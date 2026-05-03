Peter Magyar anunţă o „sărbătoare publică de o zi întreagă” la Budapesta, în ziua votului pentru învestirea sa ca premier

Peter Magyar, liderul Partidului Tisza şi premier desemnat al Ungariei, a anunţat duminică organizarea unei „sărbători publice de o zi întreagă, menită să marcheze schimbarea regimului”, care va avea loc sâmbăta viitoare la Budapesta, informează MTI, citată de Agerpres.

Festivităţile vor avea loc în Piaţa Kossuth şi pe faleza Dunării, în faţa Parlamentului, în ziua constituirii noii legislaturi a Adunării Naţionale şi a votului pentru funcţia de prim-ministru şi depunerii jurământului, după alegerile parlamentare din 12 aprilie, câştigate de Partidul Tisza.

„Sesiunea inaugurală a Adunării Naţionale de după schimbarea regimului” va începe la ora 10:00 şi va putea fi urmărită în direct pe ecrane, a scris Magyar pe Facebook.

Votul de învestitură, depunerea jurământului şi discursul prim-ministrului vor avea loc la ora 15:00, iar de la ora 16:00 „sărbătoarea publică a schimbării regimului” va continua în Piaţa Kossuth, cu o paradă militară şi o ceremonie de arborare a drapelului, a detaliat acesta.

