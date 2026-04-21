Video Peter Magyar anunță discuții cu Kelemen Hunor privind maghiarii din Transilvania. Ce vrea să îi transmită liderului UDMR

Data actualizării: Data publicării:
Peter Magyar
Peter Magyar. Foto: Profimedia Images

Peter Magyar, liderul partidului Tisza din Ungaria, a anunțat că viitorul guvern va analiza modul în care relațiile cu UDMR pot fi folosite pentru sprijinirea comunităților maghiare din Transilvania și a precizat că va discuta cu liderul formațiunii, Kelemen Hunor.

Magyar a declarat că urmează să îl primească pe președintele UDMR, Kelemen Hunor, pentru discuții politice și instituționale, în care vrea să analizeze „modul în care, sub guvernul Tisza, ne vom putea ajuta compatrioții din Transilvania și Partium”.

Totodată, câştigătorul alegerilor din Ungaria a transmis un mesaj ferm privind relația UDMR cu politica din Ungaria, invocând probleme legate de votul prin corespondență și influența politică.

„Bineînțeles, îi voi cere domnului președinte [al UDMR] să nu se mai întâmple niciodată o serie de abuzuri asemănătoare cu cele de acum în legătură cu votul prin corespondență și mă aștept ca UDMR să se abțină cu strictețe în viitor de la orice intervenție în politica de partid din țara mamă”, a spus Magyar. 

În același discurs, liderul Tisza a vorbit și despre contactele sale internaționale și despre formarea guvernului, precizând că „astăzi continui negocierile pentru formarea guvernului”, dar și că va avea discuții telefonice cu mai mulți lideri europeni, între care prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, și premierul Spaniei, Pedro Sanchez.

De asemenea, Magyar a anunțat și întâlniri pe teme interne, inclusiv educație și justiție, menționând că a fost contactat „de directorii a 17 licee de prestigiu în legătură cu programul de politici educaționale al guvernului Tisza”. 

