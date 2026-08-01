Peste 48.000 de migranți s-au întors în Maroc din Ceuta, afirmă Spania. Măsuri de securitate înăsprite în Franța și Italia

Peste 48.000 de migranți s-au întors în Maroc din enclava spaniolă Ceuta, unde au sosit aproximativ 60.000 de persoane în ultimele zile, a anunțat vineri seara Ministerul de Interne al Spaniei, scrie 7sur7.be.

Ca semn al haosului care domnește în Ceuta, numeroși migranți au trecut vineri din nou granița în sens invers pentru a se întoarce în Maroc: „Sunt prea mulți oameni aici, totul este aglomerat”, a explicat unul dintre ei pentru AFP. Ministrul spaniol al Afacerilor Externe, Jose Manuel Albares, a declarat că „aproape toți cei care au intrat în Ceuta s-au întors deja în Maroc”.

„Aproape toţi cei care ajunseseră în Ceuta s-au întors între timp în Maroc”, a scris Albares pe X.

La práctica totalidad de quienes entraron en Ceuta han vuelto ya a Marruecos.



No es posible trasladarse de Ceuta y Melilla a la Peninsula sin identificarse en un control de policía. La integridad del espacio Schengen está absolutamente garantizada. Basta de confusión interesada — José Manuel Albares (@jmalbares) July 31, 2026

Albares a spus că integritatea zonei Schengen a fost menţinută şi că nu era posibil pentru migranţi să ajungă pe partea continentală a Spaniei fără identificare, răspunzând astfel criticilor venite din partea unor state membre ale UE.



El a criticat ceea ce a numit „confuzia condusă de interese” din jurul acestei crizei, fără a numi direct vreun guvern anume, în contextul în care Italia anunţase mai devreme că va suspenda temporar acordul Schengen privind libera circulaţie cu Spania.



Comisarul european pentru migraţie Magnus Brunner a scris pe X că Albares i-a comunicat într-un apel telefonic că „practic toţi cei care au intrat în Ceuta s-au întors ... Nicio persoană nu a trecut pe partea continentală a UE”.



Experţi din state membre UE urmează să se întâlnească sâmbătă pentru a discuta evoluţiile, a spus un purtător de cuvânt al preşedinţiei irlandeze a Consiliului UE.



O întâlnire a ambasadorilor UE va avea loc luni pentru a evalua situaţia şi a facilita coordonarea.

Provenind din orașul marocan Fnideq, situat în vecinătatea enclavei spaniole, migranții au sosit toată noaptea pe uscat și pe mare, trecând peste barierele înalte de sârmă ghimpată care marchează granița sau ocolindu-le pe mare. Optsprezece dintre ei s-au înecat, potrivit unei surse din cadrul poliției.

La Madrid, câteva sute de manifestanți anti-migranți, mulți dintre ei îmbrăcați în negru, s-au adunat vineri seara în fața ambasadei Marocului din Madrid pentru a denunța „invazia” migratorie din Ceuta, scandând sloganuri precum „Spania, creștină și nu musulmană!”. Alții fluturau un banner mare cu inscripția „Remigrare”, adică întoarcerea imigranților în țările lor de origine, un concept promovat de numeroase formațiuni de extremă dreaptă din Europa.

După afluxul de migranți din Ceuta, măsuri de securitate în Franța și Italia

Italia și Franța își înăspresc sâmbătă controalele la frontieră cu Spania, după intrarea ilegală, în această săptămână, a aproximativ 60.000 de migranți proveniți din Maroc în enclava spaniolă Ceuta, ceea ce a declanșat o criză în cadrul Uniunii Europene.

Încă de joi, Italia anunțase că intenționează să suspende Spania din spațiul Schengen, o măsură pentru care Roma a obținut sprijinul Finlandei și al Danemarcei. Propunerea a fost însă calificată drept „demagogică” de către Spania. Amploarea acestei propuneri rămâne incertă, juriștii consultați de AFP asigurând că este imposibil să fie aplicată în cadrul juridic actual.

De asemenea, începând de sâmbătă, potrivit Ministerului de Interne italian, se instituie controale la frontierele aeriene și maritime cu Spania asupra cetățenilor non-europeni care sosesc din Spania. În Franța, numărul polițiștilor și jandarmilor mobilizați ca întăriri la frontiera franco-spaniolă va fi multiplicat de cinci începând de sâmbătă, a anunțat vineri ministrul de Interne, Laurent Nuñez.

Acest anunț a venit ca urmare a solicitării președintelui Emmanuel Macron de a „consolida controalele la frontiera cu Spania”.

Editor : M.C