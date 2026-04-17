Peter Magyar acuză că în guvern se distrug documente sensibile înainte de plecarea lui Viktor Orban: „Oricine participă va fi pedepsit”

Câştigătorul alegerilor din Ungaria, Peter Magyar, a declarat vineri că dispune de informaţii potrivit cărora documente sensibile din perioada administraţiei aflate la final de mandat sunt distruse şi a făcut apel la oameni să raporteze orice astfel de acte, relatează Reuters.

Magyar, al cărui partid Tisza a obţinut o victorie zdrobitoare în alegerile de duminică, punând capăt celor 16 ani de guvernare ai prim-ministrului de dreapta Viktor Orban, a declarat că a creat o platformă online unde pot fi făcute sesizări anonime, scrie Agerpres.

"Oricine participă la astfel de activităţi infracţionale va fi pedepsit cu toată severitatea legii după formarea noului guvern", a declarat Magyar într-o înregistrare video postată vineri pe Facebook. Se preconizează că acesta va depune jurământul pe 9 sau 10 mai, când se va reuni noul parlament.

Tisza primise informaţii conform cărora sunt distruse documente în ministere, instituţii guvernamentale - inclusiv Oficiul Naţional al Magistraturii - şi în companii care au prosperat sub guvernarea lui Orban, a adăugat Magyar.

Un purtător de cuvânt al guvernului în exerciţiu şi purtători de cuvânt al Oficiului Naţional al Magistraturii nu au răspuns deocamdată solicitărilor de comentarii din partea Reuters.

"Distrugerea probelor aduce prejudicii statului ungar, iar, în acelaşi timp, poate face imposibile orice anchete ulterioare", a declarat Peter Magyar.

Magyar s-a angajat să lanseze o campanie amplă de combatere a corupţiei după preluarea mandatului, ca parte a unor eforturi mai ample de a asigura deblocarea unor fonduri de miliarde de euro îngheţate de UE, care l-a acuzat pe Orban de subminarea democraţiei.

Viktor Orban a negat în mod regulat orice abatere şi a spus că Ungaria nu este mai coruptă decât alte ţări europene.

Într-un interviu acordat joi online, Orban a sugerat că relatările pe scară largă din presă despre averile acumulate de oameni de afaceri apropiaţi partidului său, Fidesz, au contribuit probabil la înfrângerea sa, dar nu a făcut niciun comentariu despre veridicitatea acestor informaţii.

