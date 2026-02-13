Peste 300 de școli din Kiev au rămas fără căldură în urma atacurilor Rusiei. Temperaturile coboară până la minus 20 de grade

Aproape 30% dintre şcolile din Kiev au rămas fără căldură după loviturile ruse asupra reţelei energetice a Ucrainei, au anunţat vineri autorităţile capitalei ucrainene, care au decis fuzionarea unor unităţi de învăţământ pentru a remedia situaţia.

Rusia a întreprins în ultimele luni o serie de atacuri masive cu drone şi rachete asupra infrastructurilor energetice ale Ucrainei, provocând tăieri de curent, de apă şi de căldură de mare amploare.

Această campanie are loc într-un moment în care Ucraina traversează o iarnă deosebit de geroasă, cu temperaturi ce coboară până la -20 de grade Celsius, relatează AFP, citată de Agerpres.

După aceste bombardamente, 315 de şcoli şi grădiniţe din Kiev „au rămas fără încălzire, adică peste 30% din numărul total de unităţi şcolare din oraş”, a anunţat vineri administraţia municipală.

În faţa acestei situaţii, „unităţile şcolare fuzionează temporar, pentru ca elevii să-şi poată continua orele cu prezenţă fizică”, a adăugat ea.

După vacanţa şcolară, circa 110.000 de elevi şi-au reluat orele la începutul lui februarie, dintre care o parte de la distanţă.

În noaptea de miercuri spre joi, noi lovituri rusești au lăsat mai multe mii de clădiri rezidenţiale fără căldură în capitala ucraineană.

Având înainte de război o populaţie de circa trei milioane de locuitori, Kievul dispune de trei mari centrale de furnizare a energiei electrice şi termice. Fiecare dintre ele a fost de mai multe ori avariată de atacuri ruse în ultimii ani.

