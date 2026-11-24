Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, nu a aprobat încă transferul a aproximativ 60 de interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, echipamente pe care Washingtonul a fost deja de acord să le furnizeze Ucrainei, relatează marţi Financial Times (FT), citând surse familiare cu această chestiune, conform Reuters. preluată de Agerpres.

Ucraina a declarat în repetate rânduri că are nevoie urgentă de mai multe interceptoare de rachete pentru a contracara atacurile tot mai frecvente ale Rusiei cu rachete şi drone.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Conform publicaţiei, printre aceste interceptoare se numără rachete de fabricaţie americană de tip PAC-3 şi PAC-2, unele dintre acestea aflându-se în prezent în arsenale europene, iar costurile fiind acoperite de aliaţii occidentali ai Kievului.

Agenţia Reuters nu a putut verifica imediat aceste informaţii. Pentagonul nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta situaţia.

Alocarea încă nefinalizată include interceptoare PAC-3 a căror livrare era programată pentru perioada septembrie-decembrie, precizează FT, adăugând că niciunul dintre aceste transporturi nu a primit, până în prezent, aprobarea pentru a fi transferat.

Aproximativ 20 de interceptoare suplimentare de tip PAC-2 - o variantă mai veche a rachetelor Patriot - au fost, de asemenea, alocate Ucrainei, însă livrarea acestora aşteaptă încă aprobarea, a adăugat FT.

Publicaţia a mai relatat că un demers separat, care viza obţinerea aprobării SUA pentru ca Ucraina să îşi producă propriile interceptoare Patriot, a fost amânat la nivelul Pentagonului.

Un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat pentru FT că nu a existat nicio schimbare în politica SUA privind sprijinul acordat Ucrainei, refuzând totodată să ofere detalii suplimentare despre armamentul în cauză.

„Departamentul Apărării a urmat mai multe direcţii paralele de acţiune pentru a accelera cooperarea industrială transatlantică cu partenerii europeni şi cu Ucraina în ceea ce priveşte sistemul de apărare antiaeriană şi antirachetă Patriot, iar acest lucru continuă şi în prezent”, a declarat un oficial al Pentagonului pentru FT.

Luna trecută, SUA au aprobat vânzarea a 500 de rachete Patriot PAC-3 către Ucraina, o tranzacţie evaluată la aproximativ 2,1 miliarde de dolari, însă livrările nu sunt aşteptate mai devreme de începutul anilor 2030.

Editor : B.P.