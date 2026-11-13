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Peste 60% dintre femeile din armata germană spun că au fost victime ale hărţuirii sau abuzurilor. Anunțul ministrului Apărării

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femei soldat germania
Foto: Profimedia
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Ministrul german al Apărării a promis o politică de „toleranţă zero” faţă de abuzurile sexuale în forţele armate, după ce un studiu a constatat că militarii, în special femeile, sunt supuşi pe scară largă hărţuirii în cadrul armatei.

Primul studiu cuprinzător de acest tip privind Bundeswehr, realizat de Centrul pentru Istorie Militară şi Ştiinţe Sociale din Potsdam şi publicat săptămâna aceasta, apare într-un moment în care armata germană încearcă să atragă noi recruţi, ca răspuns la ameninţările globale, relatează The Guardian, citat de News.ro.

Studiul a constatat că peste 60% dintre femeile din armată au declarat că s-au confruntat cu o formă de hărţuire sau abuz sexual în timpul serviciului, de la remarci cu conţinut sexual explicit şi ritualuri umilitoare până la violenţă sexuală.

Aproape 40% dintre cele 4.000 de femei care au răspuns la sondaj au declarat că au fost ţinta unor comentarii sugestive şi remarci cu tentă sexuală, în timp ce 15% au raportat că au fost hărţuite prin intermediul unor fotografii realizate cu telefoane mobile împotriva voinţei lor şi, în unele cazuri, modificate cu ajutorul inteligenţei artificiale.

Puţin peste 8% au declarat că au fost agresate fizic, iar 2% au afirmat că au fost victime ale violenţei sexuale.

Aproximativ 19% dintre bărbaţii din armată s-au confruntat cu forme similare de comportament sexual abuziv, militarii non-binari sau homosexuali fiind afectaţi în mod disproporţionat, potrivit studiului.

Ministrul Apărării, Boris Pistorius, a calificat aceste cifre drept „inacceptabile”, în special pentru o armată care încearcă să îşi mărească semnificativ efectivele.

Bundeswehr a investit miliarde pentru a-şi consolida atât personalul, cât şi dotările. Conducerea armatei şi-a stabilit obiectivul de a ajunge la 260.000 de militari activi şi 200.000 de rezervişti până în 2035, în speranţa că va putea evita introducerea serviciului militar obligatoriu.

Boris Pistorius a declarat că a fost impresionat de constatarea potrivit căreia femeile din unităţile militare în care proporţia personalului feminin este mai mare sunt afectate mai rar de astfel de comportamente, ceea ce, în opinia sa, „pledează pentru recrutarea mai multor femei în Bundeswehr”.

Ministrul a dezvăluit că unii colegi l-au sfătuit să renunţe la studiu, de teamă că acesta ar putea afecta reputaţia armatei.

A proceda astfel ar echivala însă cu „a închide ochii”, a afirmat el, subliniind că, pe termen lung, acest lucru ar provoca prejudicii şi mai mari Bundeswehr.

Pistorius a adăugat că studiul va fi repetat anual.

„În Bundeswehr se aplică toleranţă zero faţă de hărţuirea sexuală”, a declarat ministrul.

Pistorius şi-a exprimat îngrijorarea şi în legătură cu reticenţa ridicată a victimelor de a raporta incidentele.

Aproximativ o treime dintre persoanele chestionate au declarat că nu au raportat sau nu ar raporta astfel de incidente din cauza lipsei de încredere în modul în care superiorii lor ar gestiona situaţia.

Înainte de publicarea rezultatelor studiului, Pistorius a înfiinţat luna aceasta o linie telefonică de asistenţă destinată personalului militar, denumită HELP, care urmează să funcţioneze permanent, 24 de ore din 24.

Ministrul a declarat că, pe viitor, persoanele care depun plângeri ar trebui să primească mai multe informaţii despre stadiul procedurilor, după ce victimele au semnalat că sunt adesea lăsate fără informaţii, deşi li se cere să îşi continue serviciul militar.

Ministerul Apărării a precizat că, dintre cei 45.000 de militari activi sau foşti membri ai forţelor armate contactaţi pentru a participa la sondaj, 18% au răspuns.

Instituţia a afirmat că analiza sa arată că rezultatele sunt, cu toate acestea, reprezentative.

Editor : M.B.

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