Peter Magyar anunță schimbări majore în Ungaria. Liderul Tisza vrea reformarea presei de stat și o nouă lege a media

Câștigătorul alegerilor din Ungaria, Peter Magyar, a declarat, miercuri, că guvernul său va suspenda difuzările mass-media de stat, va adopta o nouă lege a presei și va garanta libertatea jurnaliștilor după ce cabinetul său va prelua puterea, relatează Reuters.

„Fiecare maghiar merită un serviciu public de media care transmite adevărul”, a spus Magyar la radioul public Kossuth, unde prim-ministrul în exercițiu Viktor Orban a fost invitat săptămânal în ultimii 16 ani, în timp ce politicienii din opoziție erau rareori invitați.

„Vom avea nevoie de puțin timp pentru a adopta o nouă lege a media, o nouă autoritate de reglementare și pentru a crea condițiile profesionale prin care presa de stat să facă, de fapt, ceea ce ar trebui să facă”, a adăugat Magyar.

Partidul TISZA (Respect și Libertate) al lui Magyar a obținut o victorie zdrobitoare la alegerile de duminică, punând capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Orban.

Criticii spun că presa publică a funcționat ca portavoce a guvernului sub conducerea lui Orban și îl acuză că a contribuit la subminarea presei independente, în timp ce aliați ai partidului său Fidesz au preluat controlul asupra unor publicații private — acuzații pe care Orban le neagă.

Înfrângerea categorică a lui Orban i-a oferit lui Magyar o majoritate solidă în parlamentul de 199 de locuri al Ungariei, deschizând calea pentru o reformă a unui sistem pe care criticii din Uniunea Europeană îl consideră ca fiind în afara normelor democratice.

Citește și: Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de la Casa Albă pe Peter Magyar

