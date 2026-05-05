Pete Hegseth spune că „armistițiul dintre SUA și Iran e încă în vigoare”. „Iranul nu controlează Strâmtoarea Ormuz”

Armistițiul este încă în vigoare, a afirmă secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, într-o conferință de presă pe tema situației din Orientul Mijlociu, a războiului cu Iranul și blocadei impuse Strâmtorii Ormuz, relatează Le Monde.

„Armistițiul nu s-a încheiat”, a afirmat secretarul Apărării. Cu toate acestea, el a îndemnat Iranul să „fie prudent” și a declarat că Statele Unite vor urmări cu atenție acțiunile viitoare ale acestuia.

La rândul său, generalul Dan Caine, șeful Statului Major al Armatei SUA, a susținut că armata americană este pregătită să reia „operațiuni militare majore” dacă se va da ordinul.

„Niciun adversar nu trebuie să confunde reținerea noastră actuală cu o lipsă de determinare”, a insistat el.

„Nu căutăm confruntarea”, a afirmat secretarul Apărării

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat că „Project Freedom” („Proiectul Libertate”) al președintelui Donald Trump, menit să elibereze navele blocate în Strâmtoarea Ormuz, este o măsură defensivă temporară, limitată în domeniul său de acțiune.

Forțele americane nu vor avea nevoie să pătrundă în zonele maritime sau aeriene iraniene, a precizat el.

„Nu căutăm confruntarea”, a declarat Hegseth, precizând totodată că Iranul nu poate bloca țări nevinovate și bunurile acestora în timpul unei treceri maritime internaționale. „Iranul este în mod clar agresorul.”

„Planul iranian de extorcare internațională este inacceptabil. Se oprește odată cu «Project Freedom»”, a continuat el. El susține că două nave comerciale americane, precum și distrugătoare americane, au traversat Strâmtoarea Ormuz.

Secretarul Apărării a calificat noul dispozitiv militar „Project Freedom” drept un „cadou” american pentru lume, care are „mai multă nevoie de el decât Statele Unite”.

„Iranul nu controlează Strâmtoarea”

Hegseth a declarat în repetate rânduri că Iranul „nu controlează Strâmtoarea Ormuz ”și că acest lucru „îi pune într-o situație jenantă” pe liderii iranieni.

La rândul său, generalul Dan Caine, șeful Statului Major al Armatei americane, a afirmat: „Avem impresia că Iranul se agață de orice pentru a încerca să facă ceva pe flancul său sudic.”

„Structura de comandă și control iraniană rămâne foarte fragmentată și cred că le este greu să mențină controlul”, a adăugat generalul american.

El afirmă că, contribuind la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, Statele Unite îndeplinesc o misiune „umanitară”.

SUA vor redeschide Strâmtoarea Ormuz pentru sute de petroliere și nave comerciale

Secretarul Apărării a afirmat că, prin „Project Freedom”, Statele Unite vor redeschide strâmtoarea Ormuz pentru sute de petroliere și nave comerciale blocate de săptămâni întregi în Golful Persic.

El promite un răspuns „devastator” la orice atac iranian împotriva unei nave comerciale.

Reînceperea operațiunilor militare între Iran și Statele Unite este „o decizie politică”, afirmă șeful Statului Major al Armatei americane.

Statele Unite speră că Europa se va mobiliza pentru a asigura siguranța navigației în Strâmtoarea Ormuz, la fel ca Coreea de Sud, Japonia sau Australia, a afirmat secretarul Apărării. „Dar nu așteptăm ca ei să o facă” pentru a acționa.

„Suntem pe cale să stabilizăm situația pentru ca comerțul să poată fi reluat, dar ne așteptăm ca restul lumii să preia ștafeta la momentul potrivit, iar noi vă vom transfera responsabilitatea în curând”, a subliniat el.

