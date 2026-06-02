Peter Magyar afirmă că Ungaria îşi va menține politica de a nu trimite trupe sau arme în Ucraina

Noul prim-ministru al Ungariei, Peter Magyar, a declarat marţi, cu prilejul unei vizite la Berlin, că Budapesta îşi va menţine politica de a nu trimite trupe sau arme în Ucraina, relatează MTI, potrivit Agerpres.

Într-o conferinţă de presă comună cu cancelarul german Friedrich Merz, Peter Magyar a declarat, răspunzând la o întrebare legată de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, că Budapesta a subliniat în repetate rânduri că aşteptarea sa fundamentală este ca problema drepturilor culturale, lingvistice şi de altă natură ale maghiarilor care locuiesc în Ucraina să fie soluţionată.

Aceasta este o condiţie prealabilă, a afirmat el, subliniind că „nu cred că trebuie să insistăm asupra acestui aspect, deoarece un acord este probabil şi, sperăm, aproape”.

Declarațiile vin în contextul în care surse au declarat pentru Politico că Budapesta ia în calcul să renunţe la opoziţia sa de lungă durată faţă de cererea Kievului de aderare la UE, permiţând astfel Ucrainei şi Moldovei să înceapă negocierile oficiale pentru aderarea la blocul comunitar în zilele următoare.

Deschiderea primului „cluster” de negocieri - un pas oficial pe calea aderării - este programată să aibă loc în cadrul unei conferinţe interguvernamentale la Luxemburg, pe 15 iunie, au spus trei dintre diplomaţi.

Kievul şi Chişinăul au depus cereri de aderare la UE în acelaşi timp, ceea ce înseamnă că cererea Moldovei poate avansa doar dacă asta se întâmplă şi cu cea a Ucrainei.

Budapesta s-a opus cu vehemenţă aderării Ucrainei în timpul guvernării fostului prim-ministru Viktor Orban, dar noua conducere a ţării a semnalat în privat deschiderea faţă de ridicarea veto-ului, în urma unei întâlniri care a avut loc luni între experţi ucraineni şi maghiari pe tema drepturilor minorităţii maghiare din Ucraina, au declarat diplomaţii care au stat de vorbă cu Politico.

Un oficial maghiar a declarat că încă nu s-a luat „nicio decizie” cu privire la deschiderea grupurilor de lucru pentru Ucraina.

„Negocierile sunt în curs. Nu s-a ajuns la niciun acord”, a spus oficialul, căruia i s-a acordat anonimatul deoarece discuţiile sunt confidenţiale.

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.