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Pete Hegseth crede că deţinuţii care au mai rămas la Guantanamo meritau să fie executaţi

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Închisoarea Guantanamo
Închisoarea Guantanamo. Foto: Profimedia

Şeful Pentagonului din SUA, Pete Hegseth, a declarat miercuri că deţinuţii încă reţinuţi la Guantanamo ar fi trebuit executaţi pentru crimele comise împotriva cetăţenilor americani, informează joi dpa, potrivit Agerpres. 

Vorbind cu reporterii în Tampa, Florida, după ce a vizitat baza militară americană din Cuba, Hegseth a fost întrebat despre motivul pentru care cei 15 deţinuţi rămaşi la Guantanamo nu au fost executaţi pentru a face dreptate victimelor atacurilor din 11 septembrie 2001.

„Aceşti deţinuţi de la Gitmo ar fi trebuit să fie executaţi, în opinia mea, personal, de mult timp, pentru crimele pe care le-au comis împotriva poporului american”, a spus el.

Conform datelor Pentagonului publicate la începutul anului 2025, doar doi din cei 15 deţinuţi rămaşi au fost condamnaţi de tribunale militare, în timp ce procedurile împotriva altor şapte sunt încă în desfăşurare.

Facilitatea de detenţie din Golful Guantanamo a fost înfiinţată de Statele Unite după atacurile din 11 septembrie şi, la un moment dat, a găzduit aproape 800 de prizonieri.

Suspecţi militanţi islamişti au fost reţinuţi acolo timp de ani de zile, uneori fără proces, iar acuzaţiile de tortură au stârnit critici internaţionale pe scară largă.

Eforturile mai multor administraţii americane de a închide închisoarea întâmpină de multă vreme obstacole, inclusiv dificultăţi în găsirea unor ţări dispuse să îi accepte pe deţinuţii rămaşi.

Grupurile pentru drepturile omului continuă să critice atât detenţia prizonierilor rămaşi, cât şi utilizarea tribunalelor militare.

Baza militară de la Guantanamo se află pe coasta de sud-est a Cubei. Teritoriul este sub controlul SUA din 1903 ca urmare a unui acord de închiriere controversat.

De la Revoluţia Cubaneză condusă de Fidel Castro în 1959, Cuba consideră invalid acest contract pe termen nelimitat.

Editor : C.L.B.

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