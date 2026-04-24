Peter Magyar anunță că un nou drapel va fi arborat pe clădirea Parlamentului de la Budapesta. Cel al Ținutului Secuiesc există deja

parlamentul ungariei budapesta
Parlamentul Ungariei. Foto: Profimedia Images

Câștigătorul alegerilor parlamentare din Ungaria, Peter Magyar, liderul partidului TISZA, a anunțat că, în cadrul ședinței inaugurare a Adunării Naționale, pe fațada Parlamentului de la Budapesta va fi arborat un nou drapel, alături de steagurile Ungariei și al Ținutului Secuiesc. 

Steagul Uniunii Europene va fi din nou arbordat la Parlament, a anunțat Magyar într-un mesaj publicat vineri dimineață în pagina sa de Facebook.

Telex reamintește că drapelul Uniunii Europene nu a mai fost arborat la Parlamentul ungar de 10 ani.

444.hu a scris că steagul a fost retras de pe clădire în ianuarie 2012. Ulterior, după alegerile din 2014 – când steagul Ținutului Secuiesc era deja arborat la Parlament alături de steagul ungar – biroul președintelui László Kövér a declarat presei că, întrucât arborarea steagului UE nu este obligatorie, acesta nu va fi arborat pe clădire.

În acest sens, Legea XXIX din 2004 prevede că, dacă sunt îndeplinite condițiile, steagul european trebuie arborat pe sau în fața clădirilor publice unde trebuie arborat și steagul național.

Însă anumite instituții – în special Parlamentul – sunt scutite de această dispoziție.

Prin urmare, steagul UE nu a fost arborat pe clădirea Parlamentului, chiar și atunci când Ungaria a deținut președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene începând cu 1 iulie 2024.

Steagul UE va putea fi arborat din nou după 9 mai, când a fost convocată sesiunea inaugurală a noului Parlament, de către președintele Republicii, Tamas Sukyok.

 

