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Peter Magyar a fost audiat în dosarul în care este suspectat că a furat un telefon și l-a aruncat în Dunăre. Ce a spus despre acuzații

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Peter Magyar.
Peter Magyar. Foto: Profimedia
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Parchetul central de investigaţii (KNYF) al Ungariei l-a audiat miercuri seara pe premierul Peter Magyar în legătură cu incidentul din 2024 în care acesta este suspectat de furtul unui telefon, a anunţat şeful executivului într-o postare pe Facebook.

Magyar a scris că a fost audiat la o oră stabilită în prealabil, a făcut o scurtă declaraţie şi nu a recunoscut fapta de care este acuzat. El a adăugat că va informa publicul cu privire la orice evoluţii ulterioare, scrie MTI, potrivit Agerpres. 

Parlamentul ungar i-a ridicat imunitatea lui Magyar la 28 septembrie, după ce adjunctul procurorului general a iniţiat procedura de ridicare a imunităţii pe fondul suspiciunii de furt, determinând partidul de guvernământ să convoace o sesiune extraordinară.

Potrivit unui comunicat al parchetului emis în septembrie 2024, Magyar se afla într-un club din Budapesta în primele ore ale zilei de 21 iunie a acelui an, când a luat telefonul unui bărbat care îl filma, iar ulterior „l-a aruncat intenţionat în Dunăre". Conform parchetului, conduita politicianului a întrunit elementele constitutive ale infracţiunii de furt - deşi între timp telefonul a fost recuperat şi restituit posesorului.

Magyar a comentat anterior situaţia calificând demersurile de ridicare a imunităţii drept ultima „încercare patetică" a parchetului controlat de fostul partid de guvernământ Fidesz de a asocia „deturnarea de fonduri publice comisă de mafia (fostului premier Viktor) Orban" cu „tentativa de discreditare politică" lansată împotriva sa în 2024, care „a eşuat deja de mai multe ori".

Moţiunea de ridicare a imunităţii actualului premier a fost adoptată într-o sesiune specială a parlamentului în care a fost ridicată şi imunitatea a doi parlamentari de opoziţie care au fost miniştri în guvernarea Orban şi sunt acum acuzaţi de corupţie - fostul ministru al culturii Balazs Hanko şi fostul ministru al dezvoltării Miklos Sesztak.

Editor : C.S.

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