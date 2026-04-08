Pete Hegseth: SUA au obţinut o „victorie militară decisivă” în operațiunea împotriva Iranului

SUA au obţinut o „victorie militară decisivă” în operaţiunea împotriva Iranului, a anunţat miercuri şeful Pentagonului, Pete Hegseth, după ce în cursul nopţii a fost anunţat un armistiţiu de două săptămâni, timp în care Washingtonul şi Teheranul vor negocia un acord pentru încheierea războiului.

„Forţele aeriene ale Iranului au fost anihilate. Iranul nu mai dispune de apărare aeriană, de niciun fel de sistem cuprinzător de apărare aeriană. Noi deţinem controlul asupra spaţiului lor aerian.

Programul lor de rachete este distrus din punct de vedere funcţional. Lansatoarele, facilităţile de producţie şi stocurile existente au fost epuizate şi decimate şi sunt aproape complet ineficiente”, a afirmat secretarul apărării, la începutul unei conferinţe de presă susţinute alături de preşedintele Comitetului Statului Major Întrunit.

Hegseth a spus că cele 800 de lovituri aeriene de marţi seara au distrus baza industrială a Iranului.

„(Iranul) nu mai poate construi rachete, rachete de rând, lansatoare sau drone. Fabricile lor au fost rase de pe faţa pământului”, a anunţat Hegseth.

Editor : C.S.