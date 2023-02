Peste 28.000 de morți în Turcia și Siria. Bilanțul dramatic ar putea fi de două ori mai mare, avertizează ONU

La aproape o săptămână de la catastrofalele seisme care au lovit Turcia salvatorii încă mai încearcă să găsească supraviețuitori sub clădirile prăbușite. În provincia Hatay, un copil de 6 ani a fost salvat după ce a fost blocat aproape 140 de ore sub dărâmături. Un alt adolescent de 17 ani a fost salvat după 138 de ore, iar un bărbat a fost scos în viață de sub dărâmături după 141 de ore. Acolo unde nu mai sunt șanse să fie cineva în viață sub tonele de moloz, autoritățile turce au început să intre cu excavatoarele să curețe zonele. Bilanțul deceselor continuă să crească și a trecut de 28.000. Cifra riscă să se dubleze, a avertizat secretarul general adjunct al ONU pentru afaceri umanitare şi coordonator al ajutorului de urgenţă, Martin Griffiths.

Salvatorii români au scos de sub dărâmături un bărbat care a stat blocat 150 de ore

ACTUALIZARE 8.45 Echipa de salvatori români care intervine în provincia Hatay, zonă puternic afectată de seismele de luni, a reușit să scoată de sub dărâmături un bărbat de 35 de ani. Acesta a fost scos după aproape 150 de ore. Este salvarea după cel mai mult timp.

Echipele de intervenție au găsit semne că cineva ar fi în viață în ruinele unui bloc de 6 etaje din orașul Antakya.

Cinci ore au durat săpăturile. Românii au lucrat cot la cot cu militarii și jandarmii turci. Bărbatul a primit primul ajutor la fața locului și a fost urcat în ambulanță, ca să fie dus la spital.

ACTUALIZARE 8.20 Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunţat că universităţile îşi vor continua activitatea până la vară în sistem online.

Decizia a fost luată astfel încât căminele studenţeşti să fie folosite pentru găzduirea celor care au rămas fără adăpost după cutremure.

Un pakistanez a donat 30 de milioane de dolari pentru victimele cutremurelor din Turcia şi Siria și a vrut să rămână anonim

ACTUALIZARE 8.00 Un pakistanez a donat 30 de milioane de dolari pentru victimele cutremurelor din Turcia şi Siria, a anunțat premierul pakistanez Shehbaz Sharif, într-un mesaj pe Twitter. Donatorul a dorit să rămână anonim.

Donatorul a mers la ambasada Turciei din SUA şi a donat 30 de milioane de dolari pentru a ajuta oamenii din Turcia şi Siria. „Sunt profund mişcat de exemplul unui pakistanez anonim care a mers la ambasada Turciei din SUA şi a donat 30 de milioane de dolari pentru victimele cutremurului din Turcia şi Siria”, a scris premierul pe Twitter. El a spus că „acte de filantropie atât de glorioase permit omenirii să triumfe când şansele sunt aparent inexistente”.

Oficial ONU: "Încă nu am început cu adevărat să contabilizăm numărul morţilor"

ACTUALIZARE 7.30 Martin Griffiths a ajuns sâmbătă în oraşul Kahramanmaras din Turcia, epicentrul cutremurului de 7,8 grade care a avut loc pe 6 februarie şi care a făcut în total 28.191 de morţi - 24.617 în Turcia şi 3.574 în Siria.

"Cred că este dificil de estimat (bilanţul) tocmai pentru că trebuie să ajungem sub dărâmături, dar sunt sigur că se va dubla, sau mai mult", a declarat înaltul oficial al ONU pentru Sky News. "Încă nu am început cu adevărat să contabilizăm numărul morţilor", a avertizat Griffiths.

Zeci de mii de salvatori continuă să caute sub moloz la temperaturi la limita înghețului, ceea ce sporeşte suferinţa milioanelor de persoane sinistrate.

ONU a avertizat că cel puţin 870.000 de persoane au nevoie urgentă de mese calde în Turcia şi Siria. În prezent, se consideră că până la 5,3 milioane de persoane sunt fără adăpost doar în Siria.

Aproape 26 de milioane de oameni au fost afectaţi de cutremur, a declarat sâmbătă OMS, lansând un apel la donaţii de 42,8 milioane de dolari pentru finanţarea nevoilor sanitare imediate.

Agenţia turcă de gestionare a dezastrelor a declarat că peste 32.000 de membri ai organizaţiilor turceşti participă la operaţiunile de salvare. Acestora li s-au alăturat 8.294 de salvatori din străinătate.

"În curând, persoanele responsabile de căutare şi salvare vor lăsa locul agenţiilor umanitare a căror sarcină, în următoarele câteva luni, este aceea de a se ocupa de numărul extraordinar de mare al persoane afectate", a mai spus Griffiths sâmbătă într-o înregistrare video postată pe Twitter.

