Peste 60 de drone rusești, doborâte de Ucraina noaptea trecută. O femeie a murit la Kursk, în Rusia, într-un atac ucrainean

soldați ucraineni vânează drone rusești noaptea
Ucrainenii folosesc acum lasere militare și drone specializate în doborârea altor drone pentru a intercepta atacurile armatei ruse, care au devenit tot mai sofisticate în cei trei ani de război. Foto: Shutterstock

Forţele aeriene ale Ucrainei au raportat doborârea a 63 de drone lansate de Rusia înspre teritoriului ucrainean în noaptea de joi spre vineri, în timp ce un atac ucrainean cu dronă a ucis o femeie într-o clădire rezidenţială din oraşul rus Kursk.

Conform informaţiilor transmise de forţele aeriene ucrainene pe contul lor de Telegram, doborârea dronelor a fost realizată de aviaţie şi de unităţi mobile de război electronic şi de foc, scrie Agerpres.

Cele 63 de drone lansate în estul şi nordul Ucrainei erau sisteme de atac, inclusiv modelul „Shahed” de fabricaţie iraniană, precum şi alte tipuri.

Comunicatul militar a informat, de asemenea, că Rusia a folosit două rachete balistice şi un total de 97 de drone, astfel încât s-a înregistrat impactul a 34 de drone în 13 puncte de pe teritoriul ţării.

Pe de altă parte, un atac ucrainean cu dronă a ucis o femeie într-o clădire rezidenţială din oraşul rus Kursk în noaptea de joi spre vineri.

„O dronă inamică a atacat în timpul nopţii o clădire" într-un cartier din Kursk ale cărei etaje superioare au luat foc, a scris pe Telegram guvernatorul regiunii Kursk, Aleksandr Hinştein.

O femeie în vârstă de 45 de ani a murit, iar zece persoane au fost rănite, inclusiv un adolescent născut în 2010, a spus el, adăugând că au fost avariate mai multe clădiri învecinate şi o şcoală.

Regiunea Kursk a fost ţinta unei ofensive a forţelor ucrainene în vara anului 2024, care au ocupat peste o mie de kilometri pătraţi din teritoriul rusesc înainte de a fi expulzate definitiv în aprilie 2025.

De când Rusia a lansat ofensiva militară pe scară largă împotriva Ucrainei în februarie 2022, Kievul a răspuns cu atacuri cu drone asupra unor infrastructuri din Rusia situate la sute de kilometri distanţă de graniţă.

Acest ultim atac are loc cu doar câteva ore înaintea summitului dintre preşedinţii Vladimir Putin şi Donald Trump, care va avea loc vineri în statul american Alaska.

Pe măsură ce se apropie întâlnirea, Ucraina se confruntă cu o presiune militară din ce în ce mai mare. Joi, autorităţile ucrainene au ordonat noi evacuări ale populaţiei dintr-o zonă a regiunii Doneţk din estul ţării deoarece armata rusă a avansat rapid în ultimele zile.

Editor : B.E.

