Pete Hegseth explică scopul intervenției militare a SUA în Iran. „Nu este un exercițiu de construcție a democrației”

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat luni că intervenția militară a Statelor Unite în Iran nu are ca obiectiv „construirea democrației”, ci neutralizarea amenințărilor la adresa securității americane, în contextul escaladării conflictului și al morții a patru militari americani în teatrul de operațiuni. Declarația a fost făcută la Pentagon, în prima conferință de presă susținută după lansarea Operațiunii „Epic Fury”.

„Gata cu regulile stupide de luptă”

„Gata cu regulile stupide de luptă, gata cu mlaștina vizând construirea unei națiuni, ăsta nu e un exercițiu de construire a democrației”, a afirmat șeful Pentagonului, subliniind că obiectivul intervenției este strict legat de securitatea națională a SUA.

Hegseth a acuzat Teheranul că „dezvolta rachete și drone puternice pentru a crea un scut convențional al ambițiilor șantajului nuclear” și a reiterat că atacurile americane din iunie 2025 au „aneantizat” instalații nucleare iraniene.

„Nu am început acest război, dar sub conducerea președintelui Trump îl vom încheia”, a declarat oficialul american, susținând că administrația de la Washington a încercat anterior soluții diplomatice.

Potrivit lui Hegseth, guvernul iranian a „refuzat cu aroganță” să își abandoneze ambițiile nucleare și ar fi tergiversat negocierile recente cu Statele Unite.

„Teheranul nu negocia, ci trăgea de timp”

„Fostul regim a avut toate șansele să încheie un acord pașnic și rațional. Însă Teheranul nu negocia, ci trăgea de timp”, a spus el.

Șeful Pentagonului a salutat campania americano-israeliană în care au fost „eliminați” lideri de rang înalt din Iran, descriind-o drept „cea mai precisă operațiune aeriană din istorie”.

El a denunțat „regimul expansionist și islamist” de la Teheran și a invocat violențele prin procură din Irak, Afganistan și Liban, vorbind despre „un război sălbatic și unilateral împotriva Americii” purtat de peste patru decenii.

„Războiul lor împotriva americanilor a devenit răzbunarea noastră împotriva ayatollahului lor și cultului său al morții”, a declarat Hegseth.

Secretarul american al Apărării a reiterat că, în prezent, nu există trupe terestre americane în Iran, însă a refuzat să excludă eventuale măsuri viitoare. El a precizat că Washingtonul va face „tot ce este necesar” pentru a promova interesele americane, dar că va acționa fără a fi „nesăbuit”.

Hegseth a pus sub semnul întrebării oportunitatea prezentării publice a posibilelor opțiuni militare, afirmând că nu ar avea sens ca Statele Unite să își informeze adversarul cu privire la acțiunile pe care le-ar putea întreprinde pentru a-și atinge obiectivele.