Totodată, Hegseth a afirmat că speră că Iranul va semna un acord în care să se stipuleze că renunță la ambițiile nucleare. „Într-un fel sau altul, sperăm că Iranul va opta pentru un acord prin care să renunțe la ambițiile și capacitățile sale de a dobândi arma nucleară. Și că acest lucru va putea fi confirmat”, a spus el.

Iranul nu deţine „delfini kamikaze”

Conducerea militară a Statelor Unite a respins marţi informațiile conform cărora Iranul ar putea recurge la delfini echipaţi cu mine pentru a ataca navele americane şi a forţa blocada navală a Washingtonului asupra coastelor iraniene.



„Nu pot confirma şi nici infirma dacă dispunem de delfini kamikaze, însă pot să confirm că ei (iranienii) nu îi au”, a declarat secretarul american al Apărării.



La rândul său, preşedintele Statului Major General al SUA, Dan Caine, a afirmat că „nu a auzit vorbindu-se despre acest subiect al delfinilor kamikaze”. „Este ceva de genul rechinilor cu raze laser”, a adăugat Caine.



Primele informaţii privind utilizarea animalelor ca armă pentru a încerca să spargă blocada americană asupra porturilor şi navelor Republicii Islamice au apărut la sfârşitul lunii aprilie.



The Wall Street Journal a citat oficiali iranieni care au declarat că Teheranul "ar putea folosi armament inedit pentru a ataca navele de război americane, mergând de la submarine până la delfini purtători de mine".

Iranul a atacat de peste zece ori navele americane

Pentagonul a avertizat marţi că, deşi Iranul a atacat de peste zece ori navele americane de la începutul actualului armistiţiu, toate aceste incidente au rămas deocamdată sub „pragul” care ar justifica reluarea operaţiunilor de luptă la scară largă.



Iranul a lansat peste zece atacuri asupra forţelor americane de la intrarea în vigoare a armistiţiului în urmă cu aproape o lună, a declarat marţi şeful Statului Major Interarme, Dan Caine.

De la intrarea în vigoare a armistiţiului în 8 aprilie, Iranul a tras asupra unor nave comerciale de nouă ori şi a capturat două nave container, a declarat Caine în cadrul unei conferinţe de presă la Washington, adăugând că incidente, cu toate acestea, au rămas "sub pragul reluării operaţiunilor de lupte majore, în acest stadiu".



Caine, ofiţerul cu cel mai înalt rang în armata SUA, a menţionat că, numai luni, Iranul a lansat un atac asupra Omanului şi trei asupra Emiratelor Arabe Unite. Forţele iraniene au utilizat, de asemenea, rachete de croazieră, drone şi vedete rapide împotriva trupelor americane care acţionau pentru a restabili navigaţia comercială în Strâmtoarea Ormuz, a spus el.



Elicoptere de atac americane au respins cu succes aceste atacuri, a adăugat el.



"Deocamdată, astăzi este linişte", a remarcat generalul Caine.



Şeful Statului Major Interarme a afirmat că atacurile iraniene în regiune au făcut ca aproximativ 22.500 de marinari să fie blocaţi la bordul a peste 1.550 de nave comerciale în Golf. Strâmtoarea Ormuz - care leagă Golful Persic de Golful Oman şi Marea Arabiei - este o arteră vitală pentru tranzitul global de petrol, iar blocarea acesteia pe fondul războiului a perturbat pieţele energetice la nivel mondial.



Forţele SUA au instituit o zonă de securitate extinsă în partea de sud a strâmtorii, în apropierea Omanului, a explicat generalul Caine. Unităţi de infanterie, navale şi aeriene ale SUA asigură securitatea zonei pentru a descuraja noi atacuri iraniene asupra navelor comerciale.



În aceeaşi conferinţă de presă, secretarul american al apărării Pete Hegseth a descris efortul drept o "puternică cupolă (a Strâmtorii Ormuz) în culorile roşu, alb şi albastru".

