Peter Magyar a anunțat când va fi adoptată noua Constituţie a Ungariei

O nouă Constituţie şi o nouă lege electorală în Ungaria vor fi adoptate în cadrul ciclului legislativ 2026-2030, a declarat luni prim-ministrul Peter Magyar într-un interviu acordat postului public de radio Kossuth, conform MTI.

„Scopul este, cu siguranţă, adoptarea unei noi Constituţii şi a unei noi legi electorale”, a spus el, adăugând că ar fi mai practic să se adopte mai întâi Constituţia, întrucât aceasta trebuie ratificată prin referendum, potrivit Agerpres.

Ca răspuns la observaţia că aceste două acte normative evidenţiază amploarea diferenţei dintre noul şi vechiul sistem politic, Magyar a afirmat că întreaga comunitate Tisza este foarte diversă, însă membrii acesteia sunt cu siguranţă de acord că nu au luptat pentru a "construi un sistem care să semene, în vreun fel, cu cel anterior".

În altă ordine de idei, Magyar a mai anunţat că guvernul va majora „semnificativ” alocaţia familială în 2027.

„Majorarea se va realiza - la fel ca multe dintre angajamentele noastre - pas cu pas”, a spus el, adăugând că noul executiv a preluat de la guvernul anterior un deficit bugetar de 8,3%.

Guvernul Tisza a redus acest deficit cu 1.000 de miliarde de forinţi (2,75 miliarde de euro) în decurs de trei luni, a precizat el.

Totodată, cea mai importantă sarcină a guvernului este să menţină echilibrul bugetar, să reducă deficitul şi să eficientizeze funcţionarea statului, astfel încât să poată ajunge mai mulţi bani la cetăţeni, a afirmat premierul.

Aceşti factori vor conta atunci când guvernul va stabili majorările salariale pentru funcţionarii publici, reducerile impozitului pe venit sau creşterea alocaţiei familiale, a precizat el.

„Pot garanta o majorare substanţială a alocaţiei familiale”, a spus Magyar, menţionând că valoarea acesteia a rămas neschimbată din 2008.

Editor : C.L.B.