziile vor fi negative pentru formațiune, „Europa Națiunilor Suverane” ar putea pierde finanțări pentru campanii electorale și congrese, care se ridică la aproape două milioane de euro anual.

Reprezentanții grupului resping acuzațiile și susțin că procedura are motivație politică, notează AFP.

Editor : Ana Petrescu

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